Protest în București față de măsurile luate de Guvern. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens | FOTO

Mii de persoane protestează, joi seara, în Piaţa Victoriei, scandând lozinci împotriva Guvernului Bolojan. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens.

UPDATE

Manifestanţii au rămas în Piaţa Victoriei, protestând faţă de Guvern, dar şi faţă de preşedintele Nicuşor Dan. Organizatorii le-au cerut acestora să se adune, pentru ca toţi participanţii să intre pe platoul din zona Guvernului: ”Vă rog să înaintaţi în piaţă, să intre toţi românii”, li s-a cerut, de către organizatori, celor prezenţi.

”Să plece hoţii, să vină patrioţii!”, ”Uniţi, cu toţi, să scăpăm de hoţi!”, ”Nu plecăm, nu cedăm!”, ”Trădătorii, trădătorii!”, ”Bolojan, nu uita, România nu te vrea!”, scandează cei prezenţi.

Unul dintre protestatari a adus cu el un tablou cu chipul lui Mihai Eminescu, altul are o pancartă pe care scrie ”STOP Vexler”, iar un protestatar a adus cu el o figurină are aminteşte de Draco, lupul dacic, stindardul de luptă al dacilor.

În Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului, preşedintele AUR, George Simion, care s-a aflat pe tot parcursul marşului în faţa coloanei de manifestanţi, a cerut celor prezenţi să strige ”în cor”: ”Demisia, demisia!”.

Cei prezenţi au mai scandat: ”Bolojan, nu uita, ţara asta nu-i a ta!”,”Nu fiţi bulangii, nu luaţi pita la copii!”.

Unii dintre ei prezenţi au început, la un moment dat, să scandeze ”Turul doi înapoi!”

ȘTIRE INIȚIALĂ

Sute de oameni au ieşit în stradă, la chemarea formaţiunilor suveraniste, pentru a cere demisia Guvernului în urma majorărilor de taxe decise de Executiv în ultimele luni. Mobilizarea pentru protestul de joi seară s-a făcut pe reţelele de socializare, liderii AUR fiind cei care i-au chemat pe oameni în stradă.

”Ieşim să luptăm pentru ce e al nostru. Nu mai acceptăm să fim ignoraţi şi jefuiţi de o guvernare parazitară care ne ia banii şi ne lasă cu promisiuni”, au fost mesajele de mobilizare postate cu multe zile înainte.

protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti protest bucuresti

Oamenii au dus cu ei steaguri, vuvuzele, adunându-se în Piaţa Universităţii, de unde au plecat în marş pe străzile Capitalei, spre Piaţa Victoriei. Ei scandează ”Jos Guvernul!”, ”Libertate, libertate!” şi ”Călin Georgescu preşedinte!”, ”Nu vrem să fim conduşi de hoţi!”, reclamând ”taxele abuzive” şi legile despre care spun că le ”calcă identitatea”.

Manifestaţiei organizate şi popularizate de politicienii de la AUR s-a alăturat şi PNŢCD.

La eveniment sunt prezenţi George Simion, Dan Puric, Claudiu Târziu, Dan Tănasă.

Protestul este îndreptat şi faţă de ”legea Vexler”. Unii dintre protestatari au pancarte prin care îşi arată dezacordul faţă de legea iniţiată de deputatul Silviu Vexler, act normativ care propune înăsprirea pedepselor pe care le riscă cei are promovează fascismul, legionarismul, rasismul şi xenofobia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













