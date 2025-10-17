Explozie într-un bloc din București: Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5, afectat de deflagrație

17-10-2025 | 11:19
explozie bloc rahova

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ, mai multe geamuri fiind sparte în urma deflagraţiei.

autor
Vlad Dobrea

Potrivit IGSU, elevii şi profesorii liceului au fost evacuaţi. Poliţia Capitalei informează că traficul în zonă a fost deviat, iar poliţiştii sprijină echipele operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc. Poliţiştii recomandă oamenilor, printre altele, să evite zona afectată, să nu atingă obiecte obiecte suspecte sau resturi, să nu blocheze căile de acces şi să ajute persoanele vulnerabile.

Imaginile de la Liceul Bolintineanu arată că din cauza forţei exploziei, au fost sparte geamurile unor săli de clasă, au căzut bucăţi de tencuială şi au fost avariate bănci, mese sau elemente de tâmplărie.

O fetiţă de la Liceul Dimitrie Bolintineanu care a fost zgâriată pe faţă de cioburile geamurilor sparte în urma exploziei violente, fiind transportată la Spitalul „Marie Curie” din sectorul 4 al Capitalei.

Intervenția salvatorilor - 2 morți 11 răniți

 

Înacelaşi timp, în urma exploziei, poliţiştii au intervenit de urgenţă pentru delimitarea perimetrului de siguranţă şi pentru sprijinirea echipelor operative de intervenţie şi au deviat traficul în zona afectată, pentru fluidizarea circulaţiei.

explozie bloc rahova
De asemenea, poliţiştii acordă sprijin echipelor operative de intervenţie pentru evacuarea persoanelor din zona de risc.

În acest moment, activităţile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor şi stabilirea tuturor circumstanţelor producerii evenimentului, precizează Poliţia Capitalei.

În contextul producerii acestei explozii, Poliţia recomandă cetăţenilor să evite zona respectivă, să nu se apropie de perimetrul de intervenţie, în condiţiile în care există riscul altor deflagraţii, prăbuşiri sau scurgeri de gaze, să respecte indicaţiile autorităţilor, să nu atingă obiecte suspecte sau resturi care pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală, să nu blocheze căile de acces, să furnizeze informaţii utile dacă au fost martori la eveniment sau au date relevante şi să sprijine persoanele vulnerabile - copii, vârstnici sau persoane cu dizabilităţi.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.

Două persoane au murit, alte 11 fiind rănite, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Opt dintre răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 17-10-2025 10:57

Gazele din blocul distrus de explozie în Sectorul 5 ar fi fost oprite joi, după o intervenție a furnizorului, dar cineva le-ar fi repornit, a afirmat vineri șeful DSU, Raed Arafat. Potrivit acestuia, blocul se află în pericol de prăbușire.

