Rețeta clasică de zacuscă vine cu ceva în plus: fasole verde, care adaugă nu doar textură, ci și un gust deosebit.

Ce este zacusca de fasole verde

Dacă îți plac tecile, această zacuscă va avea un loc special în fiecare toamnă pe raftul cămării tale. Fasolea verde, fasolea păstăi sau tecile, cum mai sunt cunoscute, sunt deliciul toamnei și se consumă în diferite feluri: sub formă de mâncărica cu legume și roșii, simple, trase la tigaie cu usturoi și verdeață sau în diferite preparate, cum este cazul zacuscăi cu păstăi.

Fasolea păstăi este o legumă de sezon gustoasă care poate fi adăugată în diverse preparate, de la ciorbe și supe, până la ghiveciuri și ca garnitură pentru orice friptură.

Ce fel de fasole verde se folosește

Această rețetă folosește fasole păstăi, dar dacă nu ești mare fan, poți folosi fasole verde păstăi, o variantă pe care o găsești tot anul și pe care o poți folosi fără probleme chiar și dacă este congelată.

Totuși, tecile au un gust unic, care fac această zacuscă extrem de savuroasă și gustoasă. În plus, fasolea păstăi se găsește doar toamna, așa că poți profita de asta pentru a o adăuga într-un preparat pe care îl poți consuma pe tot parcursul iernii.

Ce ingrediente se pun în zacusca de fasole verde

Pentru această rețetă vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

• 2 kg fasole păstăi (verde sau galbenă)

• 1 kg ceapă

• 1kg ardei gras

• 1 kg capia

• 1 kg gogoșari

• 3-4 morcovi (optional)

• 2 legături pătrunjel

• 1 kg roșii

• sare, piper

• 500 ml ulei

Cum se prepară zacusca de fasole verde

Începe prin a toca mărunt toate legumele, cu excepția fasolei păstăi. Poți folosi un robot de bucătărie, iar fasolea o tai separat în bucăți cât mai mici.

Încinge uleiul într-o oală mare și adaugă ceapa tocată, împreună cu o lingură de sare. După ce ceapa s-a înmuiat, pune ardeiul gras și ardeiul kapia și lasă-le să se călească puțin. Adaugă apoi morcovii rași și pătrunjelul tocat. Dacă nu îți place pătrunjelul, îl poți înlocui cu mărar.

Pune fasolea păstăi tăiată în bucăți mici și amestecă bine. Adaugă apoi gogoșarii tocați și, la final, roșiile mărunțite. Condimentează cu sare și piper, după gust.

Lasă zacusca să fiarbă la foc mic aproximativ 3 ore. Amestecă frecvent, pentru ca legumele să nu se prindă de fundul oalei. Dacă o pregătești pentru consum imediat, este suficient ca toate legumele să fie bine fierte. Pentru conservare, zacusca trebuie să scadă bine, până când uleiul începe să se ridice la suprafață.

Dacă vrei un gust mai intens, coace ardeii, gogoșarii și ardeii kapia, apoi decojește-i și toacă-i mărunt. Vei obține o aromă mai afumată și mai gustoasă. Dacă nu ai timp, îi poți folosi ca atare și să îi călești.

Cât timp se poate păstra zacusca de fasole verde

Pentru păstrarea peste iarnă, sterilizează borcanele în cuptor, apoi pune zacusca fierbinte în borcanele fierbinți. Închide-le ermetic și sterilizează-le la bain-marie timp de 20-30 de minute. După aceea, lasă borcanele să se răcească lent, acoperite cu pături, până a doua zi.

Vei avea borcanele gata pentru toată iarna, fără probleme, dacă le ții într-un loc răcoros, ferit de lumină. Dacă începi un borcan, ai grijă să îl ții în frigider și să îl consumi în câteva zile.