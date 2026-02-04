Un portret al Melaniei Trump înainte de învestirea lui Donald Trump

Documentarul realizat de Brett Ratner rememorează cele 20 de zile premergătoare învestirii președintelui Donald Trump în 2025, din perspectiva fostului model, născută Melania Knavs, în micul oraș sloven Sevnica.

Melania Trump și-a început cariera de model în capitala Sloveniei, Ljubljana, după care a plecat la Milano și Paris. În 1996, ea s-a mutat în SUA și a obținut cetățenia americană în anul 2006, la un an după ce s-a căsătorit cu actualul președinte.

Încasări modeste și interes limitat în cinematografe

În primul weekend în care a fost difuzat în cinematografele slovene, documentarul a fost vizionat de circa 2.500 de persoane, potrivit cotidianului local Delo, care îl plasează pe locul patru la încasările din vânzările de bilete (box office) și pe locul trei la numărul de spectatori, în această țară cu circa două milioane de locuitori.

Pelicula de desene animate „Tom și Jerry”, a treia peliculă din „Avatar” și thrillerul psihologic „Menajera” (The Housekeeper) au depășit „Melania” la box office. Radioteleviziunea publică slovenă RTvLo și popularul website de știri Siol au acordat filmului nota cea mai mică, adică unu.

Critici dure: „Gol de conținut” și „film de propagandă”

„Un documentar care, în aproape două ore, nu spune nimic despre Melania Trump” și „un documentar pe care nimeni nu vrea să-l vadă, dar care îi va atrage pe mulți din motive ideologice sau din curiozitate morbidă”, descrie pelicula televiziunea slovenă.

„Este de un cinism fără precedent că au îndrăznit să lanseze în lume un documentar atât de gol de conținut după un an în care au semănat continuu dezbinare politică, au agravat crizele de politică internă și externă și au consolidat tendințele autoritare. «Melania», cu tot ceea ce nu spune, este un document al vremurilor în care trăim”, mai comentează aceeași televiziune.

Și website-ul sloven de știri Siol afirmă că nu merită efortul de a viziona documentarul. „«Melania» nu este un documentar, ci un film de propagandă, dar nici așa nu își atinge scopul”, susține același website, al cărui critic de film descrie drept „un spectacol absurd” o secvență din documentar în care Melania afirmă că „nimeni nu a suferit la fel de mult ca soțul ei”.