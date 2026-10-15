Campania Știrilor PROTV „Iubirea nu omoară” aduce în prim-plan povestea unor crime care au cutremurat peninsula italiană, iar victimele sunt românce. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Româncele sunt printre cele mai expuse grupuri etnice la violență în Italia. Într-un mediu nou, vulnerabilitatea socială le face ținte ușoare pentru agresori, fie că vorbim de parteneri, colegi de muncă sau chiar necunoscuți.

Il Muro delle Bambole este un memorial dedicat victimelor violenței domestice. Pe zid sunt păpuși care simbolizează femeile ucise în astfel de situații.

Corespondent PROTV: „Aici, pe Zidul Păpușilor din Milano, sunt comemorate femeile ucise în Italia în 2025. Unele au chip, unele au doar un contur sau umbră, unele au nume. Între acestea sunt și patru românce, fiecare cu altă poveste, dar în spate cu o dramă.”

Maria avea 57 de ani când a fost împușcată într-o localitate din zona Torino de partenerul ei mai în vârstă, un măcelar italian pensionar care ulterior s-a sinucis. A lucrat ca îngrijitoare la acesta înainte să aibă o relație. Bărbatul a refuzat să accepte faptul că ea dorea să îl părăsească, iar modul în care a reacționat a fost violent.

Silvia Dumitrache - Asociația femeilor românce din Italia: „Este vorba de o chestiune culturală veche, patriarhală. Așa privesc bărbații femeile în Italia și astăzi.”

Felicia D'Amico, Asociația „Insiemme a Marianna”: „Problema violenței împotriva femeilor în Italia este una serioasă, ba chiar gravă. Cazurile de abuz domestic rămân adesea neraportate din cauza fricii, a rușinii și a unei multitudini de alte emoții care le împiedică pe femei să vorbească despre situația lor.”

Eliza avea doar 30 de ani și a fost împușcată în localitatea Gualdo Tadino din Perugia de soțul ei, Daniele Bordicchia, care ulterior s-a sinucis…

Daniela a fost descoperită fără suflare în interiorul unui apartament. Avea 48 de ani. Corpul ei a fost găsit chiar în locuința fostului partener, Peter Pancaldi, identificat rapid de către anchetatorii italieni drept ucigașul româncei, pe care a sufocat-o. Femicidul a avut loc în localitatea Prato di Correggio, iar motivul ar fi fost tot despărțirea.

Localnică: „Părerea noastră? Îmi ceri părerea? Că legile din Italia sunt prea slabe? Trebuie să fim mult mai... duri, stricți în privința violenței! Absolut, față de femeie. Asta nu e iubire; e o iubire bolnavă, nu e o iubire adevărată.”

În 2025, anul în care a intrat în vigoare și legea de prevenție a femicidului în Italia, au fost înregistrate 286 de cazuri din flagelul care aduce în familii alte sute de vieți sfărâmate.

Printre victimele femicidului se numără femeile care oferă servicii sexuale, expuse unui risc extrem - atât proxeneților, cât și unor clienți violenți. Denisa avea 30 de ani când a dispărut.

Pasquale Petrella – jurnalist: „La un moment dat, telefonul lui Denisa Păun s-a aprins, fiind localizat în zona Montecatini, la aproximativ 30 km distanță.”

A fost suspectat Vasile Frumuzache, tot un român, tată a doi copii, mutat de câțiva ani din Sicilia. Locuia la 30 de kilometri de Prato, într-un oraș-stațiune, Montecatini, o zonă pitorească din Toscana.

Pasquale Petrella – jurnalist: „Când au sosit carabinierii să verifice dacă el era responsabil pentru uciderea Denisei, au găsit mașina și, din documente, au descoperit că aparținea acelei femei care dispăruse în 2024, și deci de acolo au înțeles că o ucisese și pe ea.”

Procuror Luca Tescarolli: „Confruntat cu probele, în timpul unei a doua audieri, înainte de a fi trimis la închisoare, presupusul autor a recunoscut că este responsabil și pentru această crimă suplimentară.”

Ana-Maria, o tânără de 27 de ani, dispăruse în 2024, cu un an înainte. În timpul procesului, criminalul a spus că a ucis-o pentru că refuza să se culce cu el. Din dispreț. Iar pe Denisa a ucis-o pentru că îi cerea bani.

Autoritățile au bănuit un criminal în serie

Procuror Luca Tescarolli: „Ceea ce... ceea ce m-a frapat a fost răceala glacială cu care și-a făcut mărturisirile.”

Rămășițele fetelor au fost găsite într-o zonă muntoasă, într-o livadă de măslini mai greu accesibilă, foarte aproape una de cealaltă. Vasile Frumuzache a fost condamnat, în prima instanță, la închisoare pe viață. La proces a sfidat adunarea, a venit cu un tricou imprimat cu mânuțele copiilor, pe care scria „Superpapa - Supertata”.

Pasquale Petrella – jurnalist: „Procuratura și anchetatorii au bănuit că ar putea fi un criminal în serie... pe statul de plată al unei rețele de exploatatori. Și acesta este aspectul anchetei care este încă în desfășurare.”

Felicia D'Amico, Asociația „Insiemme a Marianna”: „Totuși, ceea ce șochează cu adevărat este faptul că... ei bine, nimeni nu a observat nimic.”

În Italia sau acasă, în România, poveștile româncelor arată același lucru: că e nevoie de mai multă grijă, mai multă educație, mai mult curaj. Pentru fiecare femeie care spune „mi-e frică”, trebuie să existe cineva care răspunde.