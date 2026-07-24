Jennifer Lopez împlinește 57 de ani. Povestea artistei cu peste 80 de milioane de discuri vândute. GALERIE FOTO

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Getty

Jennifer Lopez împlinește, pe 24 iulie, 57 de ani. Cu peste 80 de milioane de discuri vândute și o carieră de succes în muzică și cinematografie, artista de origine portoricană este considerată una dintre cele mai influente vedete latino din lume.

autor
Ioana Andreescu

Cântăreața, actrița, compozitoarea și producătoarea de origine portoricană Jennifer Lopez, sau J.Lo, este considerată unul dintre cei mai influenți artiști latini ai timpului său, cu peste 80 de milioane de discuri vândute și numeroase hituri lansate la nivel internațional – „If You Had My Love”, „Waiting for Tonight”, „Let's Get Loud”, „Love Don't Cost a Thing”, „I'm Real”, „Ain't It Funny”, „Jenny from the Block”, „On the Floor” –, dar și cu apariții în filme de succes precum „Selena” (1997), „Maid in Manhattan” (2002), „Monster-in-Law” (2005), „Hustlers” (2019), „Marry Me” (2022), potrivit IMDB, citează Agerpres.

Diva pop s-a născut la 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York. La vârsta de 5 ani, a început să ia lecții de canto și dans. A urmat școala elementară catolică Holy Family din cartier, înainte de a absolvi școala pregătitoare pentru fete Preston High School.

În 1986, la 17 ani, a obținut un loc la Phil Black Dance Studio din Manhattan, dar și un mic prim rol în filmul „My Little Girl”. În 1991, a primit prima ei mare șansă odată cu alegerea ca dansatoare în emisiunea TV „In Living Color” (1990-1994). În paralel, a avut apariții ca dansatoare în mai multe videoclipuri, precum cel al lui Richard Rogers, „Can't Stop Loving You” (1990), al trupei EPMD – „Rampage” (1991), al Samanthei Fox – „(Hurt Me! Hurt Me!) But the Pants Stay On” (1991) și al lui Janet Jackson – „That's the Way Love Goes” (1993).

Rolul care a transformat-o într-o vedetă

Au urmat, ocazional, roluri de film și de televiziune – „Second Chances” (1993-1994), „South Central” (1994), „Hotel Malibu” (1994), „My Family” (1995) –, dar pelicula care a propulsat-o a fost „Selena” (1997), un film biografic dedicat cântăreței mexicane Selena, împușcată în 1995 de o fană. A fost nominalizată, în 1998, la un Glob de Aur, la categoria cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un film – comedie sau musical. Cu apariția în acest film, a devenit prima actriță latină care a câștigat 1 milion de dolari pentru un rol.

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A început să fie distribuită constant în filme care au avut mai mult sau mai puțin succes, atât în fața publicului, cât și în fața criticilor: „Anaconda” (1997), „The Cell” (2000, producătoare prin compania sa de producție de filme Nuyorican Productions), „Angel Eyes” (2001), „The Wedding Planner” (2001, și producătoare), „Enough” (2002), „Maid in Manhattan” (2002, și producătoare), „Gigli” (2003), „Jersey Girl” (2004), „Shall We Dance” (2004), „Monster-in-Law” (2005), „El Cantante” (2007), „The Back-up Plan” (2010), „What to Expect When You're Expecting” (2012), „Ice Age: Continental Drift” (2012, voce), „Parker” (2013), „The Boy Next Door” (2015), „Ice Age: Collision Course” (2016, voce), „Second Act” (2018).

Succes internațional în industria muzicală

În paralel cu actoria, Jennifer s-a implicat și în muzică. „If You Had My Love” este single-ul de debut extras de pe primul său album, „On the 6” (1999). Melodia „Waiting for Tonight”, de pe același album, i-a adus cântăreței premiul MTV pentru „Best Dance Video” și o nominalizare la Grammy.

Duetul cu Marc Anthony – „No Me Ames” – i-a adus două nominalizări la premiile Latin Grammy. Alte albume: „J.Lo” (2001, cu single-ul de succes „Love Don't Cost a Thing”), „J to tha L–O! The Remixes” (2002, cu hiturile „I'm Real”, „I'm Gonna Be Alright” și „Ain't It Funny”), „This Is Me... Then” (2002), „Rebirth” (2005), „Como Ama Una Mujer” (2007; a câștigat American Music Award la categoria Cel mai bun artist latin), „Brave” (2007, cu single-urile „Do It Well” și „Hold It Don't Drop It”), „Love?” (2011, „On the Floor” – cel mai bine vândut single al anului de către o cântăreață, „I'm Into You”, „Papi”), „Dance Again... the Hits” (2012), „A.K.A.” (2014).

A fost unul dintre artiștii-judecători ai juriului emisiunii „American Idol”, de-a lungul sezoanelor 10, 11, 13, 14 și 15 (2011-2016).

În iunie 2014, Jennifer Lopez și Pitbull au cântat, împreună cu Claudia Leitte, imnul oficial al Cupei Mondiale, „We Are One (Ole Ola)”, în deschiderea Campionatului Mondial de Fotbal 2014 din Brazilia, pe stadionul din São Paulo.

Filme, televiziune și premii importante

J.Lo a mai jucat în serialul polițist „Shades of Blue” (2016-2018), a fost în juriul competiției „World of Dance” (2017-2020) și a strâns laude din partea criticilor pentru interpretarea ei din drama „Hustlers” (2019). Alte filme: „Marry Me” (2022), „The Mother” (2023), „This Is Me... Now: A Love Story” (2024), „Atlas” (2024). În 2024, a lansat albumul „This Is Me... Now”.

Pentru contribuția sa adusă industriei muzicale, J.Lo a primit, printre alte premii, o stea pe Hollywood Walk of Fame (2013), Billboard Icon Award (2014, acordat pentru meritele și contribuția adusă industriei muzicale în decursul anilor, fiind prima vedetă feminină căreia i-a fost decernat acest trofeu) și Michael Jackson Video Vanguard Award (2018).

Antreprenoare de succes, afacerile ei includ colecții de îmbrăcăminte, parfumuri, dar și compania de producție Nuyorican Productions. Este fondatoarea, împreună cu sora ei, Lynda, a organizației nonprofit Lopez Family Foundation, dedicată îmbunătățirii sănătății și bunăstării femeilor și copiilor și ridicării nivelului de îngrijire medicală disponibilă pentru aceștia.

Căsnicii și viața de familie

Jennifer Lopez a fost căsătorită cu actorul Ben Affleck, cu care a mai fost logodită în 2002. Nunta planificată pentru 2003 a fost anulată cu câteva zile înainte, iar cuplul s-a despărțit în 2004.

Cei doi și-au reluat relația în 2021 și s-au căsătorit în 2022, însă au divorțat ulterior. J.Lo a mai fost căsătorită cu Ojani Noa (1997-1998) și cu dansatorul Cris Judd (2001-2003).

În iunie 2004, artista s-a căsătorit cu cântărețul Marc Anthony, cu care îi are pe gemenii Max și Emme, născuți la 22 februarie 2008. În iunie 2014, cuplul a divorțat.

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Sursa: Agerpres

Etichete: jennifer lopez, aniversare,

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