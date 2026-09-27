Jurnaliștii americani dezvăluie o discuție din luna martie, în care ambasadoarea Statelor Unite în Grecia vorbește despre apropiata cădere a Guvernului Bolojan și spune că americanii pot face asta „oricărei țări". Avocatul ambasadoarei Kimberly Guilfoyle insistă că lucrurile nu s-au petrecut așa.

În țară, povestea a reaprins mai multe întrebări legate de întâlnirile diplomatei cu anumiți politicieni români. Au apărut deja și plângeri penale pentru trădare pe numele lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei.

Wall Street Journal reconstituie într-un articol de presă o discuție care ar fi avut loc în martie, la o cină organizată în Atena, la care au participat oficiali americani și greci. Potrivit jurnaliștilor, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, s-ar fi lansat atunci într-un schimb aprins de replici cu ministrul grec al Energiei din cauza unui proiect de livrare de gaz lichefiat american.

Plângere penală pentru trădare pe numele lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan

La un moment dat, discuția a ajuns și la România. Jurnaliștii americani scriu că Guilfoyle s-ar fi referit la „apropiata” cădere a Guvernului de la București și ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări vrem. Putem face asta și aici". Ministrul grec i-ar fi răspuns că Statele Unite nu pot schimba un guvern ales de oameni.

Wall Street Journal a citat o persoană care a participat la acea cină, dar și persoane cărora le-ar fi fost povestit episodul. Avocatul lui Kimberly Guilfoyle a contest însă felul în care publicația a descris schimbul de replici.

În spatele poveștii apare și o afacere cu gaze, spun jurnaliștii americani de la Wall Street Journal. Statele Unite ar fi încercat să vândă gaz lichefiat în regiuna noastră prin Coridorul Vertical, ruta care pleacă din Grecia și trece inclusiv prin România. Kimberly Guilfoyle era unul dintre principalii susținători ai proiectului.

Numai că gazul era mai scump decât alternativele de pe piață, iar Cotroceniul și Guvernul Bolojan au temperat demersul și au cerut lămuriri legate de preț și de avantajele pentru România.

Tot în martie, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle a fost în București. Imaginile publicate de Flash Paparazzi o surprind, pe 31 martie, la un restaurant din Capitală, alături de Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, pe atunci ministru al Energiei, și Florin Vlădică, consilier de stat la Administrația Prezidențială.

Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, a catalogat relatările jurnaliștilor Wall Street Journal ca fiind extrem de grave și a depus o plângere penală pentru trădare.

Reacțiile PSD și AUR

În replică, Sorin Grindeanu recunoaște că la întâlnirea din 31 martie s-a vorbit despre Coridorul Vertical de Gaze și numește „pure fabulații" celelalte scenarii apărute în spațiul public.

Sorin Grindeanu: „Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat”.

I-am cerut un punct de vedere și liderului AUR, George Simion, însă până acum nu a răspuns solicitării. În schimb, Petrișor Peiu, unul dintre cei care au lucrat direct la moțiunea de cenzură, a scris pe Facebook că decizia pentru înlăturarea Guvernului Bolojan a fost luată în conducerile PSD și AUR. Peiu spune că el și Marian Neacșu au redactat textul moțiunii și susține că ambasadoarea Guilfoyle nu a avut niciun rol în acest demers.

Și fostul ministru al Energie a reacționat. Bogdan Ivan a spus că acuzațiile sunt o încercare de intimidare.

Bogdan Ivan: „Voi demonta public, punct cu punct, dezinformările și minciunile lor!”.

Am făcut solicitări și am cerut explicații Administrației Prezidențiale, Ambasadei Statelor Unite în Grecia și Departamentului de Stat de la Washington. Până la această oră, niciuna dintre aceste instituții nu ne-a transmis un răspuns oficial.