Șeful DSU: Gazele din blocul distrus de explozie au fost oprite joi, cineva le-a redeschis. Clădirea, în risc de prăbușire

Gazele din blocul distrus de explozie în Sectorul 5 ar fi fost oprite joi, după o intervenție a furnizorului, dar cineva le-ar fi repornit, a afirmat vineri șeful DSU, Raed Arafat. Potrivit acestuia, blocul se află în pericol de prăbușire.

Şeful DSU, Raed Arafat, afirmă, în cazul exploziei violente care s-a produs vineri dimineață într-un bloc de 8 etaje din Sectorul 5 al Capitalei, că imobilul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care roagă locatarii să nu intre în clădire pentru că este foarte periculos.

”Aceasta este decizia experţilor, că există riscul de a se intra în bloc. Situaţia este în dinamică”, a spus Arafat. Şeful DSU a precizat că, cel mai probabil, deflagraţia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că explozia „serioasă” produsă vineri dimineaţă pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei a afectat o parte din blocul în formă de „U”, una dintre faţade fiind avariată „semnificativ”. Potrivit lui Arafat, în urma deflagraţiei, 17 persoane au fost rănite în total şi trei au decedat.

Arafat a spus că blocul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care a fost evacuată complet zona din jur şi a fost limitat accesul.

”Există risc de colaps și este foarte periculos”

„Zona va rămâne închisă, nu se poate intra în bloc şi adresez tuturor rugămintea să nu încerce să intre ca să-şi recupereze documente sau alte bunuri, pentru că există risc de colaps şi este foarte periculos. Nu riscaţi să intrati în bloc, pentru că dacă se întamplă ceva, se întamplă în secunde. Aceasta este decizia experţilor, de aceea, rugăm oamenii să nu intre în bloc”, a avertizat Arafat.

Şeful DSU a precizat că, din informaţiile pe care le are până la acest moment, cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Potrivit aceleiaşi surse, există informaţii că în cursul zilei de joi echipe de la Gaze au făcut verificări în zonă şi au oprit furnizarea gazului.

„Dacă a fost oprit gazul, înseamnă că cineva l-a deschis. Situaţia este în dinamică, vom vedea...”, a mai spus Arafat.

