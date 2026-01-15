„Arctic Sentry”, noua misiune NATO propusă pentru Arctica și Groenlanda, primește sprijin britanico-norvegian

Marea Britanie și Norvegia susțin public ideea unei misiuni NATO de tip „Arctic Sentry”, o cooperare militară menită să contracareze amenințările Rusiei și, totodată, să îl asigure pe președintele SUA, Donald Trump, de angajamentul Europei față de regiune.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat joi, într-un interviu pentru POLITICO, că vede această misiune acoperind „întregul Nord Înalt”, inclusiv Groenlanda, Islanda, Finlanda și rutele maritime tot mai aglomerate din zonă. Ea nu a exclus posibilitatea organizării de exerciții militare NATO în Groenlanda.

„Vrem să vedem un rol NATO mai puternic și ca NATO să se implice mult mai serios în securitatea Arcticii și să dezvolte această abordare Arctic Sentry”, a spus Cooper, în ultima etapă a turneului său de mai multe zile în regiunea nordică.

Inițiativa este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri prin care liderii europeni încearcă să evidențieze investițiile Europei în securizarea Arcticii, nu doar împotriva amenințărilor rusești, ci și a celor chineze.

Ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, care a vizitat joi împreună cu Cooper zona de antrenament arctic Camp Viking a pușcașilor marini britanici din nordul extrem al Norvegiei, și-a exprimat la rândul său sprijinul pentru această idee într-un interviu separat acordat POLITICO.

Declarațiile celor doi vin la o zi după ce vicepreședintele SUA, JD Vance, s-a întâlnit la Casa Albă cu reprezentanți ai Danemarcei și Groenlandei, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de intenția repetată a lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei. După întâlnire, ministrul danez de Externe a spus că există în continuare un „dezacord fundamental” cu Statele Unite.

Ideea unei misiuni „Arctic Sentry” ca angajament pe termen lung a câștigat teren în ultimele zile. Cooper a precizat că intenția este de a „reflecta” misiunea NATO „Baltic Sentry”, lansată în urmă cu un an cu fregate și aeronave de patrulare maritimă pentru monitorizarea infrastructurii critice, precum și „Eastern Sentry”, demarată în septembrie de-a lungul flancului estic al alianței, după incursiunea unei drone rusești în Polonia.

În astfel de misiuni, „o coordonare NATO mai puternică — care aduce laolaltă statele în jurul comunicațiilor, operațiunilor și coordonării — reprezintă o modalitate de a întări răspunsul nostru la amenințarea rusă, dar și de a consolida descurajarea”, a spus Cooper.

Ea a adăugat: „Este ceva la care Regatul Unit lucrează împreună cu Norvegia de ceva timp și pe care îl extindem, dar ceea ce ne dorim este un cadru mai larg, ca parte a NATO. Iar abordarea Arctic Sentry vine să reflecte ceea ce NATO a făcut deja cu succes prin Baltic Sentry și Eastern Sentry.”

Întrebată dacă misiunea ar putea include exerciții NATO în Groenlanda, Cooper a spus că efortul vizează contracararea exact a factorilor care au atras atenția lui Trump. „Este vorba despre întregul Nord Înalt. Dacă ne uităm la unele zone-cheie — de exemplu, culoarul Groenlanda–Islanda, culoarul Islanda–Marea Britanie, rutele de transport maritim — acestea sunt esențiale pentru alianța transatlantică, securitate și apărare”, a explicat ea.

„De aceea, acest demers vizează Arctica în ansamblu. Include [Norvegia], dar și Islanda, Groenlanda, precum și eforturile despre care Canada a vorbit în Nordul Înalt. Este o abordare amplă a securității arctice.”

Ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, a declarat joi că salută propunerea „Arctic Sentry” și că a discutat-o cu Cooper.

„De fapt, este o idee norvegiană mai veche — nu neapărat sub acest nume — de a avea o cooperare arctică în cadrul NATO”, a spus Eide pentru POLITICO. Aceasta face parte din ceea ce el a numit „A7” — cele șapte state NATO care dețin teritorii în Arctica.

„Am considerat întotdeauna util să existe un accent mai puternic pe Arctica, iar ceea ce numim ‘A7’ cooperează din ce în ce mai mult în acest sens”, a adăugat el. „Am observat că țări care erau mai puțin interesate de Arctica devin acum mai interesate, ceea ce este un lucru bun. Iar NATO este cadrul pentru cooperare militară, indiferent de provocările pe care le întâlnim.”

Totuși, Eide a avertizat că atenția Norvegiei rămâne concentrată în principal asupra amenințării reale reprezentate de Rusia la adresa Nordului european, mai degrabă decât asupra unei amenințări viitoare la adresa Groenlandei. „Conform informațiilor noastre și ale aliaților, nu există atât de multă activitate în jurul Groenlandei pe cât se sugerează uneori”, a spus el. „Aproape că nu există activitate militară, de exemplu din partea Rusiei sau Chinei, în Groenlanda. Activitatea este mult mai intensă aici, în nordul nostru, și urmărim acest lucru foarte atent.”

Întrebat dacă ar dori ca statele arctice să conducă inițiativa Arctic Sentry, Eide a răspuns: „Este logic ca țările arctice să aibă un rol de lider în Arctica. Dar, desigur, salutăm cu căldură interesul țărilor care nu se află ele însele în Arctica.”

Belgia și-a exprimat public sprijinul pentru o operațiune NATO în Nordul Înalt duminică, în timp ce Germania este considerată unul dintre principalii susținători ai propunerii „Arctic Sentry”. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că lucrează la următorii pași „împreună cu toți aliații implicați, în special, desigur, cu cei șapte care se învecinează cu Arctica”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













