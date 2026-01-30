Melania a purtat o jachetă neagră, cu nasturi și mâneci lungi, semnată de unul dintre designerii ei preferați, Dolce and Gabbana. Piesa, în valoare de 2.495 de dolari, s-a remarcat prin croiala slim, gulerul elegant și nasturii negri lucioși. Ținuta a fost completată cu o curea subțire, din piele neagră cu aspect de crocodil, purtată în talie, și cu pantofi negri cu toc, emblematici pentru stilul său, potrivit Daily Mail.
Melania Trump, apariție elegantă la premiera filmului ei, alături de Donald Trump, la Kennedy Center. FOTO
Melania Trump a atras toate privirile joi seară, la premiera noului său film, organizată la Kennedy Center. Prima Doamnă a apărut într-o ținută rafinată, ținându-se de mână cu președintele Statelor Unite.
Machiajul a fost discret, în tonuri neutre, iar părul a fost coafat simplu, potrivit pentru un eveniment de gală.
Invitați și membri ai administrației
Soțul ei a ales un costum bleumarin, pantofi negri eleganți și o cravată de culoare prună, fiind alături de ea într-o seară importantă.
Evenimentul a reunit numeroși invitați de rang înalt și membri ai administrației, printre care Pete Hegseth și RFK Jr.. De asemenea, au fost prezenți susținători ai filmului, precum avocata Alina Habba și procurorul Statelor Unite pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro.
Sursa: Daily Mail
