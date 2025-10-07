Jennifer Lopez și Ben Affleck, surprinși din nou împreună la scurt timp de la divorț. Ce i-a spus artista fostului soț. FOTO

Ben Affleck continuă să o susțină pe Jennifer Lopez pe plan profesional, chiar și după despărțirea lor. Actorul și-a făcut apariția la premiera filmului ”Kiss of the Spider Woman”, în care JLo interpretează rolul principal.

Evenimentul a avut loc luni, 6 octombrie, la New York. Affleck, în vârstă de 53 de ani, este producător executiv al peliculei, alături de casa de producție Artists Equity, pe care o deține împreună cu Matt Damon, scrie People.

Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, a defilat pe covorul roșu într-o rochie sculpturală din colecția de primăvară 2026 semnată Harris Reed. Ea și Affleck au pozat împreună la eveniment și au fost surprinși discutând înainte de proiecție. Actorul a acordat și câteva declarații presei, în legătură cu filmul.

În discursul său de deschidere, Jennifer Lopez i-a mulțumit lui Affleck pentru sprijinul acordat proiectului: „Mulțumesc foarte mult tuturor pentru că sunteți aici în această seară. Mulțumesc, Ben, acest film nu s-ar fi făcut fără tine și fără Artists Equity.”

Artista a mai adăugat: „Când am citit scenariul, eram în pat și am rămas fără cuvinte. M-am întrebat dacă este posibil: să pot cânta, dansa și juca. Să fiu o vedetă de cinema ca în vremurile de aur ale Hollywoodului.”

Prezența lui Ben Affleck la premieră are loc la câteva luni după divorțul celor doi, finalizat în februarie 2025. Cei doi s-au cunoscut în 2002, au fost logodiți o perioadă, însă s-au despărțit în 2004. După ce și-au refăcut viața separat, s-au împăcat în 2021 și s-au căsătorit în vara lui 2022. În 2024, au anunțat despărțirea, invocând „diferențe ireconciliabile”.

În ciuda rupturii, Lopez a continuat să aprecieze public contribuția fostului ei soț la realizarea filmului. Invitată în aceeași zi la emisiunea TODAY, artista a declarat:

„Dacă nu era Ben, filmul nu s-ar fi realizat. Și îi voi recunoaște întotdeauna acest merit.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













