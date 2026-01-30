Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO

Melania a purtat o jachetă neagră, cu nasturi și mâneci lungi, semnată de unul dintre designerii ei preferați, Dolce and Gabbana. Piesa, în valoare de 2.495 de dolari, s-a remarcat prin croiala slim, gulerul elegant și nasturii negri lucioși. Ținuta a fost completată cu o curea subțire, din piele neagră cu aspect de crocodil, purtată în talie, și cu pantofi negri cu toc, emblematici pentru stilul său, potrivit Daily Mail.

