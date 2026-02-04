Top destinații pentru a călători singur în 2026. Locuri sigure și fascinante pentru turiști

Călătoriile pe cont propriu câștigă tot mai multă popularitate, iar 2026 se anunță un an excelent pentru exploratorii independenți.

Fie că ești un călător singur experimentat sau pornești în prima ta aventură de acest tip, aceste destinații sunt ideale pentru a călători singur în 2026. Destinații europene sigure pentru călătorii singur în 2026 Anul 2026 se conturează ca un moment de referință pentru călătorii curioși, plin de sărbători globale, fenomene naturale rare și moduri noi de a descoperi destinații mai puțin cunoscute. În acest an, poți vedea aurora boreală în condiții considerate de vârf, poți explora universul tot mai popular al tradițiilor samurailor din Japonia și poți participa la festivaluri precum Holi, care umplu străzile de culoare și muzică.



Vietnam Vietnam este destinația ideală pentru cei care vor să călătorească singuri: foarte sigură, extrem de accesibilă și absolut spectaculoasă. Printre recomandări se numără circuitul Ha Giang Loop, un tur de trekking în Sapa și Ninh Binh. De asemenea, profită de fiecare ocazie să mănânci bánh mì și să bei cafea cu cocos. Este și una dintre cele mai accesibile țări în care să călătorești. Hostelurile costă aproximativ 10 euro pe noapte, mâncarea sub 10 euro pe zi, iar majoritatea activităților sunt prietenoase cu bugetul.

Maroc De la surfing la deșert și explorarea orașelor frumoase, există opțiuni pentru toate gusturile. Vei întâlni mulți alți călători, mai ales în orașele de coastă precum Agadir și Essaouira sau în marile orașe ca Marrakech. Locuri precum Chefchaouen sunt menționate frecvent ca fiind printre cele mai sigure și liniștite destinații. Deși Marocul este considerat relativ sigur pentru călătorii singuri, femeile pot experimenta hărțuirea stradală și situațiile în care bărbații le urmăresc. Este recomandat să interacționezi cât mai puțin, să porți haine decente și să apelezi la un ghid local dacă te simți copleșită. Cazarea în hosteluri, unde poți cunoaște alți turiști, poate ajuta mult, deoarece siguranța este mai mare în grup.

Grecia Grecia este o destinație foarte accesibilă și sunt șanse mari să te simți în siguranță călătorind de unul singur. Grecii sunt cunoscuți pentru ospitalitate și amabilitate, mai ales pe insulele mai mici, care sunt și mai accesibile ca preț. Funcționează foarte bine ca destinație pentru călătorii solo cu buget redus. Alte insule grecești accesibile sunt Lefkada, Ios, Serifos și Naxos, mai ales în extrasezon (aprilie, mai, septembrie, octombrie).

Laos Printre zonele de vizitat se numără Luang Prabang, Vang Vieng, Nong Khiaw și Vientiane. Laos este considerată o destinație destul de sigură în special pentru femeile care călătoresc singure, cu localnici respectuoși și mulți alți turiști.

Japonia (în afara traseelor turistice) Japonia este una dintre cele mai populare destinații în prezent, dar poate fi parcursă și cu un buget redus. Odată ce părăsești orașele foarte turistice precum Kyoto și Tokyo și te îndrepți spre zone mai puțin cunoscute, vei găsi hoteluri ieftine, mâncare excelentă la prețuri bune și activități accesibile. Zone de luat în calcul: Hokkaido (de exemplu Otaru), Sendai, Aomori, Niigata, Kanazawa, Nagoya și Shikoku.

Bulgaria Bulgaria este o destinație subestimată, cu orașe istorice, stațiuni liniștite la mare și natură impresionantă. Țara este bine conectată prin trenuri și autobuze, iar tururile sunt accesibile ca preț. Este considerată sigură pentru călătorii singuri și pentru femeile care călătoresc singure și nu este încă supraaglomerată, ceea ce o face o alegere excelentă pentru 2026.

Panama Panama este considerată una dintre cele mai sigure țări din America Centrală și, totodată, una accesibilă. Aici găsești orașe moderne, insule idilice și natură spectaculoasă. Pentru oamenii care călătoresc singuri, este în general sigură, dar este important să știi ce zone să eviți. Cei care te cazează te pot ajuta cu recomandări. Evită drumețiile solo și caută ghizi locali bine evaluați.

Destinații exotice perfecte pentru cei care călătoresc singuri Dacă plănuiești să călătorești singur, dar nu știi unde să mergi, ia în considerare aceste destinații Islanda Nu lăsa vulcanii activi să te sperie. În 2024, Islanda a fost desemnată cea mai sigură țară din lume și al treilea cel mai fericit loc de pe planetă. Stabilește-ți baza în Reykjavík, capitala țării, pentru a înțelege de ce Islanda merită ambele superlative. Centrul vechi, ușor de parcurs pe jos, îmbină atmosfera cosmopolită cu cea intimă, printr-un amestec de muzee de istorie, restaurante foarte bune, cafenele primitoare și case din tablă ondulată, vopsite în culori pastelate care luminează iernile întunecate. Apoi este natura din jur. Spre deosebire de multe destinații de aventură, pline de animale prădătoare și insecte veninoase, traseele de drumeție din Islanda sunt lipsite de pericole majore. Singurul mamifer sălbatic carnivor este vulpea arctică, care evită oamenii. Dacă o drumeție de vară se prelungește, nu vei avea problema întunericului, datorită luminii naturale timp de 24 de ore. Fă excursii de o zi din Reykjavík pentru a vedea atracțiile Cercului de Aur, condu de-a lungul coastei de sud pentru plajele cu nisip negru sau petrece câteva ore într-o piscină termală (foarte popularul Sky Lagoon sau preferatul localnicilor, Laugardalslaug). Poți chiar să petreci o săptămână înconjurând Islanda pe Ring Road, ușor de parcurs. Este un adevărat parc de distracții pentru pasionații de geologie, iar călătorind singur, te poți opri oricând pentru a admira peisajele.

