Din acest weekend, filmul va intra în cinematografele din întreaga lume. Însă criticii preconizează un eșec la box office, cu încasări modeste. Iar filmul nu a reușit să scape de controversele din jurul președinției lui Trump.

Filmul - cu o durată de 104 minute - aruncă o privire asupra vieții primei doamne înainte de ultima învestire a lui Donald Trump. Totodată, se bazează şi pe autobiografia Melaniei Trump, lansată în 2024.

Melania Trump: „Vreau arăt publicului viața mea, ce înseamnă să fii din nou Primă Doamnă și să treci de la statutul de simplu cetățean înapoi la Casa Albă, ce sarcini trebuie să îndeplinesc. Vor vedea tot ce ține de afacerea mea, de actele de filantropie, cum am grijă de familia mea, amenajarea Aripii de Est (a Casei Albe). Deci, cam totul”.

Bugetul de producție s-a ridicat la aproximativ 40 de milioane de dolari, la care se adaugă cel puțin 35 de milioane pentru promovare. Presa de peste Ocean susține că donatorii, mulți dintre ei oameni avuți, din domeniul tehnologiei, încearcă să intre astfel în grațiile președintelui. Asta în condițiile în care criticii nu prevăd încasări prea mari nici măcar în primul weekend de lansare în cinematografe. Dar asta nu-i îngrijorează pe producători.

Reporter: Cum veți măsura succesul acestui film?

Brett Ratner, regizor: „Cu siguranță nu după încasările de box office. În primul rând, pentru că este un documentar, iar documentarele, dacă ne uităm în urmă, nu au avut succese uriașe la box office.”

Regizorul, Brett Ratner, cunoscut pentru filme precum Rush Hour, este o figură controversată la Hollywood, mai ales după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală. Însă cineastul a fost ales special de familia Trump, pentru a realiza documentarul.

Mai mult, succesul peliculei este pus la încercare și de politicile președintelui Trump. Spre exemplu, filmul a fost retras din cinematografele sud-africane, chiar înainte de lansare. Anunțul vine pe fondul relațiilor tensionate dintre guvernul Africii de Sud și administraţia Trump.

Reporter: Ce vor afla oamenii despre soția dumneavoastră, după ce vor vedea filmul?

Donald Trump: „Ei bine, cred că știau deja că este inteligentă, dar poate că vor ajunge să vadă ceva care să fie mai presus de simplul cuvânt "inteligentă". Este un om de o înaltă calitate.”

