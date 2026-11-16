România, te iubesc! Emisiunea integrală din 15 noiembrie 2026

Cum a ajuns România să aibă stații de epurare care să evacueze ape mai poluate decât cele intrate

„Țara apelor otrăvite”, partea a III-a. Cum ajunge o stație de epurare să fie recepționată, deși nu curăță apa așa cum ar trebui? Simplu: autoritățile semnează plăți și recepții, deși lucrările nu-s în parametri.