Frumusețea locului vine la pachet cu prețuri ridicate și cu un număr uriaș de turiști, care transformă vacanța într-o cursă pentru o masă liberă la restaurant sau o fotografie fără mulțime în fundal, scrie Express.

Există însă o alternativă care oferă același peisaj mediteranean spectaculos, dar la costuri mai mici și într-o atmosferă mult mai liniștită: insula Ischia.

Ischia, insula care oferă farmecul Coastei Amalfi la prețuri mai mici

Situată în Golful Napoli, la nord de Amalfi, Ischia impresionează prin vile elegante, vegetație luxuriantă și peisaje spectaculoase. În plus, insula este renumită pentru izvoarele sale termale bogate în minerale, folosite încă din perioada Greciei și Romei Antice.

Vizitatorii pot alege dintre numeroase spa-uri, izvoare naturale și parcuri termale, unde se pot relaxa în piscine cu temperaturi diferite.

Insula este formată din patru localități principale, fiecare cu o identitate proprie:

· Ischia Porto este principalul punct de sosire și se remarcă prin restaurantele, cafenelele și magazinele sale.

· Forio atrage turiștii datorită plajelor, apusurilor spectaculoase și străduțelor pitorești.

· Sant'Angelo este un sat pescăresc pietonal, cu o atmosferă elegantă și exclusivistă.

· Lacco Ameno este cunoscut pentru spectaculoasa stâncă în formă de ciupercă.

Cazarea este mai accesibilă decât pe Coasta Amalfi

Un alt avantaj al insulei este prețul cazării. Spre deosebire de Coasta Amalfi, unde piața este dominată de marile lanțuri hoteliere, în Ischia predomină hotelurile boutique independente.

Tarifele pornesc de la aproximativ 47-70 de euro pe noapte, însă în sezonul de vârf pot crește semnificativ. Luna iunie este una dintre cele mai scumpe perioade, când prețul mediu poate ajunge la aproximativ 290 de euro pe noapte.

Ischia este cunoscută și datorită filmului „The Talented Mr. Ripley” (1999), în care au jucat Matt Damon, Jude Law și Gwyneth Paltrow.

Una dintre scenele producției a fost filmată la Ristorante da Ciccio, unul dintre cele mai apreciate restaurante de pe insulă.

Turiștii o numesc „cel mai bine păstrat secret al Italiei”

Cei care au ajuns în Ischia spun că insula oferă experiența unor destinații celebre din Italia, dar fără aglomerație și fără prețurile exagerate.

„Am petrecut o săptămână în Ischia la sfârșitul lunii august și începutul lui septembrie și a fost exact așa cum speram. Este o insulă superbă în Golful Napoli, iar experiența poate fi rezumată astfel: Sorrento fără agitație și Capri fără prețurile exagerate. Are atracții extraordinare, precum grădinile La Mortella, create pentru compozitorul Sir William Walton, Castelul din Ischia, cel mai impresionant pe care l-am vizitat vreodată, și Parcul Termal Negombo, perfect pentru relaxare în piscine cu apă termală, într-un cadru deosebit”, a ptrecizat un turist.