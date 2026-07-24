Mesajul lui Rodrigo De Paul pentru Nicolás Otamendi, care pune capăt unei cariere de 17 ani la naționala Argentinei

Stiri Sport
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Data actualizării:
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IMAGO

Fundaşul central Nicolas Otamendi şi-a anunţat joi retragerea din selecţionata Argentinei, pentru care a disputat 139 de meciuri începând din 2009 şi până la recenta finală a Cupei Mondiale de fotbal, informează EFE.

autor
Ioana Andreescu

Actualul mijlocaș al lui Inter Miami a avut o relație apropiată cu fundașul lui River Plate încă de la început. După anunțul oficial și despărțirea lui Otamendi de echipa națională, Rodrigo De Paul nu a ezitat să îi transmită un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, potrivit 3Ole.

„Din prima zi în care am ajuns, mi-ai deschis ușa camerei și, până în ultima zi, am păstrat fiecare dintre ritualurile noastre. Recunoștința mea față de tine, frate, este eternă. Ai fost un exemplu și unul dintre liderii acestei frumoase povești pe care a construit-o această echipă”, a scris De Paul.

Cu un puternic accent emoțional, el a adăugat pe contul său de Instagram:„Îți mulțumesc pentru tot. O să-mi fie dor de tine. Camera fără tine și PlayStation-ul tău nu va mai fi la fel!”

Astfel se încheie un capitol pentru naționala Argentinei, însă prietenia dintre cei doi va continua, cu siguranță, pentru mulți ani de acum înainte.

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Nicolas Otamendi şi-a anunţat retragerea

Otamendi a participat la campania victorioasă a naţionalei "albiceleste" de la Mondialul din 2022, precum şi la câştigarea a două trofee în Copa America, în 2021 şi 2024.

„Am visat să port tricoul echipei naţionale a Argentinei încă de mic. A a fost cel mai mare privilegiu pe care mi l-a oferit fotbalul”, a declarat jucătorul în vârstă de 38 de ani, care s-a alăturat recent formaţiei argentiniene River Plate.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Otamendi a făcut referire la finala Cupei Mondiale 2026, pierdută în faţa Spaniei duminica trecută la East Rutherford: „Destinul a făcut ca ultimul meu meci să fie o finală a Cupei Mondiale. Nu a fost rezultatul pe care ni-l doream, dar plec cu capul sus pentru că acest grup a încercat până în ultima secundă. Îmi iau rămas bun cu liniştea sufletească de a fi dat totul”.

Fundaşul, care s-a format la academia clubului Velez Sarsfield, sub culorile căruia şi-a făcut debutul ca profesionist, le-a mulţumit fanilor argentinieni pentru dragostea lor necondiţionată: "Aţi făcut ca de fiecare dată când cânta imnul, să ne simţim ca şi cum nu eram doar unsprezece jucători, ci milioane care apără acelaşi vis".

Nicolas Otamendi a participat la patru Cupe Mondiale cu selecţionata Argentinei (Africa de Sud 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 şi America de Nord 2026. El a făcut parte din echipa care a învins Italia în Finalissima 2022 şi a luat parte, de asemenea, la cinci ediţii ale turneului Copa America (2015, 2016, 2019, 2021 şi 2024).

La nivel de club, fotbalistul argentinian a evoluat în cursul carierei sale la echipele FC Porto, Valencia CF, Atletico Madrid, Manchester City şi Benfica Lisabona.

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Etichete: rodrigo de paul, fotbal, campionatul mondial de fotbal,

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