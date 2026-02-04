Potrivit acestuia, 40% dintre turiştii români pot să cheltuiască între 350 şi 500 de euro pe săptămână de persoană pentru vacanţa principală din 2026, iar 32% între 500 şi 1.000 de euro, 17% ar plăti mai puţin de 350 de euro de persoană, 10% ar fi dispuşi să plătească între 1.000 şi 1.500 de euro, iar 2% ar plăti peste 1.500 de euro.

Studiul realizat de platforma de turism Travel Planner relevă că 58% dintre respondenţi ar prefera servicii all-inclusive pentru vacanţă, 46% ultra all-inclusive, 22% demipensiune, 15% cazare cu mic-dejun, iar 6% fără masă inclusă.

Aproximativ 91% dintre respondenţi spun că au încredere că vor merge în vacanţă anul acesta. Cei care nu vor merge în vacanţă cred că nu vor pleca din cauza lipsei banilor (53%), a lipsei de timp (17,7%) pentru că au alte priorităţi (17,5%) sau din alte motive (11,3%), la care se adaugă problemele de sănătate.

În jur de 54% dintre români şi-ar dori să stea 6-7 zile în vacanţă, 18% ar sta 9-10 zile, 14% ar sta 4-5 zile, iar 14,1% ar merge peste zece zile în vacanţă.

Datele Travel Planner arată că 39% dintre respondenţi plănuiesc să aibă două vacanţe a câte o săptămână anul acesta; aproximativ 37% au de gând să plece într-o singură vacanţă de o săptămână; 12% dintre respondenţi plănuiesc să plece în mai mult de două vacanţe a câte o săptămână. De asemenea, 7,2% cred că durata vacanţei va fi mai scurtă de o săptămână, iar 4% dintre respondenţi nu ştiu în câte vacanţe vor pleca şi cât vor dura acestea.

Doar 5,3% dintre români ar alege propria țară, în timp ce 52% preferă Bulgaria

În privinţa destinaţiei, 52% dintre respondenţi ar alege Bulgaria pentru vacanţa principală din acesta an, 18% ar merge în Grecia, 10,5% într-o altă ţară europeană, 10,1% ar merge în Turcia, în timp ce doar 5,3% ar alege România pentru concediu. Alţi 3,7% ar pleca în afara Europei.

Întrebaţi ce i-ar face să considere vacanţa ca fiind frumoasă, poate chiar perfectă, 70% dintre participanţii la studiu au amintit despre condiţiile bune de cazare la un preţ corect, 49% despre relaxare şi a reuşi să uite de grijile de acasă şi de la birou, 44% despre faptul că pot petrece timp de calitate cu cei dragi, iar pentru 37% dintre români sunt importante locurile pe care le pot vizita şi informaţiile pe care le pot afla în vacanţă.

Totodată, 70% dintre respondenţi spun că apariţia unei probleme legate de cazare ar fi principalul factor care ar strica vacanţa. Pe locurile următoare se află îmbolnăvirea unui membru al familiei (58%), probleme legate de transport (31%), neînţelegerile între membrii familiei sau cu grupul de prieteni (15%) şi necesitatea de a lucra pentru serviciu (10%).

În jur de 68% dintre respondenţi vor să călătorească cu maşina personală, 27% aleg avionul, 4% folosesc autocarul, iar 1,2% preferă trenul.

În privinţa rezervărilor, peste 60% dintre respondenţi îşi cumpără vacanţele în perioada de early booking (39% dintre români îşi rezervă vacanţa cu aproximativ 6 luni înainte, iar 22% rezervă cu 9 luni înainte), 20% fac rezervări cu 3-4 luni înainte, 11% cu 2 luni înainte, iar 7,8% aleg vacanţele cu doar câteva zile înainte (last minute).

Principalele motive pentru care turiştii aleg pachetele early booking sunt preţurile mai mici (65%), faptul că pot profita de anumite avantaje sau bonusuri (plata în rate, upgrade), confortul că vacanţa a fost deja planificată (35%) şi posibilitatea de a alege dintre cele mai bune opţiuni de cazare şi destinaţii (25%).

Peste 60% dintre români aleg oferte early booking

Pentru perioada de early booking, Travel Planner a lansat servicii precum rezervare cu 50 de euro avans, plata în rate, posibilitatea de anulare cu maximum şapte zile înainte de începutul vacanţei şi protecţie dacă se îmbolnăvesc copiii prin utilizarea unui voucher pentru zilele de cazare neefectuate.

"Studiul ne arată că românii îşi doresc să meargă în vacanţă şi vor face acest lucru, dar vor fi foarte atenţi la preţurile pe care le plătesc pentru serviciile oferite. De asemenea, observăm că proximitatea, accesibilitatea şi costurile predictibile sunt factorii decisivi în alegerea destinaţiei de vacantă. O altă tendinţă pe care o vedem este maturizarea comportamentului de rezervare. Peste 60% dintre respondenţi spun că aleg oferte de early booking, ceea ce indică o nevoie crescută de siguranţă şi control al costurilor", a afirmat Sebastian Constantinescu, fondator şi director general al Travel Planner, citat în comunicat.

Studiul s-a desfăşurat online în perioada 21-28 ianuarie 2026, iar pentru acesta au răspuns 699 de persoane, femei şi bărbaţi, cu vârsta peste 18 ani. Cercetarea analizează preferinţele privind durata vacanţelor, bugetele alocate, destinaţiile şi serviciile alese, modul de rezervare şi caracteristicile unei vacanţe reuşite.

Travel Planner este o platformă de turism fondată în 2007 de Sebastian Constantinescu, ce oferă vacanţe în Bulgaria, Grecia şi Turcia.