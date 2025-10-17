O tânără gravidă a murit în explozia de la blocul din Rahova. Bilanțul tragediei

Una dintre cele trei persoane găsite decedate după explozia de la blocul din Rahova este o femeie gravidă, care avea 24 de ani, a confirmat șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.

Şeful DSU a mai declarat că Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, în care învaţă aproximativ 1.500 de copii, va fi închis.

Arafat confirmă activarea planului roșu de intervenție

Arafat a precizat, în contextul apariţiei unor informaţii în spaţiul public, că pompierii au închis ieri alimentarea cu gaze în blocul afectat, înainte sosirii echipelor de intervenţie de la Distrigaz.

Raed Arafat a menţionat că la acest moment se acţionează cu echipe de căutare-salvare şi echipa canină pentru identificarea eventualelor victime nedescoperite până acum în zona în care sunt dărâmături, o operaţiune „cu risc major”.

Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri după-amiază, într-o conferinţă de presă, că Planul roşu de intervenţie în cazul exploziei extrem de violente care a avariat grav un bloc din sectorul 5 al Capitalei, aflat în pericol de „colaps”, a fost activat la ora 9.18 şi dezactivat la ora 12.12. Potrivit lui Arafat, la ora 10.36 a fost dată comanda retragerii întregului personal de intervenţie din clădirile afectate de explozie, ca urmare a semnălării riscului de prăbuşire, cu excepţia echipajelor de căutare - salvare, care caută în continuare, printre dărâmături, eventuale victime nedescoperite încă, deşi există un „risc major” pentru salvatori.

Pompierii trimit alerte și evacuează sute de persoane

Arafat a mai spus că începând cu ora 10.05 au fost transmise mesaje de avertizare a populaţiei prin sistemul Ro-Alert.

„Am înţeles că au fost şi unele discuţii că de ce s-au dat şi de ce a trebuit sau că s-au dat târziu. Nu s-au dat târziu, mesajele Ro-Alert au o menire, şi anume să informeze populaţia despre o situaţie şi să dea anumite indicaţii populaţiei, iar când s-a decis că zona va fi cu risc major şi că trebuie să informăm populaţia mai bine, pe lângă ce era transmis prin mass-media deja de la început, atunci s-au dat mesaje Ro- Alert pentru evitarea zonei şi pentru evitarea mai ales a zonei închise şi care va rămâne închisă pentru că există un risc semnificativ de prăbuşire a părţii afectate din bloc”, a afirmat Arafat.

Acesta a informat că au fost evacuaţi 700 de elevi şi 400 de angajaţi - personal didactic şi auxiliar - de la Liceul Teoretic şi cei şase inspectori de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, trimişi de Ministerul Dezvoltării să facă verificări, au decis că nimeni nu mai poate intra în blocul unde s-a produs explozia pentru că este cu risc de prăbuşire, iar la liceul respectiv există un stâlp afectat, aşa că s-a luat decizia închiderii şcolii.

„Deci nu poate să fie reluată activitatea în şcoală până se face o expertiză amănunţită”, a punctat Arafat.

Şeful DSU a mai spus că a fost trimisă o dronă la faţa locului, iar la ora 10.36 a fost dată comanda retragerii întregului personal din clădirile afectate, ca urmare a semnălării riscului de prăbuşire.

„Bineînţeles, au rămas unele operaţiuni de căutare - salvare în curs, chiar dacă este risc. Şi aici putem să spunem că a fost, din păcate, găsită şi a treia persoană decedată, o femeie tânără care, din informaţiile pe care le avem, era gravidă”, a anunţat Arafat.

Şeful DSU a mai informat că a fost convocată o şedinţă extraordinară a Comitetului Municipului Bucureşti, pentru a se stabili care sunt etapele următoare şi a adăugat că, la acest moment, se acţionează cu echipe de căutare-salvare şi echipa canină pentru identificarea eventualelor victime nedescoperite până acum în zona în care sunt dărâmături.

„Cum am zis, aceasta este o operaţie cu risc major”, a subliniat Arafat.

Acesta a mai spus că se intervine cu excavatoare şi cu utilaje pentru a veni în sprijinul celor de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru a stabiliza clădirea.

„Şi aici vreau să le mulţumesc autorităţilor locale pentru că au rezolvat problema chiar în timp record pentru a avea utilajele la dispoziţie”, a precizat Arafat.

Raed Arafat anunță bilanțul: trei morți și 20 de răniți

În privinţa răniţilor, Arafat a spus că sunt comunicate rudelor unităţile spitaliceşti unde au fost transportate victimele, respectiv 20 de persoane afectate de explozie.

„Din păcate, trei dintre ele sunt decedate, 14 transportate la spital şi trei au refuzat transportul la unităţi sitaliceşti. Din cele 14 transportate la spital, vorbim de două cazuri grave, dintre care un copil. Ambii răniţi grav au fost intubaţi la faţa locului. Dintre persoanele transportate la spital, există şi persoane care au fost duse acolo pentru că erau persoane în vârstă, evacuate, pe care nu aveam cum să le ţinem în stradă, aşa că au fost transferate la spital până li se vor găsi locuri unde vor fi relocate”, a precizat Arafat.

