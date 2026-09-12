Horoscop săptămâna 14 - 20 septembrie 2026. Toate zodiile vor fi afectate de schimbări importante pentru următoarele 9 luni

Săptămâna 14-20 septembrie 2026 este marcată de intrarea Lunii Negre, Lilith, în Capricorn, tranzit care durează nouă luni. Evenimentul aduce schimbări importante pentru toate zodiile.

Horoscop Berbec săptămâna 14-20 septembrie 2026 Săptămâna 14–20 septembrie aduce nativilor Berbec o perioadă intensă, în care statutul profesional și imaginea publică ajung în prim-plan. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează unele dintre cele mai sensibile teme legate de ascensiunea socială și autoritate. Acest tranzit poate scoate la suprafață temeri privind pierderea poziției câștigate sau nevoia de a demonstra de ce sunt capabili. Berbecii pot deveni mai conștienți de presiunile resimțite în relația cu superiorii și pot avea senzația că eforturile lor nu sunt apreciate suficient. În același timp, un aspect armonios între Soare și Marte le oferă energie și eficiență, iar apropierea dintre Lună și Venus de la începutul săptămânii le ascute intuiția financiară. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton aduce la suprafață posibile lupte de putere într-o colaborare sau într-o relație profesională. Recomandări Video Scene dramatice în Eforie Nord. Trei femei au fost salvate în ultima clipă de ...

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Accident pe o trecere de pietoni din Botoșani. Primul care a sărit să ajute ... Zilele de 16 și 17 septembrie sunt mai optimiste. Luna susține călătoriile și planurile de viitor, iar legătura armonioasă cu Saturn favorizează deciziile responsabile. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn impune limite și discuții serioase, cerând transparență și rigoare în parteneriate și responsabilități. Horoscop Taur săptămâna 14-20 septembrie 2026 Pentru nativii Taur, săptămâna 14–20 septembrie aduce o reevaluare a convingerilor și a planurilor de viitor. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează sectorul asociat principiilor de viață, schimburilor de experiență și pregătirii profesionale. Tranzitul poate scoate la suprafață întrebări legate de un drum ales, de o decizie importantă sau de convingeri urmate mult timp. Taurii pot simți nevoia să pună sub semnul întrebării adevăruri preluate, pentru a-și construi propria perspectivă asupra vieții. În paralel, un aspect armonios între Soare și Marte le amplifică energia creativă, iar apropierea dintre Lună și Venus, de la începutul săptămânii, le accentuează nevoia de afecțiune. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton poate aduce conflicte și lupte de putere în plan profesional, iar zilele de 16 și 17 septembrie favorizează gestionarea responsabilă a resurselor financiare. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn poate îngreuna comunicarea la locul de muncă, necesitând o gestionare riguroasă a documentelor, a termenelor-limită și a responsabilităților zilnice. Horoscop Gemeni săptămâna 14-20 septembrie 2026 Nativii Gemeni au parte de o săptămână în care chestiunile financiare cer mai multă atenție și organizare. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, scoate la suprafață temeri legate de împrumuturi, datorii, investiții sau dependența financiară față de o altă persoană. Poate apărea o nevoie accentuată de control sau dificultatea de a acorda încredere atunci când sunt implicați banii la comun. În același timp, un aspect armonios între Soare și Marte direcționează energia nativilor spre rezolvarea eficientă a unor chestiuni casnice. Pe 15 septembrie, un aspect tensionat între Venus și Pluton aduce intensitate la locul de muncă. Gemenii se pot simți presați de sarcini sau pot intra în dispute cu colegii din cauza unor diferențe de principii. Zilele de 16 și 17 septembrie favorizează armonia în relațiile parteneriale. Discuțiile devin constructive, iar influența lui Saturn contribuie la consolidarea planurilor de viitor în doi. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn aduce în prim-plan o atitudine mai rezervată. Poate fi nevoie de o discuție serioasă legată de viața sentimentală sau de redefinirea unor proiecte de viitor.

