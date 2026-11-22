Dacă acasă nu găsesc condiții, la școală nu primesc perspectiva. Statul pare neputincios în strategiile de viitor.

Există și o lipsă de predictibilitate în politicile de management școlar.

Mihai Peticilă – jurnalist Edupedu.ro: „Pur și simplu dispar localități întregi. Se depopulează că oamenii sunt plecați și nu mai sunt copii, dar nu e nicio surpriză aici, pentru că tu știi, în momentul în care ți se naște un copil într-o localitate. Aici registre și știi că va împlini 6 ani, trebuie să-i păstrăm, mă rog, va împlini 3 ani, trebuie să-i păstrez un loc la grădiniță.”

Corespondent „România, te iubesc!”: „Școala aici nu mai e doar grădiniță, pentru că s-au mutat grupele de clasa 1-4. Haideți să vedem. În ciuda faptului că la Ministerul Educației apar în continuare două instituții de învățământ aici.”

Într-un container improvizat în spatele clădirii de învățământ a fost amenajat un grup sanitar decent, dar greu, dacă nu imposibil de utilizat iarna.

Livia Marcu, inspector general ISJ Vrancea: „Bani pe am avut în PNRAS atâția bani și au rămas necheltuiți. Noi nici la pomană nu stăm, să zic așa, dar avem o inerție.”

Pe hârtie sunt 18 școli în Vrancea care nu au toalete în condiții demne de 2026. În realitate, ele sunt mult mai multe.

Livia Marcu, inspector general ISJ Vrancea: „Suntem într-un top care nu ne onorează. Este un top păstrat de ani buni și, într-adevăr, Ministerul Educației, deși alocă bani anual prin hotărâre de guvern, avem 18 școli din 8 câte ori care nu au toaleta în condiții igienice potrivite anului 2026 și este, într-adevăr, un semnal de alarmă.”

Deși Ministerul Educației alocă fonduri, există o sincopă. Se transmit adrese, se explică ce fonduri sunt disponibile, dar de aici până la implementare rămâne un drum al nepăsării.

Livia Marcu, inspector general ISJ Vrancea: „Nu am avut ocazia decât la câteva școli în fiecare an, pentru că reprezentanții UAT-urilor nu au considerat probabil că e o prioritate sau au găsit alte priorități. Directe cu dânșii, i-ați chemat pe primari? I-ați invitat în niște grupuri de lucru, niște discuții să vedeți? Că nu mi-aș permite să îi solicit, pentru că avem doar o relație de colaborare. În schimb, avem o legătură instituțională. Le-am transmis chiar printr-o adresă, în 21 octombrie, situația. Le-am spus care sunt sumele, astfel încât dumnealor, dar în fiecare an s-a întâmplat lucrul acesta, astfel încât dumnealor să ia măsurile necesare să facă achiziții și să realizeze lucrările respective.”

Copii care învață în condiții greu de imaginat

La Biceștii de Jos, într-o sală, în loc de 16 copii câți sunt înscriși, la cursuri sunt doar 6 prezenți. Și încă nu e iarnă și foarte frig.

Adrian Banaurs, primar Dumitrești, Vrancea: „Care care promite să mai reziste câțiva ani. Și, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, acolo vreau să fac un proiect pentru școală nouă. Demografic radu în toaletă acolo, știți ce zic copiii? Știm toaleta de acolo, știți ce au spus copiii? Nu știu ce pute. Au dreptate și nu contestăm lucrul ăsta.”

Indiferent de eforturile conducerii școlilor, responsabilitatea este la primării, pentru că acolo este proprietatea imobilelor.

Adrian Banaurs, primar Dumitrești, Vrancea: „Sunt Biceștii de Sus. 5 7 de mii, 57.000 de școală, grădiniță nu și 7 de mii școală, grădinița 33.000 au funcționat în aceeași unitate. Trebuie ca să n-o copilul de la grădiniță, nu poate să meargă la aceeași baie. Copilul de la școală trebuia să faci după norme, să le faci separat. Considerați dumneavoastră ar fi ajuns, dar până nu se fac copiii ăștia merg unde mai avem exemplu. Concret, am fost nevoit să desființăm școala de la Biceștii de Sus. Poți să cheltuiești câteva sute de mii de lei, clar nu ajungeau 57.000. Poți cheltui câteva sute de mii de lei și următorul an să închizi.”

