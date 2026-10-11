Sute de femei au fost ucise în ultimii ani de parteneri sau foști parteneri, în timp ce ordinele de protecție au rămas doar pe hârtie, iar apelurile la 112 au fost tratate cu indiferență.

Sistemul care ar trebui să le salveze este lent și haotic, iar viețile acestor victime se pierd sub privirea uneori nepăsătoare a societății.

Urmăriți o investigație de Cosmin Savu, și vă avertizăm, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Înțelegem adevărata oroare a femicidului doar când privim cifrele devastatoare: 43 de vieți luate în 2024, 66 - conform datelor culese din spațiul public în 2025 — o creștere uluitoare de peste 50% într-un an greu. Anul în care România s-a cutremurat sub greutatea adevărului despre violența împotriva femeilor.

Zeci de femei ucise în țară și în 2026

Un val de conștientizare a acestei tragedii a zguduit spațiul public, fiecare viață pierdută pe criterii de gen a fost numărată, vocile s-au ridicat în protest, cerând dreptate și schimbare. A fost nevoie de o lege specială, o lege împotriva femicidului care nu funcționează.

În 2026, deja 30 de vieți de românce au fost luate până acum. Toate în cercuri apropiate: foști sau actuali parteneri, membri de familie. Fiecare număr ascunde o poveste, fiecare poveste — nenumărate vieți distruse.

Mărturiile femeilor care au trecut prin abuz sunt tulburătoare.

Anda, victimă a violenței domestice: „El îmi cerea să-i dau informații tot timpul când ajung acasă. Când plec, cu cine mă văd 10:00 au început să apară și unele acțiuni din acestea mai de intimidare fizică care chiar s-au soldat și cu cu lovirea mea”.

Adriana, victimă a violenței domestice: „Certurile se încheiau cu amenințări cu bătaia. 'îți dau doi pumni de îți sparg toți dinții'. Și tot felul de alte asta mi-a rămas cumva în minte și nu cred că voi uita vreodată”.

Victimă a violenței domestice: Da, amenințat că dacă spui cuiva ce se întâmplă în omoară și copilul și familia surorile.

Reporter: V-a amenințat cu moartea.

Victimă a violenței domestice: Și eu, dacă plec de la el decât să mă știe că o refac viața cu altcineva, că el asta avea în cap. Îmi spunea mereu că decât să o vadă cu altcineva, mai bine mă omoară.

Reporter: Vă bătea violent cu bestialitate?

Victimă a violenței domestice: Nu doar cu pumnii, nu doar cu pumnii cu o țeavă de aspirator. Cu un cablu. Și o. Palete de bucătărie. Vă lăsa urme da și să treacă urmele și vânătăile umplea cada cu apă și mă băgam în apă rece.

Dan Rusu, criminolog si psiholog: „Noi studiem fenomenul și știm care sunt factorii de risc. Deci dacă studiem criminologia, știm ce să căutăm pentru a preveni violența?”

Dan Rusu a studiat criminologia și psihologia în Marea Britanie unde și profesează astăzi la Birmingham. A lucrat de-a lungul timpului în penitenciare cu abuzatori sau criminali.

Dan Rusu, criminolog și psiholog: „Analizăm cum societatea sau cum statul poate creea infracționalitate. În general avem de-a face cu bărbați care sunt obsedați de control. De multe ori, acest control este dublat de o dependență față de partenera. Un sentiment de rușine care emană tocmai din această dependență și violența este folosită exacerbat exact atunci când puterea este slăbită. Așa explicăm că majoritatea femicide lor au loc tocmai în contextul separației, pentru că acest acești bărbați au mulți dintre ei, simt că au pierdut controlul, iar omuciderea sau femicidului este modalitatea ultimă de a lua controlul înapoi. Ba mai mult, este o modalitate de a te asigura că viața ta acea agresorului. Este pentru totdeauna legată de cea a victimei”.

Sistemul a eșuat în cazul Teodorei

O tânără de 23 de ani, însărcinată și mamă a unei fetițe de trei ani pe care aducea de la locul de joacă, a fost omorâtă în plină zi, în plină stradă.

Deși avusese ordin de protecție, deși avusese trei plângeri penale, plângeri pentru a se ridica armele asasinului, acestea nu au fost luate în considerare... Sistemul a eșuat.

Dan Rusu, criminolog și psiholog: „Păi în primul rând că majoritatea femicidelor au loc în locul în care te simți în cea mai mare siguranță acasă. Teodora era urmărită, nu i-a fost rușine să ucidă în plină stradă. Ba din contră, poate chiar fie văzută ucisă în plină stradă. Sunt persoane care consideră că fostele partenere sunt proprietatea lor care atunci când sunt părăsiți simt de multe ori o rană narcisică care duce către o furie narcisică ce cere un anumit tip de răzbunare”.

Agresorul Robert Lupu îi transformase viața într-un calvar. S-au cunoscut când ea avea 14 ani și el 40 de ani. A abuzat-o. De la gelozii nejustificate și amenințări, până la urmăriri, violență fizică și psihică.

Fosta judecătoare Corina Voicu ține cursuri pentru magistrați despre abordarea cazurilor de violență domestică.

