Cei ce conduc azi compania de apă spun că substanțele toxice au distrus bacteriile care curățau apele uzate. Refacerea instalației va costa milioane de lei, după o modernizare eșuată de peste șase milioane de euro.

În mai, fostul director general al Urban, Adrian Stoicescu, directorul de dezvoltare Dan Manea, asociat și la Clean Cyclo, și managerul firmei private au fost reținuți pentru 24 de ore. Anchetatorii susțin că nu ar fi fost respectate etapele obligatorii de tratare pentru 323 de tone de deșeuri lichide periculoase, înainte de eliminare. Nu ar fi fost trimise autorității de mediu nici 30 de documente necesare pentru urmărirea transporturilor: de unde pleacă deșeurile, cine le transportă și unde ajung.

Suspiciunile vizează și alte 642 de tone de deșeuri lichide, încadrate ca nepericuloase și destinate valorificării, pentru care nu ar fi fost respectate regulile de tratare. Am cerut în scris un punct de vedere de la Clean Cyclo, unde fostul director de dezvoltare de la Urban SA, Dan Manea este încă administrator, dar nu am primit răspuns. Atât el cât și fostul director al societății care operează alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare a apelor uzate din județul Ialomița, Adrian Stoicescu, sunt sub control judiciar.

În iunie 2026, prin intermediul unui avocat, Stoicescu a trimis o notificare către Urban SA Slobozia prin care cerea reîncadrarea pe un post potrivit pregătirii sale și plata unor sume din contractul de mandat.

Într-o stație de epurare, treapta mecanică reține gunoaiele, nisipul și grăsimile. În treapta biologică, microorganismele descompun substanțele organice poluante. Noua conducere Urban spune că a găsit stația cu probleme mari. Confirmă că, în mandatul lui Adrian Stoicescu, nu au fost emise avizul de racordare și acceptul de evacuare pentru Clean Cyclo. Compania nu are o evidență distinctă a cantităților preluate de la firma privată și spune că nu a emis facturi pentru aceste servicii.

Marian Hoinaru, directorul Urban SA: „După ce a venit primul lucru pe care l-am făcut. Am solicitat o analiză a nămolului să vedem dacă nămolul este unul activ, dacă este stresat sau dacă este să vedem în ce condiții este, ca să știm cât de ușor repunem în funcțiune. Reactorul acesta unu, care repet asta, este funcțional bun și am constatat că totul este mort, adică nu mai avem bacterii. Toate aceste lucruri s-au întâmplat clar în urma acțiunii asupra acelui nămol a substanțelor periculoase care au fost injectate. Noi însumăm acum fiecare cheltuială pe care o facem, inclusiv cheltuielile cu penalitățile de la Apele Române care au ajuns. Cred că au ajuns la peste 1,5 milioane lei, dar probabil că o să mai crească. Lunar avem penalități de 200.000 RON e depășit”.

Pe 11 august Direcția Județeană de Mediu a ridicat autorizația de Funcționare Urban SA, iar prefectul județului de atunci a instituit starea de alertă pentru ca locuitorii să nu fie afectați.

Mihai Tănăsescu, fostul prefect al Județului Ialomița: „S-a ajuns aici pentru că Garda de Mediu a făcut controale la sesizările oamenilor că miroase”

Stația ar fi putut să fie modernă dacă foștii șefi ai URBAN ar fi gestionat eficient fondurile alocate pentru retehnologizare.

Marian Hoinaru, directorul Urban SA: „Stația e din 1974, a intrat în proces de tehnologizare în 2010, care s-a sfârșit în instanță, încă un proces de tehnologizare. Noi cu tot ce înseamnă stația de epurare suntem la următoarea fază: vechi toate, suntem așa un amalgam de indecizii sau decizii proaste”.

În 2008, Primăria, sub conducerea lui Gabriel Ionașcu, încheia un contract cu firma Dytras în valoare de 4,2 milioane de euro pentru modernizarea stației de epurare a Sloboziei, după o altă investiție ratată de 3 milioane de euro care viza potabilizarea apei.

Milioane de euro pentru reparații

Firma trebuia să predea într-un an și jumătate stația retehnologizată, însă până în 2010 contractul s-a modificat prin 4 acte adiționale care au crescut valoarea contractului la peste 6 milioane de euro. După patru ani, investiția era nefuncțională, iar primăria dădea în judecată firma constructoare. Societatea a intrat în faliment, iar autoritățile locale n-au mai văzut niciun ban înapoi. În 2023 s-a constituit comisia Dytras care promitea oamenilor răspunsuri. Era condusă de administratorul public al județului de atunci, devenit între timp primar, Alexandru Potor, care azi susține că habar n-avea că șeful de la Urban căruia i-a botezat copilul aprobase o afacere ilegală a subalternului său și că nu mai vorbește cu el de când a fost călcat de procurori. Într-un răspuns scris precizează că autorizațiile le-a semnat viceprimarul și că nu dorește să fie asociat cu acest scandal. Își argumentează afirmațiile cu o notificare trimisă de Primărie către Clean Cyclo, prin care își exprima îngrijorarea față de manipularea unor substanțe periculoase care ar putea afecta locuitorii.

Acum, cei la Urban urmează să plătească milioane de lei pentru refacerea treptei biologice, distrusă și de acțiunile celor de la Clean Cyclo.

Diana Buzoianu, ministra Mediului la acea vreme, a mers la Slobozia pentru a vedea care sunt problemele. A găsit o stație de epurare aproape nefuncțională care deversa în râul Ialomița apă la fel de murdară ca la intrare.