Aurelia Răducan, director Liceul Dumitrești, Vrancea: „De ce nu s-au făcut investițiile respective? De ce nu s-a mutat grupul sanitar, deci nu s-a găsit un spațiu pentru construirea unui grup sanitar interior, pentru că banii care s-au dat, care au fost alocați de către Guvern, din punctul meu de vedere, au fost insuficienți de-a da o șansă pentru proiectare. În primul rând, în al doilea rând, responsabilitatea noi și autoritățile locale pentru care trebuie să fie bază, spun responsabilitatea pentru efectuarea acestor lucrări. N-ar, n-a aparținut școlii niciodată. Dacă ar fi fost banii dați către școli.”

„Și nu cu obligația de a face toate proiectele alea și de a plăti proiectant, poate că am fi găsit o modalitate să construim niște grupuri sanitare pentru efortul, deci cumpărat din acești bani doar materiale, că banii achitați doar de materiale ajung. Și-ar fi cumpărat materiale și cu eforturi proprii, cu ajutorul comunității locale, ar fi reușit cumva să construim niște grupuri sanitare, dar unde, că și spațiul este așa cum este. Când au fost proiectate școlile respective, nu au fost proiectate pentru spațiu, pentru grupuri sanitare în interior. Pe de altă parte, numărul de copii este în scădere. La grădinițe cu doamna director, așa este, face parte din educație. Ăla avem cumva, am făcut cumva. Dacă ați văzut, să avem un loc în care să ne spălăm pe mâini. La fel este și la Găloiești, avem cuburi cu apă, că apă nu este permanentă. Apa nu-i potabilă. Apa se aduce.”

„Și tot timpul am încercat. Am încercat să avem grupurile sanitare funcționale. Peste tot am pus cuburi, am schimbat tot timpul cât îngheață iarna. Am schimbat bateriile, am schimbat.”

La Poenița, corpul de clădire este construit după intrarea noastră în Uniunea Europeană.

Aurelia Răducan, director Liceul Dumitrești, Vrancea: „În momentul în care școala este destul de 9, așa a fost proiectată, cu grupuri sanitare în exterior. Școala este nouă, grupurile sanitare sunt în exterior. Așa a fost proiectat. A fost logica. Dacă tot faci ceva în secolul ăsta, după mine, mă întrebați, întrebați-i pe cei care au dat banii și care au demarat proiectul ăsta, că nu noi am făcut asta, noi suntem doar beneficiari.”

Corespondent „România, te iubesc!”: „Chiar dacă sunt uși termopan, din păcate, ele nu fac altceva decât să ascundă ce e înăuntru.”

Riscuri pentru sănătatea copiilor

Dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie: „Ne gândim la absența grupurilor sanitare, la absența chiuvetelor la unele școli, poate chiar absența apei potabile, ceea ce aduce un handicap major pentru igiena mâinilor. Și atunci, sigur că ne gândim la bolile infecțioase și, dintre bolile infecțioase, deci riscuri de sănătate. Practic, dintre bolile infecțioase ne gândim la bolile digestive, la parazitoze cu transmitere fecal-orală. De asemenea, ne gândim la hepatita virală. De fapt, dar nu e vorba numai de boli infecțioase. Este vorba, de asemenea, de bolile respiratorii și bolile renale, pentru că prezența grupurilor sanitare în exteriorul clădirilor presupune trecerea de la căldură, dacă există, la frig și asta poate favoriza boli respiratorii. De asemenea, unii copii se abțin chiar să își facă, ca să spunem așa, necesitățile fiziologice pe perioada orelor, datorită groazei de spațiile, spațiile acestea, anumite grupuri sanitare, și atunci această abținere le scade până la urmă performanța școlară și poate să favorizeze diverse alte afecțiuni, cum ar fi bolile renale.”

Specialiștii în urologie pediatrică se confruntă frecvent cu problemele cauzate de lipsa igienei.