Lisabona, Portugalia Unele capitale pot părea distante și copleșitor de mari pentru un călător solo. Nu și Lisabona, capitala Portugaliei, unde primirea este la fel de caldă ca un abraço (îmbrățișare). Așezată pe malul largului râu Tagus, Lisabona ridică instant starea de spirit prin lumina sa picturală, brizele Atlanticului și tramvaiele vechi care urcă și coboară pe străduțe înguste pavate cu azulejos. Dincolo de frumusețea evidentă, Lisabona este un oraș relaxat, sociabil și prietenos. Relieful său deluros îl împarte în cartiere mici, cu aer de sat, oferind o intimitate rar întâlnită în marile orașe. Deși vei fi atras de obiectivele emblematice, precum castelul maur situat pe deal sau mănăstirea de basm din Belém, inclusă în patrimoniul UNESCO, merită să explorezi zonele mai puțin turistice. Trezeste-te devreme pentru a cutreiera cartierul Alfama înainte de sosirea mulțimilor. Gustă un pastel de nata cald, presărat cu scorțișoară, într-o patiserie primitoare, bea o ginjinha într-un bar mic și petrece apusul la Miradouro de Santa Catarina. Plimbă-te, socializează și leagă prietenii, Lisabona este un oraș ideal pentru călătorii solo.

Copper Coast, Irlanda Dacă nu ai auzit de această porțiune spectaculoasă de coastă din sudul Irlandei, nu ești singurul, dar pierzi ceva important. O alternativă mai liniștită și la fel de frumoasă la celebra Wild Atlantic Way, această fâșie de 25 km între Kilfarrasy și Stradbally, în comitatul Waterford, oferă peisaje dramatice. Valuri puternice, stânci modelate de mare, roci vechi de 460 de milioane de ani și mine istorice de cupru definesc această zonă, inclusă într-un UNESCO Global Geopark, conform lonleyplanet.

Destinații recomandate pentru prima călătorie solo California Dacă te gândești la Statele Unite pentru prima ta călătorie solo în străinătate, California este destinația ideală pentru prima experiență de acest tip. Printre cele mai bune destinații din California se numără San Francisco, comitatul Humboldt, Orange County și întreg traseul de-a lungul Pacific Coast Highway. Poți să începi cu San Francisco, un oraș foarte turistic, cu transport public bine pus la punct, ușor de explorat pe jos (deși este deluros) și cu o scenă culturală vibrantă. Zona golfului este unică. Dacă vrei să ieși de pe traseele clasice, Humboldt și Lost Coast sunt frumoase și relaxate. Există și numeroase rute pentru road trip. Hawaii Hawaii nu este, de obicei, prima opțiune care le vine în minte oamenilor când se gândesc la o călătorie solo, dar este perfectă pentru o primă astfel de experiență. Datorită culturii bogate și climei tropicale, Hawaii se simte aproape ca o țară de sine stătătoare, cu foarte multe activități potrivite pentru a fi făcute singur. Poți conduce pe Road to Hana, explora insula Lanai sau te poți alătura taberei Maui Surfer Girls, creată special pentru femei care călătoresc singure și își doresc un grup de sprijin pentru a învăța un sport nou. Este o experiență motivantă și distractivă. Canada Canada este renumită la nivel mondial pentru oamenii săi prietenoși, așa că nu este surprinzător că se află pe listă. Alegerea unei destinații pentru prima călătorie solo ține adesea de echilibrul dintre aventură și siguranță, iar Canada oferă exact acest lucru. Montréal este perfect pentru o escapadă de iarnă sau Québec pentru un road trip de toamnă. Mexic Unii călători resping prea ușor Mexicul ca destinație nepotrivită pentru călători singuri, dar nu este cazul. Mexicul este un loc excelent pentru prima călătorie solo, datorită bogăției culturale, mâncării extraordinare și diversității impresionante de peisaje. Oamenii sunt, în general, foarte calzi și ospitalieri, ceea ce îl face ideal pentru a cunoaște localnici și cultura. În Mexic vei găsi plaje curate, peisaje montane spectaculoase, cenote cu apă limpede și orașe fascinante precum Oaxaca, San Miguel de Allende, San Cristóbal de las Casas și multe altele. Dacă siguranța este o preocupare pentru tine, este de înțeles. Știrile despre violență pot fi descurajante, însă majoritatea provin din regiuni specifice, departe de zonele turistice. Asta nu înseamnă că nu există riscuri, dar sunt multe modalități prin care poți călători în siguranță în Mexic ca și călător solo. Costa Rica Puține locuri din lume au o biodiversitate atât de mare și atât de multe activități în aer liber precum Costa Rica. Este, de asemenea, una dintre cele mai bune destinații din America Latină pentru cei care călătoresc singure, datorită siguranței și ușurinței cu care poți cunoaște alți turiști. De la junglele dense din interiorul țării până la plajele aurii de pe ambele coaste, Costa Rica este un loc în care m-aș întoarce de nenumărate ori. Poți trece de la o plajă izolată cu arcade stâncoase într-o zi, la o drumeție spre o cascadă spectaculoasă în junglă, în ziua următoare. În plus, parcurile naționale sunt impresionante. Indiferent de locul pe care îl alegi ca primă destinație pentru o călătorie pe cont propriu, asigură-te că te informezi despre cum se desfășoară lucrurile acolo unde te duci și ia-ți toate măsurile de precauție necesare ca să fii în siguranță.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , , Dată publicare: