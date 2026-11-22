În umbra resemnării autorităților locale, adevărul frustrant continuă să miroasă urât, chiar și-n 2026.

Mergem în Mehedinți, un județ care ocupă un loc rușinos în topul nevoilor din educație.

Mehedinţi este judeţul cu cele mai multe instituţii de învăţământ aflate pe lista nevoilor.

Ionelia Trotea – director școala Bâlvăneşti: ”Avem doar 60 de elevi ca să înțelegeți. E foarte greu într-o comunitate mică, a cărei primărie are sub 1.000 de locuitori, undeva în jur de 1.000 de locuitori, 900 și ceva”.

”V-aș prezenta o sală care momentan este liberă pentru că este sala învățământului primar și au terminat, ei au plecat. Așa arată sălile noastre, toate sunt dotate cu table inteligente, toate au mobilier nou, din păcate suntem și la faza în care școala va fi în reabilitare. Avem table, inteligente, dar avem meciuri proaste, le facem pas cu pas”, a completat Ionelia Trotea.

”Așa aș prefera să filmați cât mai puțin, dacă e posibil veceurile și asta e suficient și chiar voiam să vă spun că nu au acasă, dar măcar la școală să aibă. Da a fost pentru unii dintre ei avem o donație de un boiler. Mi-a spus dacă Consiliul local era o culoare și primarul o altă culoare și nu s-au înțeles în demersurile astea”, spune directorul școlii din Bâlvăneşti.

Cu o agresivitate pornită din ruşinea de a fi făcută de râs cu toaletele neplăcute din spatele curţii, directoarea ne refuză accesul.

Ionelia Trotea – director Scoala Bâlvăneşti: ”Bun de acord cu dumneavoastră, dar cei 81.000 de RON pe care îi avem sunt insuficienți pentru construirea acestor grupuri sanitare. Vă arăt că am și proiectul de la domnul Primar. Aici am propus să fie grupurile sanitare. Sunt insuficienți bani. În studiile de fezabilitate și toate documentele puse înainte costa undeva la 40.000 de RON, deci vă dați seama?”

Programul prin care guvernul aloca bani primăriilor pentru mutarea toaletelor în interior şi racordarea lor în unităţi funcţionează din 2019. În aceşti 8 ani de zile au fost alocaţi nominal aproximativ 186,5 milioane de lei, însă o parte dintre sume reprezintă aceiaşi bani realocaţi pentru că lucrările nu au fost făcute, iar fondurile neutilizate se întorceau anual la buget.-grafica

Mihai Peticilă- jurnalist edupedu.ro: ”Pentru că și inventarul ăsta e făcut cumva pe o chestiune istorică, oamenii ăștia nu s-au mai uitat la sumele pe care le-au pus acolo. Probabil și ele sunt bugetate tot pe o chestiune istorică. Au rămas așa, în condițiile în care eu cred că din 2020 până în 2026, din ce am văzut la INS, inflația s-a dus spre 34%, deci îți dai seama la materiale de construcții și la tot ce înseamnă construcția și proiectarea pentru o toaletă de genul ăsta într-o clădire școlară. Să nu uităm că asta e un normativ special separat sunt alte condiții, nu-i ca și cum faci o baie la tine acasă”.

Mihai Peticilă - jurnalist edupedu.ro: ”Tocmai ăsta e rostul școlii, asta vrea să facă școala. Școala educă prin tot prin comportament prin ce vede copilul acolo prin spațiul în care e prin lumina pe care o are asupra băncii. Prin felul în care se simte și prin felul în care i se adresează toți oamenii școlii că de aia sunt oameni ai școlii. Dacă tu la școală, te duci în fundul curții sau după un zid, să-ți faci nevoile și e la fel ca acasă. Asta nu înseamnă că s-a făcut educație și asta nu înseamnă că statul a livrat un serviciu care e un pachet, nu este doar o chestie academică”.

Peste 30 de miniştri în 35 de ani la Ministerul Educaţiei

Până acum s-au perindat peste 30 de miniştri în 35 de ani la Ministerul Educaţiei, de câteva săptămâni avem o nouă conducere. Lipsa de continuitate şi incoerența în strategii și-a spus cuvântul. Chiar dacă astăzi avem şi un ministru delegat pentru învăţământul preuniversitar, acesta nu a răspuns solicitărilor noastre pentru un interviu filmat.