Potrivit şefului DSU, la acest moment, Inspectoratul de Stat în Construcţii îşi continuă expertiza şi va emite „o expertiză în scris, în acest sens.”

Ancheta arată că cineva ar fi redeschis gazul sigilat

„Mai vreau să sublinez un aspect, pentru că a fost un subiect de discuţii în spaţiul public, şi anume dacă pompierii au fost în zonă după ce au fost făcute sesizări. Acest proces-verbal este dovada că pompierii au fost ieri la una dintre solicitările populaţiei şi în procesul-verbal scrie clar că pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentanţii de la Distrigaz. Din ce ştim, reprezentanţii de la Distrigaz au păstrat alimentarea închisă şi cred că ştiţi deja, pentru că a apărut în spaţiul public, că se bănuieşte că cineva a dat drumul la gaz şi a rupt sigiliul într-un mod neautorizat.”, a precizat Raed Arafat.

Şeful DSU a adăugat că urmează ca aceste aspecte să fie confirmate după investigarea de către autorităţile competente în acest sens, dar că la acest moment este una dintre ipotezele că cineva a dat drumul la gaz.

„Am auzit în unele comentarii că pompierii n-au fost sau că pompierii n-au răspuns apelurilor. Pompierii au fost ieri, s-a semnat clar că a fost gazul închis, din ce ştim, astăzi dimineaţă a mai fost un apel, iar la acest apel s-a deplasat Distrigaz acolo, dar concomitent cu sosirea lor sau înainte să sosească cei de la Distrigaz s-a produs explozii. Astea sunt date care sunt în dinamică, pot să se schimbe, putem avea informaţii noi care să apară, acest lucru, cum am zis, este deja în mâna autorităţilor competente care fac aceste investigaţii.”, a subliniat Arafat.

El a mai informat că vor mai rămâne acolo echipe până se termină operaţiunile de căutare-salvare, iar zona va fi „strict închisă” ca să nu mai intre nimeni .

„Rugăm pe toţi care stau în această zonă să evite zonele din apropierea blocului. Există blocuri în care au două ieşiri, una pe strada care dă către blocul respectiv şi una în spatele blocurilor. Am cerut închiderea uşilor care dau către stradă, unde este blocul afectat şi să se iasă numai prin uşile din spate ca să fie protejate persoanele respective. Ştim că sunt persoane care au maşini parcate lângă blocul afectat unde sunt elemente care pot să cadă oricând, ştim că sunt persoane care au fost evacuate, cu multe acte în casele lor, documente. Aici toate autorităţile împreună lucrează şi înţeleg că şi colegii de la Evidenţa Populaţiei deja lucrează pentru a face noi documente pentru cei care nu mai sunt casele lor.”, a mai spus Raed Arafat.

Şeful DSU a mai informat că pentru intervenţie au fost alocate succesiv patru autospeciale pentru descarcerare, trei autoscări, o autospecială specializată pe CBRN - chimic biologic şi radioluclear, 36 de ambulanţe SMURD, dintre care trei de terapie intensivă mobilă cu medic, cinci autospeciale SMURD de transport victime multiple, care au fost suplimentate cu medici la bord, un punct de comandă mobil, două containere multirisc, două puncte medicale avansate, un echipaj de căutare-salvare care a fost alertat şi a fost adusă echipa de căutare-salvare de la unitatea specială de la Ciolpani. Ulterior, a precizat Arafat, au fost suplimentate forţele de intervenţie cu unităţi speciale de căutare-salvare, cu încă un container de căutare-salvare, o autospecială pentru descarcerare şi un echipaj canin de căutare-salvare, precum şi alte echipaje canine din partea câinilor utilitari.

„Total forţe şi mijloace la faţa locului au fost 300 de pompieri cu 76 de mijloace, din care 36 echipaje medicale, din care trei de terapie intensivă, la care pot să spun că au fost mobilizate forţe şi de la Spitalul Floreasca, medici şi asistenţi la faţa locului, şi plus au fost pregătite forţe la nevoie pentru a fi mobilizate de la Spitalul Universitar. Serviciul de ambulanţă Bucureşti Ilfov, cum am zis, 14 ambulanţe cu echipajele lor, Inspectoratul General al Poliţiei, 72 de poliţişti cu 31 de mijloace de intervenţie, iar Inspectoratul General al Jandarmeriei Românei cu 125 de jandarmi cu 29 de mijloace de intervenţie.”, a enumerat Arafat.

Şeful DSU adăugat că s-au fost operaţionalizat punctul de triaj victime, punctul medical avansat, punctul de comandă mobil şi punctul de regrupare în mijloace şi de management transport.

„Activarea planului ALB în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti şi a Spitalului Florească a fost realizată în colaborare şi cu Ministerul Sănătăţii şi vreau să menţionez că am fost în continuă legătură şi cu Ministrul Sănătăţii şi cu colegii de la Ministerul Sănătăţii în gestionarea acestei situaţii, iar planurile ALBE au fost dezactivate după ce ne-am asigurat că nu mai vin alte victime la spital.”, a conchis Raed Arafat.

