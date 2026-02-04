În cele 4 zile de eveniment, participanții beneficiază de 16 sesiuni de cursuri și dezbateri despre tot ce e important și actual în Digital Marketing și E-Commerce, alături de 7 experți internaționali de top și peste 15 specialiști locali. Prețul unui bilet de acces este de 359 EUR + TVA, iar înscrierile se fac pe site-ul GPeC până pe 10 februarie.

Subiectele dezbătute și speakerii Școlii de Iarnă GPeC

Programul pe zile și pe ore este disponibil în Agenda Școlii de Iarnă GPeC, publicată pe site-ul organizatorilor.

§ Situația pieței de e-commerce la zi. Provocări și oportunități pentru 2026 - dezbatere alături de Arthur Rădulescu (MerchantPro), Cristi Movilă (ARMO), Laurențiu Țigăeru Roșca (Quasar), Oana Dumitrescu (Google), Tudor Manea (eMAG)

§ Creșterea unui eCommerce în 2026: Ce aș face ACUM dacă aș fi din nou eCommerce Manager după 20 de ani de experiență - Valentin Radu (Omniconvert)

§ Content Distribution in the Age of AI - Ross Simmonds

§ Legendary Story Types that Sell in an AI-Driven World - Bryan Eisenberg

§ Digital Marketing în 2026: De la Campanii la Sisteme Digitale de Creștere - Raluca Georgescu (MTH Digital)

§ Cum se construiește, în practică, identitatea și strategia unui brand - Roxana Hurducaș

§ Risk is the spice of life - Dan Ariely

§ A live, 1 Hour „Ask Me Anything” session with Avinash Kaushik on the hottest topics for Romanian Marketers

§ Four areas where human marketers will thrive and survive in an AI world - Mark Schaefer (pre-recorded session)

§ E-commerce Autopilot: Cum să automatizezi procesele repetitive cu AI pentru a crește profitul fără a mări echipa - Lucian Pântece (eMAG)

§ SEO & GEO Trends și Non-Trends în 2026 - Steffen Heringhaus (Five Elements Digital)

§ Better Than Prompts: How to Build Custom GPTs for Marketers - Andy Crestodina

§ Boosting Story Views – How to get your Most viewed Story Ever! - Brock Johnson

§ Trenduri HOT în E-Commerce și Digital Marketing care schimbă regulile jocului - dezbatere alături de Bogdan Manolea (TRUSTED.ro), Liviu Taloi (DWF), Mihai Vînătoru (DWF), Ștefan Chiriacescu (eCommerce Today Agency)

§ Ecommerce în 2026 – Privind înainte spre trecut - Horia Neagu (Napoleon Digital)

§ Despre ce mai contează și ce nu azi în Digital Marketing, Influencer Marketing și Social Media – discuție liberă cu Cristian China Birta (Kooperativa 2.0)

Toate detaliile și înscrierile sunt disponibile pe site-ul GPeC.