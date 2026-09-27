Nu s-au înregistrat răniți, potrivit companiei, relatează AFP.

Incidentul a avut loc în timpul zborului LH1170. Avionul Airbus A321-200, care transporta 198 de pasageri, se îndrepta spre capitala Portugaliei, potrivit News.ro.

Echipajul a izolat imediat bateria într-o husă de protecție special concepută pentru bateriile cu litiu, a explicat un purtător de cuvânt al companiei Lufthansa.

Lufthansa interzice utilizarea bateriilor externe la bord

Din motive de siguranță, piloții au decis să se devieze către Lyon (centrul-estul Franței) și au declarat o situație de urgență pentru a obține prioritate la aterizare. Aeronava a aterizat fără incidente puțin înainte de ora 20:00 GMT. Pasagerii au părăsit apoi avionul în mod normal și nu s-au înregistrat răniți. Cei 198 de pasageri, precum și cei șase membri ai echipajului, au fost cazați la hotel înainte de a fi redirecționați duminică spre Lisabona.

Lufthansa și-a exprimat regretul față de „situația și întreruperea călătoriei care a rezultat pentru pasageri”, potrivit unui purtător de cuvânt. „Siguranța pasagerilor și a echipajelor noastre rămâne în orice moment prioritatea absolută a Lufthansa”, a adăugat compania.

Din ianuarie 2026, compania interzice utilizarea și reîncărcarea bateriilor externe la bordul aeronavelor sale, deși pasagerii au voie să transporte până la două astfel de baterii în cabină, sub anumite condiții de siguranță.