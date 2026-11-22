Dincolo de ea, latrina ascunsă în fundul curții vorbește despre o realitate pe care autoritățile au evitat-o: școli fără apă curentă, unde igiena e un lux, fără autorizații sanitare. În timp ce guvernele succesive se laudă cu fonduri investite în modernizare, sute de copii fac drumuri zilnice spre toalete precare. Pe hârtie, banii există. În realitate, schimbarea nu ajunge la toți cei mici.

Au trecut aproape douăzeci de ani de când România a devenit parte a Uniunii Europene, promițând un viitor modern, civilizat și apropiat de țările occidentale.

Corespondent PROTV: „Pentru mulți dintre copii, Europa se termină la ușa clasei, pentru că nici nu ajung aici din cauza condițiilor insalubre. Încearcă să se țină să nu vină până în fundul curții. Aceste toalete au fost ascunse ani de zile. E o realitate despre care autoritățile n-au vrut să vorbească, deși cu toții știam.”

S-au investit bani în infrastructură, dar într-o țară care se laudă cu apartenența la inima Europei, avem copii care merg încă la școală în bocanci noroioși, să învețe resemnarea sub tavanul crăpat.

Când îi lovește nevoia, traversează de multe ori curți, înfrigurați, să ajungă la un WC într-o baracă dărăpănată, insalubră și fără demnitate.

Corespondent PROTV: „Drumul acesta îl fac copilașii zilnic atunci când au nevoie pe acolo. Nu este, nu este apă. Din păcate, condițiile au rămas precare. E toaleta fetelor aici.”

Pentru unele dintre școlile izolate ale României, despărțirea de sărăcie rămâne un deziderat, iar noi rămânem prizonierii unui paradox.

Corespondent PROTV: „OK. Toaletă. Pentru fetițe. Ai grijă unde calci. Există chiuvetă, există, nu există robinet. E clar că nu e sursă de apă, deși există niște conducte pe aici. Educația precară. În ce privește igiena, își spune cuvântul și aici. Nu au. Nicio sursă de apă, uite, niciun vas de apă.”

Ne mândrim că suntem europeni, dar pe alocuri pare că anii curg înapoi. Latrina din fundul curții e o rușine, este suma neputinței unor administratori și conducători.

Localnic: „Fiecare an au fost bani, inclusiv pentru școala asta, ca să facă toaletele. Părintele umblă cu greu, au fost bani și de la Uniunea Europeană și de la guvern. Au dat cu vopsea.

De securitate, tată. Securitatea nu are treabă cu veceul, are educația copiilor, igiena ei”.

La fiecare început de an școlar, autoritățile ne promit ultimele cazuri de școli fără grupuri sanitare afară. Și totuși, în 2026, sunt localități unde micuții merg la toaletă în spatele curții, în condiții din secolul al XIX-lea. Lista rușinii e încă lungă, iar rezolvarea pare complicată…

Leordoasa, Argetoaia, Dolj. La începutul semestrului, presa locală a trecut pe aici. Supărarea directoarei de aici vine. A apărut pe lista rușinii și lumea a văzut condițiile îndoielnice, iar asta a pus pe jar autoritățile locale.

În urmă cu doar câteva săptămâni au început lucrări la un container care să fie alipit vechii clădiri din Leordoasa. O soluție improvizată, dar decentă.

Corespondent PROTV: „Nici nu prea sunt aici. Din cauza spațiului, vechile clădiri nu prea sunt soluții. Aici e o soluție. Improvizată cu un container care va fi atașat vechii școli. Până la urmă, și asta poate fi o rezolvare pentru igiena copiilor.”

Frustrarea directorilor vine din munca pe care o depun în comunitate, iar investițiile administrative nu țin de școală, ci de primărie, iar acolo există mereu alte priorități.

Elena Dabega, consiliera primarului din Argetoaia: „Deci ce depinde de domnul primar, chiar s-a făcut omenește, s-a făcut tot pentru domnul primar. A avut, am văzut multe mandate aici”.

Corespondent PROTV: Într-adevăr, aveam o întrebare, când a fost ultima oară la toaleta de acolo?

Elena Dabega „Dacă nu era vremea asta .. a intrat acolo cu consult ca să demareze lucrarea. Deci de aia se fac înăuntru acum toaletele.”

Într-o altă grădiniță din aceeași comună, schimbarea încă nu a ajuns.

Aici nu vorbim despre confort, ci despre nevoi normale pentru 2026. De multe ori copiii se țin în pauză să vină la toaletă pentru că sunt insalubre. E vorba de sănătatea lor, aici nu e vorba doar de niște mofturi, de niște condiții pe care părinții sau bunicii lor nu le-au avut, ci e vorba despre sănătate.

Jurnalistul Mihai Peticilă a urmărit evoluția politicilor publice în educație.

Mihai Peticilă, jurnalist Edupedu: „Nu se poate rezolva problema stând la mâna autorității locale, că e clar că oamenii ăia nu au niciun fel de impuls să facă asta și o tragem spre guvern. Crește și nouă bugetul educației și rezolvăm destul de rapid. Era planul la momentul respectiv, o problemă care ne face de râs în toată Europa. Școala cu toaletă în curte este un fenomen specific României. Dacă te uiți și în Bulgaria sau dacă te uiți și în Polonia, dacă te uiți în Ungaria, dacă te uiți în țările din jurul nostru, găsești lucrul ăsta, pentru că acolo toate școlile și toate grădinițele au fost cumva proiectate de la bun început cu toaleta în interior. Chiar dacă în mediul rural existau situații de toaletă în curte, până la urmă au făcut cumva, prin tot felul de programe din astea, ce a fost la început pre-aderare, și le-au ălea.

Din 2017, de când s-a pus problema, a apărut în 2019 prima finanțare pentru programul ăsta de toalete în școală, după care guvernul, în fiecare an, a dat în fiecare an, în fiecare an, hotărârile de guvern cu sumele repartizate pentru fiecare comunitate locală care avea problema asta pe fiecare unitate de învățământ. S-a întâmplat o scădere de la an la an, au fost tot mai puțin în ultimii ani, însă vedem că numărul crește, pentru că acum 2 ani erau 74. Anul ăsta sunt 96. Problema lor este că fuseseră prinse și niște programe, altele decât de-a lungul timpului. Au fost multe programe, da, exact, și au revenit, pentru că nici acolo nu s-au făcut.

În ciuda nenumăratelor proiecte și finanțări europene și naționale, noi avem încă comunități școlare cu toalete inadecvate

Mihai Peticilă: „Apoi au venit fondurile pentru Programul de modernizare, modernizare de educație PNDL, PNRR, toate au avut și componentă de spațiu, de modernizare a spațiului în care se învață, pentru că asta a însemnat și probabil că, dacă e să contabilizăm banii ăștia, au fost niște miliarde de euro investite în clădirile școlare din România. La final, tot mai avem. După ce tragem linie, încă... nu se știe exact câte.”