Dr. Ruxandra Cărăgată, chirurgie pediatrică: „Ei ar trebui să meargă la toaletă la 2-4 ore. Dacă facem un calcul, datorită acestor condiții, reflex, încearcă să-și amâne micțiunea, adică să urineze normal, ceea ce are repercusiuni grave asupra stării de sănătate. A produc niște disfuncții ale aparatului urinar inferior, apariția infecțiilor de tract urinar.

Problema este combinația dintre lipsa apei, canalizare, curățenie, igiena mâinilor și intimitatea copiilor.”

După zona Bucureștiului, județul Iași este județul cu cea mai mare populație. Aici sunt 669 de unități de învățământ, dintre care peste 160 fără avize sanitare. Medicul specializat în Sănătate Publică și Management Sanitar, Liviu Stafie, conduce DSP Iași.

Dr. Liviu Stafie, director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași: „Dezvoltarea acestora fizică și intelectuală, psihică a copiilor. Dacă din urban avem aceste date, din rural, să știți că sunt undeva la 5% din acești copii sunt evaluați sau făcut acest examen de bilanț și vă spun că aici patologia este. Există patologii la copii, vicii de refracție, de exemplu, tulburări de adaptare, ADHD-ul sau și chiar și dislipidemii, obezitate, diabet la copii, deci examen de bilanț care ar trebui făcut și în rural și care, din păcate, nu se face. Asta e o suferință în rural, lipsa asistenței medicale la școli.”

Condiții moderne în penitenciar

Suntem la închisoarea Gherla din județul Cluj, una dintre cele mai vechi unități de încarcerare din țară, cu regim de maximă siguranță.

Suntem într-o clădire construită la jumătatea secolului al XIX-lea, dar care, înainte de intrarea noastră în Uniunea Europeană, a fost renovată și oferă condiții igienico-sanitare conforme cu normele moderne.

Răzvan Aldea, director Penitenciarul Gherla: „Suntem în camera E 7 22, destinată deținuților din categoria de maximă siguranță, unde avem în momentul de față cazate 10 persoane private de libertate. Avem și partea de baie. Asta sunt grupați în grupurile sanitare. Normele în vigoare prevăd ca în fiecare cameră, undeva la 10 deținuți, să existe un grup sanitar și o chiuvetă. Din păcate, noi nu ne permitem în momentul de față să avem și dușurile în cameră. Activitatea de îmbăiere se desfășoară într-o sală separată. Apă curentă, avem apă curentă, potabilă, apă potabilă, exact le avem pe toate. Și astea sunt toaletele.”

Condițiile stricte de aici sunt făcute pentru a păstra ordinea și disciplina, dar și pentru a evita îmbolnăviri de orice fel. Ce vedem aici este normalitate.

Zona de detenție destinată femeilor este modernă, cu facilități mai generoase, oferindu-le confort sporit.

Răzvan Aldea, director Penitenciarul Gherla: „Asta e o clădire nouă, dată în folosință în 2016, unde avem cazate doar deținute femei. În momentul de față, caz ambele deținute din regimul semideschis. Putem intra? Se folosește același tip, în mare parte, același tip de toalete, de vase de toaletă, pentru că căutăm să fie totul antivandal, să poată cât mai greu să distrugă.”

Deținută Penitenciarul Gherla: „Condițiile sunt foarte bune, chiar avem tot ce e necesar. Bineînțeles, dacă avem și noi grijă și dacă le întreținem. Grupurile sanitare. Aveți apă. Aduși. Nu se pune problema să fie. Vrei să fii curat și deci ai toate condițiile? Ok, aveți mult timp de petrecut aici?”

Corespondent „România, te iubesc!”: „Avem norme și obligații europene. Până la urmă, igiena nu trebuie negociată nici măcar în penitenciar. Aici, la Gherla, s-au adus normele de igienă și sanitare cât mai aproape de secolul în care suntem, de civilizația Uniunii Europene. Din păcate, nu asta găsim în toate școlile din România.”

Totuși, ironia este evidentă: aceste standarde pot fi mai ridicate decât cele din unele școli din România, unde accesul la toalete funcționale și la igienă de bază este încă o problemă. Igiena și civilizația sunt o necesitate, nu un privilegiu.

La 25 de kilometri de centrul Bucureștiului, copiii merg încă la toaleta din curte.

