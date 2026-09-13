"Comemorăm astăzi 154 de ani de la trecerea în eternitate a lui Avram Iancu, una dintre marile personalităţi ale istoriei noastre şi o figură emblematică a generaţiei paşoptiste. Prin acţiunea sa politică, prin capacitatea de a mobiliza şi de a inspira, "Crăişorul Munţilor" a devenit un simbol al luptei românilor din Transilvania pentru recunoaştere şi egalitate în drepturi. De generaţii, Gorunul lui Horea şi mormântul lui Avram Iancu constituie simboluri ale recunoştinţei şi ale memoriei", a amintit şeful statului, conform unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Prezenţa, an de an, a unui număr atât de mare de oameni la serbările naţionale de la Ţebea, a adăugat el, arată că memoria lui Avram Iancu "este vie şi că legătura dintre generaţii a rămas trainică".

În acest context, preşedintele a vorbit de faptul că pacea şi securitatea Europei sunt puse la încercare.

"Perpetuarea războiului declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei ne reaminteşte că libertatea, suveranitatea şi dreptul popoarelor de a-şi decide propriul destin nu sunt câştigate pentru totdeauna. România are responsabilitatea de a rămâne ancorată în comunitatea valorilor occidentale, de a-şi consolida securitatea şi de a acţiona alături de parteneri şi aliaţi, pentru apărarea păcii şi a ordinii internaţionale bazate pe reguli. Drumul ţării noastre către libertate şi democraţie a fost posibil prin hotărârea, curajul şi sacrificiile asumate de generaţiile care, în momentele dificile au istoriei, au ales să pună mai presus de orice interesul comun al unei naţiuni în devenire", a arătat Nicuşor Dan.

Şeful statului a evidenţiat că trebuie păstrată vie memoria lui Avram Iancu şi a tuturor eroilor care şi-au dedicat viaţa împlinirii idealurilor naţionale.

"Cel mai potrivit mod de a le onora jertfa este prin consolidarea unei societăţi construite pe respect pentru democraţie şi orientată spre dezvoltare şi modernizare. Glorie eternă lui Avram Iancu şi tuturor eroilor noştri! Dumnezeu să-i odihnească în pace!", a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.