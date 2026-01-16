O femeie din Arad a obligat Primăria, în instanță, să îi asfalteze strada și să îi facă trotuare. A obținut și daune morale

Sentință neobișnuită în vestul țării. O femeie din Arad a obligat Primăria, în instanță, să îi asfalteze strada și să îi facă trotuare.

A obținut inclusiv daune morale de 25 de mii de lei, după ce a dovedit că intra în locuință de pe un drum de pământ, în timp ce plătea un impozit la fel de mare ca în cartierele asfaltate.

O porțiune din strada Someșului, de la periferia orașului Arad, e plină de gropi și neasfaltată, deși restul străzii a fost modernizat în urmă cu doi ani. Atunci, o femeie de 48 de ani care locuiește acolo a dat în judecată Primăria. Sentințele definitive ale instanțelor i-au fost favorabile. Prima dintre ele, din 2024, a obligat primăria să facă trotuare și să pună asfalt. În doi ani, s-au făcut doar trotuarele.

Bărbat: „Toată e cu gropi, uitați!"

Femeie: „Este disconfort foarte mare."

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: „Deocamdată investiția se află în faza de elaborare a documentației tehnico-economice."

A doua hotărâre a instanței, de anul trecut, obligă Primăria să îi plătească pagube morale, de 25 de mii de lei.

Marius Chiș, avocatul femeii: „Clienta mea a obținut și despăgubirile de ordin moral ca urmare a încălcării dreptului la viață privată, respectiv dreptului de a avea un acces normal în locuință.

Impozite mai mari pentru o stradă neasfaltată

Ciudat este că, acum un deceniu, când strada nu era deloc asfaltată, Primăria a decis ca localnicii să plătească un impozit mai mare, după ce i-a inclus, fără un temei real, într-o categorie superioară de impozitare.

Marius Chiș, avocatul femeii: „Clienta mea a solicitat schimbarea acestei încadrări, a obținut-o, dar în mod retroactiv autoritatea locală nu a vrut să achite diferența pe care a încasat-o nelegal atunci când a perceput impozitul pentru zona B."

S-a revenit la taxele inițiale, însă doar pentru proprietatea femeii, nu și în cazul vecinilor ei, care trăiesc în aceleași condiții.

Bărbat: „Ar trebui să ne încadreze și pe noi. Doar stăm aici, suntem vecini."

Pentru că nu a primit până acum nici asfaltul promis, nici despăgubirile morale, femeia a dat pentru a treia oară Primăria în judecată.