Omid Ghannadi, Asociația Inside Social: „Văzusem la Galați prima dată și acolo este, este absolut dramatic. Dar parcă să vezi realitatea asta așa de aproape de tine, așa de aproape de capitala unei țări europene, a avut cu totul și cu totul altă nuanță. Acolo sunt grupurile sanitare, dacă le putem numi ca atare…”

Arhitectul și designerul Omid Ghannadi și-a propus să schimbe condițiile din câteva școli românești. A adunat în jurul lui oameni cu viziune, care să vină cu proiecte prin care să adapteze vechile școli la secolul în care trăim.

Condiții decente, nu un moft

Omid Ghannadi, Asociația Inside Social: „Măcar au apă, da, mă rog, au aflat că nu a înghețat. Păi bine. Vezi că toate spațiile astea... Aici suntem într-un spațiu exterior acoperit. Spun cu toată sinceritatea că pur și simplu mă gândesc că... Parcă, parcă eu, adult, m-aș abține. Nu e un moft. Standardul vieții este de la ceva în care tu vrei să te duci în sus. Noi nu trebuie să punem problema că, totuși, se descurcă și lucruri de genul ăsta. Noi nu putem oferi educație cu anumite beneficii într-o zonă și complet lipsit de beneficiile respective într-o altă zonă, adică niciun copil nu a ales să se nască aici. E complet aberant ca un sistem național, standardizat chipurile pentru toată națiunea, să fie atât de vai de el și atât de preferențial pentru unii și pentru alții.”

Proiectul „Bloo - Școli fără toalete în curte”, inițiat de Omid Ghannadi și Asociația Inside Social, reprezintă un pas curajos spre schimbare.

Omid Ghannadi, Asociația Inside Social: „Poate la anumite școli, că sunt mai mulți copii care au nevoie, să gândim și o zonă de vestiar și duș, dacă nu au acasă și iarna e frig, să poată să facă un duș la școală, dar asta rămâne de cercetat. Asta este toaleta băieților. Două pisoare, două cabine, așa ne-a socotit. Normal. Și cel mai mare sentiment de bucurie pe care și eu, și colegii mei de la Inside Social îl avem este sunetul ăsta.”

Prin donații de la oameni și de la firme, Omid și apropiații lui și-au propus să construiască mai multe grupuri sanitare în școli. Dacă statul e neputincios în hățișul birocrației, oamenii inimoși pot să se mobilizeze. Suportul conducerii școlii a fost esențial.

Bogdana Preda, director Școala Grădinari, Giurgiu: „Era singura mea oportunitate din funcția pe care o ocup să fac ceva. Pentru că altfel n-aveam administrator, nu aveam bani și eu, ca director, nu voi avea bani niciodată să fac așa ceva.”

Omid Ghannadi, Asociația Inside Social: „Am simțit de multe ori că dânsa a ieșit din poziția de conducere a școlii și a devenit cetățean. Hai să vedem cum rezolvăm problema asta și am mers mai departe. Fără suportul... Asta e foarte greu să funcționeze.”

Implicarea sectorului privat aduce resurse financiare și expertiză, în timp ce societatea civilă contribuie cu mobilizare și coordonare la nivel local. Proiectul este un exemplu de solidaritate și responsabilitate socială.

Lipsa condițiilor poate duce la abandon școlar

Condițiile precare pot determina și absenteismul micuților sau chiar abandonul școlar.

Dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie: „Vorbim de o inegalitate de șanse între copiii din rural și copiii din urban. Deci să nu uităm că 50% din inteligența românească se naște la țară. Problema este ce face statul român cu această inteligență și cum o valorifică sau măcar cum o ajută.”

Corespondent „România, te iubesc!”: „La 20 de ani de la intrarea noastră în Uniunea Europeană, grupurile sanitare, WC-urile din fundul curții, la unele grădinițe și școli din mediul rural, sunt încă o certitudine, o realitate amară, din păcate. Condițiile igienice și sanitare de aici își vor pune amprenta asupra vieții micuților. România rurală continuă să fie prinsă într-un cerc vicios: promisiuni fără finalitate, lipsă de autoritate și de implicare. Copiii nu mai pot aștepta, iar statul își pierde credibilitatea în fața unei generații neglijate.”