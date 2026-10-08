„Iubirea nu omoară!” – campania Știrile PRO TV împotriva femicidului și violenței domestice. Cosmin Savu: „Este o dramă”

„Iubirea trebuie să protejeze de fapt. Iubirea nu e gelozie, nu e control, și nu e violență”, spune Cosmin Savu.

Campania Știrile PRO TV „Iubirea nu omoară!”, lansată luni, vine în momentul critic al creșterii cazurilor de femicid în România. Anul acesta, până acum, au fost înregistrate 30 de cazuri de femicid.

Corespondentul explică termenul femicidului și de ce este important ca bărbații să înțeleagă conceptul și fenomenul violenței împotriva femeilor.

Femicidul este un termen care definește omorul unei femei, iar Cosmin explică de ce nu este utilizat termenul des întâlnit și simplu „omor”. Diferența între un „omor” și un „femicid” este aceea că femeile sunt cele mai expuse la violență extremă și cel mai des victime, încât este nevoie de un termen diferit pentru a puncta aceste crime.

„E o dramă în societatea românească... violența împotriva femeilor și femicidul. Pe lângă materialul de duminică, eu am început o campanie la Știrile Pro TV. De luni se derulează chiar și astăzi. Este o poveste. În fiecare zi venim cu povești cutremurătoare care arată slăbiciunile sistemului. Iubirea trebuie să protejeze de fapt toți. Când ne gândim iubirea nu-i gelozie, iubirea nu e controlul. Iubirea nu e violență. În primul rând asta trebuie să înțeleagă bărbații”, a spus Cosmin Savu.

El a dat exemplul Italiei, unde a remarcat un val imens de violență împotriva femeilor și o ignoranță imensă în ceea ce privește acest fenomen.

Aceasta este o problemă în principal, de educație, și culturală. Oamenii nu înțeleg limita dintre normalitate și violență, deoarece se întâmplă atât de des încât s-au obișnuit.

„O să am un episod doi la România, te iubesc!, filmat o bună parte în Italia și o să arăt că și Italia se confruntă cu un val de violență împotriva femeilor groaznice. Din păcate, sunt și români ce printre ele. E o problemă care vine demult. E o problemă și culturală. E o problemă economică de foarte multe ori, o problemă de de educație. Clar, pentru că noi nu știm unde este limita între violență și normalitate, pentru că noi trebuie să ne comportăm. Da, venim dintr-o societate unde într-adevăr violența este puternică. Nu e vorba doar în rural, e și în urban, și în sate, și în orașe mari. În Capitală e ceva cu care am crescut și într-adevăr am crescut în mediul ăsta în care, cum ai zis și tu mai devreme, femeia era expusă la toți”, a adăugat el.

Situația femicidului în România este foarte gravă, doar anul trecut au fost 66 de crime împotriva femeilor.

Cosmin Savu descrie momentul în care a început investigația, moment în care erau 26 de femicide comise anul acesta. Într-o săptămână, numărul crescuse deja la 30.

Aceste situații extreme pot fi prevenite de cele mai multe ori, prin implicarea persoanelor martore la abuz și apelul către autorități.