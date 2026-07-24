Mesajul lui Rodrigo De Paul pentru Nicolás Otamendi, care pune capăt unei cariere de 17 ani la naționala Argentinei

Actualul mijlocaș al lui Inter Miami a avut o relație apropiată cu fundașul lui River Plate încă de la început. După anunțul oficial și despărțirea lui Otamendi de echipa națională, Rodrigo De Paul nu a ezitat să îi transmită un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, potrivit 3Ole.

„Din prima zi în care am ajuns, mi-ai deschis ușa camerei și, până în ultima zi, am păstrat fiecare dintre ritualurile noastre. Recunoștința mea față de tine, frate, este eternă. Ai fost un exemplu și unul dintre liderii acestei frumoase povești pe care a construit-o această echipă”, a scris De Paul.

Cu un puternic accent emoțional, el a adăugat pe contul său de Instagram:„Îți mulțumesc pentru tot. O să-mi fie dor de tine. Camera fără tine și PlayStation-ul tău nu va mai fi la fel!”

Astfel se încheie un capitol pentru naționala Argentinei, însă prietenia dintre cei doi va continua, cu siguranță, pentru mulți ani de acum înainte.

