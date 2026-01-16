Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Asta au descoperit inspectorii ANAF în cadrul unui proiect pilot de verificare a discrepanțelor între veniturile declarate și bunurile cumpărate.

Au descoperit zeci de cazuri în care proprietarii unor autoturisme de lux nu au putut justifica de unde au avut banii de achiziție. Iar unii au plătit cash peste 100.000 de euro - deși legea interzice aceste plăți. ANAF a anunțat că va extinde controalele.

Controale speciale pentru mașinile scumpe

ANAF a început controalele cu verificarea autoturismelor înmatriculate, iar pentru cele cu o valoare de piață mare, în general peste 100.000 de euro, a făcut un pas suplimentar: verificarea veniturilor cumpărătorului. În 66 de cazuri, veniturile declarate erau prea mici pentru a justifica cumpărarea unei mașini atât de scumpe.

Corespondent Știrile PRO TV: „Inspectorii antifraudă au descoperit, de exemplu, o persoană care a cumpărat anul trecut o mașină de 100.000 de euro în numerar, fără să poată explica de unde avea banii. În alte tranzacții, valoarea mașinii trecută în acte era mai mică decât cea reală - așa a cumpărat o altă persoană o mașină sportivă de lux care anterior fusese vândută cu aproape 610.000 de lei - tot cash. Iar în cazul unei tranzacții pentru un SUV premium de 428.000 de lei, nici vânzătorul, nici cumpărătorul nu au putut justifica sursa veniturilor.”

Tudor Rudău, inspector general DGAF: „Ridică semne de întrebare lipsa unui venit impozabil declarat în perioada anterioară, inexistența unei forme de autorizare sau de activitate independentă, lipsa calității de asociat sau administrator la o societate, lipsa unui contract individual de muncă, și la toate acestea, dacă adăugăm și lipsa unui cont bancar, putem să spunem că există un risc fiscal ridicat și că nu există o justificare pentru achiziția respectivă.”

Dacă persoanele respective indică alte surse, de exemplu cadouri, inspectorii antifraudă cer de asemenea dovezi.

Venituri nejustificate, impozitate cu 70%

Cornel Grama, consultant fiscal: „Se duc la ei și îi întreabă de sănătate, de unde au avut bani să ia mașina respectivă. Lucrul ăsta se întâmplă nu numai la noi, se întâmplă și în alte țări, și dacă nu poate justifica proveniența acelor sume de bani, codul fiscal zice că veniturile nejustificate sunt impozitate cu 70%. Evident că nu au 70% și atunci se pune sechestru pe bunurile respective, pe autoturismele în cauză.”

Pe lângă sechestru, cei vizați riscă și o amendă dacă plata a fost făcută în numerar. Potrivit legii, în cadrul unei tranzacții între două persoane fizice, suma maximă care poate fi plătită cash este de 50.000 de lei, iar restul trebuie virat în cont bancar. Amenda este de 25% din valoarea plăților, atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător.

