Șeful DSU: Gazele din blocul distrus de explozie au fost oprite joi, cineva le-a redeschis. Clădirea, în risc de prăbușire

17-10-2025 | 11:46
explozie bloc rahova

Gazele din blocul distrus de explozie în Sectorul 5 ar fi fost oprite joi, după o intervenție a furnizorului, dar cineva le-ar fi repornit, a afirmat vineri șeful DSU, Raed Arafat. Potrivit acestuia, blocul se află în pericol de prăbușire.

Cristian Anton

Şeful DSU, Raed Arafat, afirmă, în cazul exploziei violente care s-a produs vineri dimineață într-un bloc de 8 etaje din Sectorul 5 al Capitalei, că imobilul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care roagă locatarii să nu intre în clădire pentru că este foarte periculos.

explozie bloc rahova explozie bloc rahova
”Aceasta este decizia experţilor, că există riscul de a se intra în bloc. Situaţia este în dinamică”, a spus Arafat. Şeful DSU a precizat că, cel mai probabil, deflagraţia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că explozia „serioasă” produsă vineri dimineaţă pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei a afectat o parte din blocul în formă de „U”, una dintre faţade fiind avariată „semnificativ”. Potrivit lui Arafat, în urma deflagraţiei, 17 persoane au fost rănite în total şi trei au decedat.

Explozie într-un bloc din București: Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5, afectat de deflagrație

Arafat a spus că blocul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care a fost evacuată complet zona din jur şi a fost limitat accesul.

”Există risc de colaps și este foarte periculos”

„Zona va rămâne închisă, nu se poate intra în bloc şi adresez tuturor rugămintea să nu încerce să intre ca să-şi recupereze documente sau alte bunuri, pentru că există risc de colaps şi este foarte periculos. Nu riscaţi să intrati în bloc, pentru că dacă se întamplă ceva, se întamplă în secunde. Aceasta este decizia experţilor, de aceea, rugăm oamenii să nu intre în bloc”, a avertizat Arafat.

Şeful DSU a precizat că, din informaţiile pe care le are până la acest moment, cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Potrivit aceleiaşi surse, există informaţii că în cursul zilei de joi echipe de la Gaze au făcut verificări în zonă şi au oprit furnizarea gazului.

„Dacă a fost oprit gazul, înseamnă că cineva l-a deschis. Situaţia este în dinamică, vom vedea...”, a mai spus Arafat.

Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, raed arafat, explozie, bloc, rahova,

Dată publicare: 17-10-2025 11:36

Explozie în Rahova. Primele imagini de la blocul de 8 etaje distrus de o deflagrație. Trei persoane au murit | FOTO
O puternică explozie a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma exploziei, iar primele informații arată. Trei persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației.

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ, mai multe geamuri fiind sparte în urma deflagraţiei.

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Din primele informații, cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. 

 
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții
Stiri Justitie
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”
Stiri externe
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

