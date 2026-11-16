România, te iubesc! Emisiunea integrală din 15 noiembrie 2026 Romania, te iubesc! Data publicării: 16-11-2026 | 17:02 Data actualizării: 16-11-2026 | 17:06 × România, te iubesc! Emisiunea integrală din 15 noiembrie 2026 Știrile PRO TV Adaugă Știrile ProTV ca sursă preferată Urmărește Știrile ProTV în Google Discover Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: Articol recomandat de sport.ro Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: "E prea mult, mă faceți să roșesc!" Adaugă Știrile ProTV ca sursă preferată Urmărește Știrile ProTV în Google Discover