Miercuri, în campania Știrilor PRO TV, vă prezentăm un alt caz cutremurător. O mamă care s-a opus unei relații abuzive a sfârșit sub lovituri de cuțit.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Deși nu introduce termenul direct în Codul Penal, legea femicidului redefinește violența extremă împotriva femeilor, recunoscând-o ca o formă de crimă motivată de control, dominație sau ură. Pedepsele pentru agresori devin mai dure, iar cazurile de omor calificat sunt extinse, iar societatea nu trebuie să mai tolereze astfel de acte brutale.

Corespondent PRO TV: „Pedepsele pentru violențe împotriva femeilor și femicid au fost agravate, dar scopul nu este să băgăm bărbații ucigașii după gratii, ci să oprim spirala violenței”.

Alexandra avea 36 de ani când a fost ucisă de cel care se voia partenerul fiicei sale. A fost o dimineață de coșmar în cartierul periferic din Luna, Cluj.

Corespondent PRO TV: „Un bărbat aflat sub ordin de protecție a venit să-și agreseze fosta iubită. A fost chiar mai violent de atât, a dat cu cuțitul”.

Adela, fiica femeii ucise: „Te rog eu frumos. Mircea, lasă-mă în pace, nu fă nimic că eu și pentru mine și pentru tine, și el mi-o dat cu cuțitul, trei cuțite, mâna dreaptă, mâna stângă”.

Le-a atacat furibund și pe sora și pe mama sa, Alexandra, care nu a supraviețuit.

Leontin Crețu, partener victimă: „O zis către Adela că dacă nu-și retrage plângerea îi taie nasul la mumă-sa. Seara era pe live și a spus că pune Luna pe hartă și nu s-o luat nicio măsură, nici înainte cu o zi, nici cu seara, nici măcar dimineața”.

Cu câteva săptămâni înainte, Poliția a dat un ordin provizoriu cu brățara de monitorizare. Judecătoria Luduș l-a întărit, dar a considerat că distanța trebuie scurtată și l-a obligat pe abuzator să păstreze o distanță de numai 15 metri, pentru că locuia în același cartier.

Adela, fiica femeii ucise: „Știam ce-i poate capul și știm de ce e în stare și mi-a fost frică”.

Modul în care a fost dată decizia a fost confuz. Judecătoria nu a precizat nimic de brățara electronică, polițiștii au considerat că este nevoie să o lase conform ordinului de protecție provizoriu.

În 16 zile cât a funcționat brățara de monitorizare au fost 1.244 de evenimente, dintre care 294 de alerte de apropiere de victimă la dispeceratul Poliției de la Câmpia Turzii.

Legea prevede deplasarea polițiștilor și verificarea datelor respective. Pentru încălcarea ordinului de protecție, individul putea fi reținut. În dimineața fatidică nu a venit însă nimeni.

Reporter: În cât timp au venit polițiștii în dimineața aia?

Mircea, inculpat: După... nu știu. După o oră și ceva.

Aurel Giurgiu, primar Luna: „Ne pare rău, păcat că s-a întâmplat, cunoscând în special. Cunoscând copiii și inclusiv pe inculpat. Pe criminal. Cunoscându-l ca un copil cuminte, mă rog, dar dragostea face sacrificii așa să mai și glumim puțin pe chestia asta”.

Dan Rusu, criminolog și psiholog: „Nu este o problemă ce ține de familie și sau din sfera intimă, ci este o problemă socială care îi privește pe toți. Deci, pentru a putea scădea incidența de violență, avem nevoie de educație. Avem nevoie ca la nivel cultural să începem să discutăm despre modul în care bărbații se comportă cu femeile”.

Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Cluj refuză un interviu filmat pe acest subiect, motivând interimatul funcției. Cu toate acestea, la peste 6 luni de la incident, cercetările interne încă nu au stabilit dacă tragedia putea fi evitată.

Legea femicidului promite schimbare, dar promisiunile nu țin loc de acțiune. Alexandra nu a fost salvată de ordine provizorii, brățări electronice sau intervenții tardive. Într-un sistem copleșit de lipsuri și complicități, viețile continuă să fie pierdute.