Mariana Băloi – inspector-șef ISJ Mehedinți: ”La nivelul județului Mehedinți sunt un număr de 19 unități de învățământ, unități cu personalitate juridică sau structuri. Am trimis către fiecare școală care este în această listă o adresă în data de 20.10.2026 referitoare la stadiul lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și de asigurare cu utilități”.

”Au răspuns. Am primit și răspunsurile dumnealor. Școala gimnazială Bâlvănești. Termen estimat de finalizare a lucrărilor decembrie 2027, în prezent în curs de proiectare. Vă spun și vă arăt ce am primit de la școală împreună cu primăria”.

În Izvoru-Bârzii, şcoala este în reabilitare, dar grupurile sanitare vor rămâne tot afară.

Horia Balica – primar Izvoru Bârzii, Mehedinți: ”S-a încercat. Introducerea grupului sanitar în interiorul școlii. Trebuia să spargem un perete ca să închidem cumva să facem un hol să lipim grupul sanitar de școală. Numai că n-am avut aprobare de la proiectant, pentru că se umbla la structură de rezistență și nu ne-au dat voie. Și așa a rămas”.

Şi deşi au bani, pe hârtie, copiii tot afară vor ajunge pentru necesităţi.

Horia Balica - primar: ”N-a făcut nimeni niciun fel de estimare pentru că acei 166.000 de lei într-adevăr nu erau bani pentru a face această chestie. Era extraordinar de puțin”.

Reporter: Cu 166.000 de lei nu poți să faci?

Primar: ”O lucrare de asemenea anvergură. Nici în interiorul școlii nu se puteau face”.

Mariana Baloi – inspector: ”Grupurile sanitare se află în afara clădirii școlii și sunt dotate corespunzător. Astea au fost hârtiile. Ah, probabil că banii la celelalte lucrări se vor duce înapoi la buget. Mă întrebam la un moment dat și asta. Este o mare necunoscută, cum s-au făcut estimările pe școli”.

În Balta exista un proiect care să aducă toaletele la standarde normale.

Oana Barbu- Director Școală Balta, Mehedinţi: ”Grupurile sanitare acum sunt acolo. Am folosit anul acesta și am reușit să aducem apă la copii pentru că nu aveau nici apă în anii trecuți. Nu este apă în comună. Am semnat un proiect și de la primărie și să intre în reabilitare și o să fie reabilitată cu pompe de căldură, cu toalete în interiorul școlii și nu mai are rost să mai investească în toaletele acelea”.

Foarte multe unităţi administrative nici nu s-au sinchisit să răspundă inspectoratului şcolar.

Miruna Constantin - director DSP Mehedinţi: Nu s-au adresat direcției de sănătate publică. Nici proiectanții, nici unitatea administrativ teritorială, nici școala.

Reporter: Ele aveau aviz de la dumneavoastră.

Miruna Constantin: ”Deci ele funcționează fără avizul DSP”.

Mariana Băloi – inspector general ISJ Mehedinţi: ”Păcat că sunt bani alocați și probabil e lipsă de interes. Cum alții pot și alții? Au fost bani și sunt”.

La Burila Mare e un caz special, o furtună a distrus şcoala veche. Se făcuseră investiţii majore în dotarea şcolii, dar toaletele tot afară şi insalubre erau.

Jenică Cicic- primar Burila Mare: ”O furtună cu piatră mai mare decât oul de găină. Și atunci Școala de la Baia Mare a fost avariată în totalitate. Cam 80 %. A trebuit să relocăm copiii în satul Crivina”.

În procesul de reabilitare vor fi adăugate şi nişte containere pe post de grupuri sanitare.

Jenica Cicic- primar Burila Mare: ”Aceste toalete, aceste containere toalete vor fi amplasate pe soclul care va fi făcut”.

Singura primărie din Mehedinţi care a luat banii prin programul guvernamental pentru grupurile sanitare, la momentul realizării filmărilor, este Bala.

Valentin Ohima-Mândruț - primar Bala: ”Anul trecut, în luna lui august, am aflat despre această hotărâre de guvern, întâmplător uitându-mă pe internet”.