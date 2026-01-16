O instalație din Cluj ar putea alimenta orașul în caz de avarie. Deșeurile pot fi transformate în electricitate și căldură

O instalație din Cluj, care transformă deșeurile în energie electrică și termică, ar putea deveni un model la nivel național. Este o invenție românească ce ar putea alimenta orașul în caz de avarie.

Consiliul Județean propune ca soluția să fie introdusă de către Ministerul Mediului în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor. Dar investiția ajunge la 60 de milioane de lei.

În apropiere de groapa de gunoi din Cluj, instalația care transformă deșeurile în energie produce deja 3 megawați pe oră. Practic, toate gunoaiele care nu pot fi reciclate ajung în cuptoare unde sunt arse la o temperatură de până la o mie de grade. Aproximativ două tone de deșeuri sunt tocate pe oră.

Din dezintegrarea moleculară propriu-zisă rezultă un gaz folosit pentru a alimenta aceste generatoare, care produc energia electrică. Peste 70% din aceasta ajunge în rețeaua națională, în timp ce restul asigură funcționarea fabricii. Într-un an, 25 de mii de tone de deșeuri ar putea produce 18.500 de megawați, adică energie pentru aproape 5 mii de locuințe din Cluj.

Soluție pentru situații de urgență

Janos Szakacs, managerul proiectului: „La un black-out, dacă se face așa ceva, această instalație poate să alimenteze Clujul pe avarie, instituțiile importante: ISU, școlile, spitalele. În acest moment, cu 3 megawați pe oră, cam 7-8% din consumul Clujului îl putem asigura."

Invenția este una românească, gândită de o echipă de specialiști printre care se numără și absolvenți ai Universității Tehnice din Cluj. Consiliul Județean a cerut ca această soluție să fie inclusă în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și să devină un exemplu pentru alte orașe. Ministerul Mediului urmează să analizeze propunerea.

Raul Pop, reprezentant Ministerul Mediului: „Dacă servește interesului public, să reciclăm măcar minimul necesar și abia după aceea, dacă nu avem soluții de reciclare, să mergem într-o zonă de prelucrare."

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor este în dezbatere publică, iar forma sa finală urmează să fie aprobată de Guvern până la sfârșitul lunii mai, potrivit Ministerului Mediului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













