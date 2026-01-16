Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că am ajuns la aproximativ 12 milioane de contribuabili. Banii care se strâng pot fi folosiți pentru decontarea unor tratamente noi.

De câteva luni, mai multe categorii sociale care erau scutite de CASS sunt nevoite să plătească și ele.



Corespondent ȘtirileProTV: „Conform datelor de la CNAS, numărul celor care plătesc asigurare de sănătate a crescut foarte mult în urma schimbărilor legislative. Dacă în urmă cu un an erau sub 7 milioane şi doar 1 român din 3 plătea CASS, acum am ajuns la aproximativ 12 milioane de plătitori”.



Horațiu Moldovan, medic: „Sunt foștii coasigurați, pensionarii care au venit de peste 3.000 de lei plus toți ceilalți care au o sursă de venit și cărora li se aplică CASS la sursă. Banii aceștia se folosesc de la asistență medicală primară în cabinetul medicului de familie, până la asistență în ambulatoriu, spitalizare de zi, spitalizare continuă, dispozitive medicale și medicamente''.

Cei asiguraţi au acces complet la servicii medicale cum ar fi consultații, rețete compensate, investigații şi spitalizare.

Cei fără asigurare beneficiază doar de pachetul minimal: urgențe, boli contagioase, monitorizarea sarcinii și cel mult 2 consultații pentru boli acute, fără rețete compensate.

Investigațiile pentru cancer, testările HIV și hepatite și programele naționale pentru pacienți cu boli cronice sunt gratuite pentru toți cetățenii.

Modificările legislative au dus și la creșterea veniturilor în ambulatoriile integrate. La Floreasca, de pildă, s-a întâmplat după introducerea programărilor prin call center sau prin cod QR. Pacienții sunt consultați gratuit doar cu bilet de trimitere și la medici aflați în contract cu Casa de Asigurări, costurile rămânând mai mici decât în mediul privat.

Reporter: A crescut adresabilitatea pacienților pentru toate cabinetele? Încasările au crescut?

Roxana Săndic, coordonator compartimentul managementul calității: „S-au triplat chiar..am ajuns de la aproximativ 50 de mii de lei, la 200 de mii de lei''.

Banii merg la spital, pentru achiziționarea în principal a materialelor sanitare.