Corina Voicu, fostă judecătoare, Asociația ADEPT: „E vorba despre ani mulți de abuz care începe foarte devreme când era un copil. Nimeni nu s-a uitat la această situație de abuz sexual. Și de diverse feluri în copilărie ca fiind o situație de abuz. S-a vorbit chiar despre fost partener, cum poate să fie un fost partener, un bărbat de nu știu cât avea peste 20 de ani în plus față de un copil de 13, 14 ani. Acolo este un abuzator”.

Teodora a făcut ceea ce orice victimă ar trebui să facă: a cerut ajutor. Dar, în România, atunci când o femeie cere ajutor, câteodată răspunsul vine prea târziu – dacă vine.

Agresorul i-a urmărit pe Teodora și partenerul cu care încerca să-și refacă viața cu mașina și i-a scos din trafic. Apelul la 112 și plângerea la o secție de poliție din Bacău nu au fost înregistrate niciodată.

Corina Voicu, fostă judecătoare, Asociația ADEPT: „Practic o tentativă de omor. În încercarea de a o scoate cu mașina de pe stradă. Da, nu poți controla ce se va întâmpla. Este o veritabilă tentativă de omor, care se pare că nu este înregistrată nicăieri ca dosar penal”.

Teodora a obținut un ordin de protecție în aprile 2021 pentru 4 luni. Acesta nu a mai fost prelungit, ea s-a mutat din Bacău acolo unde era hărțuită.

Robert Lupu a venit după ea și a continuat să îi facă rău. Ea a depus plângeri penale și a cerut explicit ridicarea armelor de foc ale agresorului știind că riscul e iminent. Judecătoria din Bacău a considerat că "nu s-a probat că acesta ar poseda arme sau că ar fi folosit astfel de mijloace".

Corina Voicu, fostă judecătoare, Asociația ADEPT: „Scuzați-mă, dar este o soluție din punctul meu de vedere. Penibilă. Este o cercetare incompletă. Acolo s-au identificat autorii cei care au intrat efectiv în casă, cei care au luat efectiv laptopul, cei care au accesat efectiv conturile, da. Iar soluția? A fost nu spunea în sensul că nu există un interes de urmărire a acestor infracțiuni”.

Există o altă plângere din partea Teodorei și partenerului împotriva asasinului la o secție de poliție din Dolj. Îi bătuse pe amândoi. Plângerea a fost clasată de organele judiciare, din lipsă de probe.

Dan Rusu, criminolog și psiholog: „Este un caz absolut terifiant, pentru că de fapt, în cazul Teodora avem prezenți majoritatea factorilor de risc care anunță iminența unui femicid intim”.

În timpul ăsta agresorul trimitea amenințări în social media…

Corina Voicu, fostă judecătoare, Asociația ADEPT: „Erau clar o formă cel puțin de hărțuire, dacă nu erau amenințări, mai avem o problemă ca societate și poate că. O să ne trezim încet încet. Amenințările cu moartea nu trebuie niciodată neglijate”.

Bărbatul s-a ascuns timp de 4 ore în același cartier și numai o șansă a făcut să nu apară și alte nenorociri. Avea 14 gloanțe în pistolul cu care s-a sinucis teatral.

Chestor Mădălina Moșoiu, șefa IPJ Ilfov: „Era cunoscut, da cu antecedente penale, avea printre și infracțiuni de violență dar și infracțiuni legate de patrimoniu. Este o crimă rezultată dintr-o relație de iubire ca să zic așa”.

Poliția a venit după tragedie, încadrându-i moartea într-o expresie cinică și insuportabilă: "crimă din iubire."

Șefa Parchetului General acceptă pentru prima dată să vorbească despre violențele împotriva femeilor și cazurilor de femicid care cutremură România.

Cristina Chiriac, procuror general al României: „Aș porni de la următoarele cifre, dacă dacă îmi permiteți. În primele 11 luni ale anul trecut, în cursul anului trecut, poliția a intervenit la peste peste peste 138.000 de ă sesizări de violență domestică cu aproape 3.800 mai multe decât în anul 2024, dar în aceeași perioadă. Numărul de dosare penale a scăzut cu 16 % de la aproape 59.345 la aproape la 49.660. Deci mai multe apeluri și mai puține dosare. De ce se întâmplă acest lucru? Cred că primul pe care urmează să-l spun e cel mai incomod, ne-am obișnuit. Numărul ordinelor de protecție a crescut exponențial, iar majoritatea cazurilor de violență domestică sunt de intensitate redusă și medie. Și în momentul în care veți vezi zeci de mii de dosare în care violența este medie sau redusă în momentul în care apare cazul. Care poate genera femicid sau omor va fi tratat la fel ca toate celelalte. Deci aici intervine o subevaluare a gradului de pericol”.

România continuă să poarte povara unor statistici care ascund suferința și neputința. Una dintre ele este a Teodorei, tânăra care a cerut ajutorul statului. Și l-a cerut degeaba.

Din 23 aprilie 2026 avem legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl precedă dar care are termene de aplicare întârziate. Instabilitatea politică și bâlbele instituționale blochează aplicarea ei. Abuzul continuă și prin ineficiența legii.