Explozie în Capitală, în cartierul Rahova. Primarul general interimar anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare.

”Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii”, a anunţat el.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozie vor avea unde locui în perioada următoare.

”Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare. Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat că va fi convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă.

”La ora 13 am convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, inclusiv un reprezentant al ISC ca să înţelegem care este stadiul fisurii blocului pentru că este un pericol. Ne mobilizăm ca astăzi toate persoanele afectate direct să aibă unde să stea, inclusiv vom avea o discuţie la nivel de Comitet de Situaţiii de Urgenţă pentru şcoală, pentru că cel mai probabil în săptămâna următoare această şcoală va trebui închisă”, a transmis prefectul Capitalei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













