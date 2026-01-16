O instalație din Cluj ar putea alimenta orașul în caz de avarie. Deșeurile pot fi transformate în electricitate și căldură
O instalație din Cluj, care transformă deșeurile în energie electrică și termică, ar putea deveni un model la nivel național. Este o invenție românească ce ar putea alimenta orașul în caz de avarie.
Consiliul Județean propune ca soluția să fie introdusă de către Ministerul Mediului în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. Dar investiția ajunge la 60 de milioane de lei.
În apropiere de groapa de gunoi din Cluj, instalația care transformă deșeurile în energie produce deja 3 megawați pe oră. Practic, toate gunoaiele care nu pot fi reciclate ajung în cuptoare unde sunt arse la o temperatură de până la o mie de grade. Aproximativ două tone de deșeuri sunt tocate pe oră.
Din dezintegrarea moleculară propriu-zisă rezultă un gaz folosit pentru a alimenta aceste generatoare, care produc energia electrică. Peste 70% din aceasta ajunge în rețeaua națională, în timp ce restul asigură funcționarea fabricii. Într-un an, 25 de mii de tone de deșeuri ar putea produce 18.500 de megawați, adică energie pentru aproape 5 mii de locuințe din Cluj.
Soluție pentru situații de urgență
Janos Szakacs, managerul proiectului: „La un black-out, dacă se face așa ceva, această instalație poate să alimenteze Clujul pe avarie, instituțiile importante: ISU, școlile, spitalele. În acest moment, cu 3 megawați pe oră, cam 7-8% din consumul Clujului îl putem asigura."
Invenția este una românească, gândită de o echipă de specialiști printre care se numără și absolvenți ai Universității Tehnice din Cluj. Consiliul Județean a cerut ca această soluție să fie inclusă în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și să devină un exemplu pentru alte orașe. Ministerul Mediului urmează să analizeze propunerea.
Raul Pop, reprezentant Ministerul Mediului: „Dacă servește interesului public, să reciclăm măcar minimul necesar și abia după aceea, dacă nu avem soluții de reciclare, să mergem într-o zonă de prelucrare."
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor este în dezbatere publică, iar forma sa finală urmează să fie aprobată de Guvern până la sfârșitul lunii mai, potrivit Ministerului Mediului.