Diana Buzoianu, fostă ministră a Mediului: „De fapt, gestionau 300 de tone de deșeuri lichide periculoase și nici măcar niciuna dintre tonele respective nu era gestionată de fapt corect. Nu erau tratate corect, astfel încât la finalul procesului de tratare, apa respectivă substanțele respective să poată să fie duse mai departe prin stația de epurare și să poată să fie eliminate toți să fie eliminați toți poluatorii. Nu mai trecea respectiva substanță prin toate etapele de tratare, era băgat direct în stația de epurare acel lichid absolut periculos, care după aia ajungea de fapt în toate râurile”.

Acest șir de avize bazate doar pe documente și mai puțin pe realitatea din teren se traduce prin luni de coșmar pentru locuitorii orașului. Dincolo de autorizații, avize, vină pasată, cea mai gravă consecință e distrugerea treptei biologice a stației orașului care va atrage cheltuieli importante la buget.

Reporter: „Cum ați descrie mirosul ăsta?”

Marian Hoinaru, directorul Urban SA: „Este un amestec de miros de canalizare și suplimentar și de ouă clocite”.

Construirea unei stații de tratare a apei care curge la robinetele locuitorilor din Slobozia demonstrează din nou eșecul administrațiilor locale de a rezolva problemele oamenilor. O altă investiție, de aproape 8 milioane de lei, stă și azi nefolosită din cauza divergențelor dintre constructor și cei ce au condus primăria.

Marian Hoinaru, directorul Urban SA: „Un conflict de natură juridică s-a ajuns în instanță și din câte știu, eu cred că de curând a câștigat primăria în instanță. Nu știu să vă spun. Este o stație de osmoză, stație care practic reține trihalometanul din apă. Și dacă ar fi fost funcțională apa de la robinet ar fi suportabil sau care ar fi fost benefice pentru oraș. Nu ar fi dus la o reducere a metalelor din apă. În momentul de față, apa este în analiză. Din analizele pe care le avem postate pe site-ul Urban SA, trihalometanii sunt undeva la spre limita maximă și ar fi redus din acea limită maximă admisă. Este dăunător, nu este. Nu este specific consumului uman”.

Analizele DSP Ialomița arată depășiri importante ale trihalometanilor în apa ce curge la robinetele oamenilor. Expunerea îndelungată la concentrații ridicate este asociată cu un risc crescut de cancer de vezică urinară.

Apa potabilă lipsește de aproape 20 de ani

La Slobozia, problemele durează de aproape 20 de ani, de când fostul primar făcuse o investiție păguboasă în niște puțuri la marginea orașului, pentru care alocase trei milioane de euro. Alte două milioane de euro aveau să fie îngropate într-o investiție care să completeze sistemul dezvoltat în mandatul lui Ionașcu, pentru că apa tot nu era potabilă. Proiectul prevedea construirea unei hale tehnologice, montarea unor filtre cu cărbune activ și a unei instalații de osmoză inversă. Filtrele trebuiau să reducă problema trihalometanilor, iar osmoza inversă să scadă concentrația de sodiu.

Dragoș Soare, fostul primar al orașului Slobozia: „Am descoperit că sunt probleme. Și acolo au fost semne de întrebare la stația de osmoză când a venit dirigintele de șantier. Și ne-a spus că în proiect trebuia să ne aducă o pompă de 550 m³ și că el a sesizat că pe plăcuța de pe pompă scria 330 m³ și că este neconform. A spus că a fost o greșeală, și-a schimbat plăcuța. Și-a pus una cu 550 m³ și atunci i-am zis. Opriți-vă că ceva e în neregulă aici. E ceva foarte complicat, nu putem să facem și noi lucrăm cu pompe, lucrăm cu echipamente, nu pot să vină un echipament, un motor, o pompă cu plăcuța de identificare pe care ai scris parametru în care funcționează el și tu să-mi spui că schimbăm plăcuța, s-a schimbat și parametrul în care funcționează, deci complicat. Și atunci au fost foarte multe discuții”.

Contracul a fost câștigat de o firmă din Craiova în 2019, iar consturctorul trebuia să extindă stația de tratare veche și să facă apa potabilă. Presa locală a scris la acea vreme că patronul societății este cel care ar fi denunțat-o la DNA pe Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, ca să o șicaneze în campania electorală. După doi ani și jumătate de proces, Tribunalul Ialomița a dat câștig de cauză Primăriei Slobozia. Municipalitatea poate recupera penalități de întârziere de 0,1% pe zi, calculate la valoarea lucrărilor rămase de executat, de un milion și jumtate de lei plus despăgubiri în valoare de 650.000 de lei, adică 10% din valoarea lucrării.

Actualul primar susține că această investiție e inutilă și invocă o experitză tehnică din 2024 și arată că stația de tratare din Slobozia a fost proiectată fără un studiu de tratabilitate a apei. Lucrările au respectat proiectul, dar experții consideră soluția neviabilă: instalația ar fi funcționat doar trei-patru luni. Lucrările nu au fost recepționate, iar stația nu a fost pusă în funcțiune. Administrația actuală a decis să construiască o nouă stație și să capteze apa dintr-o altă zonă. Sursa existentă va fi păstrată ca rezervă. Trăgând linie, după 18 ani și 5 milioane de euro cheltuite, locuitorii din Slobozia încă așteaptă apa potabilă la robinete.