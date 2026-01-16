Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

În Bacău, un bărbat și sora lui au murit după ce au încins soba. Iar mai mulți schiori au fost în pericol pe o pârtie din Poiana Brașov, din cauza unui cablu de la telecabină aproape rupt de gheață.

În Iași, la ora 10, erau -13 grade. Pe multe clădiri s-au format țurțuri, iar trecătorii au înghețat în stații.

În multe localități din Vaslui, străzile erau pustii, iar gospodarii au adăpostit animalele.

Tot în Vaslui, în comuna Fălciu, peste 100 de persoane care nu au putut ieși din casă au avut au nevoie de ajutor. Asistentul medical comunitar a mers în vizită.

Din cauza gerului, a fost pericol și în Poiana Brașov. Un turist a lovit un cablu al telecabinei care, încărcat de zăpadă și chiciură, aproape că s-a rupt și a ajuns până la nivelul pârtiei. Victima a ajuns la spital, dar nu are traumatisme grave. Alți schiori au ocolit la limită pericolul.

În Bacău, au fost trei zile consecutive de ger. Din păcate, un bărbat de 45 de ani și sora lui, de 43 de ani, au murit în casa lor cuprinsă de un incendiu provocat de coșul de fum.

Iar voluntarii de la Crucea Roșie au vizitat în aceste zile zeci de persoane aflate în dificultate.

În nordul țării vor fi aproape -20 de grade Celsius

Ger este și la Mahmudia, în Delta Dunării. Noaptea trecută s-au înregistrat minus 11 grade Celsius, cea mai mică temperatură din ultimii ani.

Corespondent ProTV: ”Dacă vă întrebați cum se simte gerul la Mahmudia, la malul Dunării, ei bine, vântul este unul tăios și foarte rece și, deși am mănuși, mâinile îmi sunt amorțite. Malurile Dunării au început deja să înghețe”.

Sebastian Păun, meteorolog de serviciu Centrul Meteo Dobrogea: ”Vom fi sub influența unei mase foarte reci de aer provenită din Siberia, vom avea temperaturi foarte scăzute”.

La Cluj, stratul de gheață format după ploaie a transformat mersul pe jos într-o cursă cu obstacole, pe care nu toți au încheiat-o cu bine.

Corespondent ProTV: ”Pe unele porțiuni, trotuarul a devenit practic un patinoar. Abia reușesc să mă țin pe picioare, iar ploaia măruntă îngreunează și mai mult pașii”.

Ca să evite căzăturile, trecătorii s-au ținut unii de alții sau au folosit orice sprijin au găsit în cale. La Spitalul Județean din Cluj, la ortopedie, s-au înregistrat 75 cazuri în 24 ore.

Doru Danciu, purtător de cuvânt Spitalul Județean Cluj: ”Pacienții cu fracturi, entorse, luxații. Un număr de 11 pacienți au fost opriți pentru internare”.

În nordul țării, gerul va continua cu temperaturi extreme, care vor ajunge aproape minus 20 de grade.

Autori: MARIANA APOSTOAIE, ELECTRA GHIZA, CĂTĂLINA VIERU, ELENA BEJINARU, YVETTE MIRZA, CĂTĂLIN COVRIG, DOINA PLĂCINTĂ

