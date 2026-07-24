Jennifer Lopez împlinește 57 de ani. Povestea artistei cu peste 80 de milioane de discuri vândute. GALERIE FOTO

Cântăreața, actrița, compozitoarea și producătoarea de origine portoricană Jennifer Lopez, sau J.Lo, este considerată unul dintre cei mai influenți artiști latini ai timpului său, cu peste 80 de milioane de discuri vândute și numeroase hituri lansate la nivel internațional – „If You Had My Love”, „Waiting for Tonight”, „Let's Get Loud”, „Love Don't Cost a Thing”, „I'm Real”, „Ain't It Funny”, „Jenny from the Block”, „On the Floor” –, dar și cu apariții în filme de succes precum „Selena” (1997), „Maid in Manhattan” (2002), „Monster-in-Law” (2005), „Hustlers” (2019), „Marry Me” (2022), potrivit IMDB, citează Agerpres.

Diva pop s-a născut la 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York. La vârsta de 5 ani, a început să ia lecții de canto și dans. A urmat școala elementară catolică Holy Family din cartier, înainte de a absolvi școala pregătitoare pentru fete Preston High School.

În 1986, la 17 ani, a obținut un loc la Phil Black Dance Studio din Manhattan, dar și un mic prim rol în filmul „My Little Girl”. În 1991, a primit prima ei mare șansă odată cu alegerea ca dansatoare în emisiunea TV „In Living Color” (1990-1994). În paralel, a avut apariții ca dansatoare în mai multe videoclipuri, precum cel al lui Richard Rogers, „Can't Stop Loving You” (1990), al trupei EPMD – „Rampage” (1991), al Samanthei Fox – „(Hurt Me! Hurt Me!) But the Pants Stay On” (1991) și al lui Janet Jackson – „That's the Way Love Goes” (1993).

Rolul care a transformat-o într-o vedetă

Au urmat, ocazional, roluri de film și de televiziune – „Second Chances” (1993-1994), „South Central” (1994), „Hotel Malibu” (1994), „My Family” (1995) –, dar pelicula care a propulsat-o a fost „Selena” (1997), un film biografic dedicat cântăreței mexicane Selena, împușcată în 1995 de o fană. A fost nominalizată, în 1998, la un Glob de Aur, la categoria cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un film – comedie sau musical. Cu apariția în acest film, a devenit prima actriță latină care a câștigat 1 milion de dolari pentru un rol.

A început să fie distribuită constant în filme care au avut mai mult sau mai puțin succes, atât în fața publicului, cât și în fața criticilor: „Anaconda” (1997), „The Cell” (2000, producătoare prin compania sa de producție de filme Nuyorican Productions), „Angel Eyes” (2001), „The Wedding Planner” (2001, și producătoare), „Enough” (2002), „Maid in Manhattan” (2002, și producătoare), „Gigli” (2003), „Jersey Girl” (2004), „Shall We Dance” (2004), „Monster-in-Law” (2005), „El Cantante” (2007), „The Back-up Plan” (2010), „What to Expect When You're Expecting” (2012), „Ice Age: Continental Drift” (2012, voce), „Parker” (2013), „The Boy Next Door” (2015), „Ice Age: Collision Course” (2016, voce), „Second Act” (2018).