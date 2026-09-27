Autorităţile au emis duminică seară un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populaţia fiind avertizată că la graniţa cu Ucraina au fost identificate ţinte aeriene, potrivit News.ro.

Anterior, o țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian național, în apropierea localității Chilia Veche din județul Tulcea, în noaptea de 26 septembrie, fiind monitorizată de aeronave spaniole și românești. Autoritățile au emis și cu acea ocazie un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta aeriană în zona localității Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale.

Avioane ridicate de la sol

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 23:32 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.