Horoscop Rac săptămâna 14-20 septembrie 2026 Pentru nativii Rac, săptămâna 14–20 septembrie pune accent pe relații și pe decizii importante în plan sentimental sau profesional. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează sectorul parteneriatelor, scoțând la suprafață nesiguranțe sau dificultatea de a se implica total într-un parteneriat sau într-o relație. De asemenea, nativii pot deveni mai conștienți de nevoia de control din cuplu. În același timp, un aspect armonios între Soare și Marte le oferă curaj, vitalitate și forța de a-și susține ferm punctul de vedere. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton intensifică viața sentimentală, aducând o dinamică puternică, dar și posibile episoade de gelozie sau tendința de a controla persoana iubită. Zilele de 16 și 17 septembrie mută atenția asupra muncii, favorizând organizarea eficientă a timpului și a responsabilităților zilnice. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn creează tensiuni între cerințele carierei și nevoile familiei, impunând o reevaluare a priorităților și o delimitare a timpului alocat fiecărui domeniu. Horoscop Leu săptămâna 14-20 septembrie 2026 Săptămâna 14–20 septembrie aduce pentru nativii Leu o concentrare asupra muncii, sănătății și rutinei zilnice. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează sectorul responsabilităților cotidiene și al echilibrului fizic. Tranzitul scoate la suprafață nemulțumiri legate de volumul de muncă, suprasolicitare sau posibile temeri ascunse privind starea de sănătate. Acest context impune o regândire a modului în care nativii își împart timpul și energia, pentru a evita epuizarea. În același timp, un aspect armonios între Soare și Marte le oferă inițiativă și eficiență, ajutându-i să rezolve discret chestiuni care necesită atenție și perseverență. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton poate aduce o atmosferă încărcată în familie, cu posibile confruntări legate de spațiul comun, responsabilități sau dorința de control. Zilele de 16 și 17 septembrie favorizează creativitatea, pasiunile și apropierea de persoana iubită. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn îngreunează comunicarea, putând aduce amânări și întârzieri în documente, acte sau negocieri. Horoscop Fecioară săptămâna 14-20 septembrie 2026 Pentru nativii Fecioară, perioada 14–20 septembrie pune accent pe viața sentimentală și pe exprimarea emoțiilor. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează sectorul iubirii, scoțând la suprafață temeri legate de respingere sau dificultatea de a se lăsa vulnerabili într-o relație romantică. Pentru nativii părinți, acest tranzit poate aduce la iveală îngrijorări sau tensiuni în comunicarea cu copiii. Totodată, pot apărea tentații intense, gelozii sau sentimentul că afecțiunea pe care o oferă nu este pe deplin apreciată de persoana de lângă ei. Pe 15 septembrie, aspectul dintre Venus și Pluton poate aduce discuții incomode la locul de muncă. O informație ascunsă, o situație ambiguă sau relațiile tensionate cu un coleg riscă să declanșeze conflicte. Zilele de 16 și 17 septembrie mută atenția spre casă și familie, contextul astral ajutându-i să pună ordine în gospodărie sau să organizeze o întâlnire cu familia. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn pune presiune pe zona financiară. Negocierile devin mai dificile, iar unele cheltuieli necesită o reevaluare pentru a face față unor responsabilități materiale.

Horoscop Balanță săptămâna 14-20 septembrie 2026 Nativii Balanță traversează o săptămână de introspecție și reevaluare. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează sectorul casei și al familiei, scoțând la suprafață probleme nerezolvate din trecut, tensiuni familiale sau temeri legate de siguranța căminului. Nativii pot simți nevoia de a-și recâștiga controlul asupra spațiului personal și de a-și redefini sentimentul de stabilitate. În același timp, un aspect armonios între Soare și Marte le oferă forța necesară pentru a acționa discret, a-și organiza prioritățile și a pune la punct o strategie eficientă. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton poate amplifica preocupările legate de bani și de siguranța materială, scoțând la iveală nemulțumiri. Zilele de 16 și 17 septembrie favorizează drumurile scurte și discuțiile utile, contribuind la definitivarea unor acte sau la rezolvarea unor chestiuni administrative. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn aduce posibile blocaje în negocieri sau o atitudine rigidă din partea partenerului, obligând Balanțele să-și susțină ferm poziția. Horoscop Scorpion săptămâna 14-20 septembrie 2026 Săptămâna 14–20 septembrie are un impact puternic asupra nativilor Scorpion. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează sectorul comunicării, scoțând la suprafață temeri legate de exprimarea opiniilor sau de felul în care sunt percepuți de ceilalți. Nativii pot deveni mai rezervați și mai atenți la ceea ce aleg să dezvăluie. În același timp, un aspect armonios între Soare și Marte le susține viața socială, iar prezența Lunii și a lui Venus în semnul lor le amplifică magnetismul. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton intensifică relațiile, putând alimenta gelozia, posesivitatea sau dorința de control, inclusiv în mediul familial. Zilele de 16 și 17 septembrie aduc o concentrare pe stabilitatea financiară, favorizând organizarea bugetului și găsirea unor soluții practice pentru economisire. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn impune încetinirea ritmului zilnic. Comunicarea poate deveni mai apăsătoare, iar nevoia de odihnă și retragere se va resimți mai puternic. Horoscop Săgetător săptămâna 14-20 septembrie 2026 Nativii Săgetător au parte de o săptămână în care stabilitatea financiară și sentimentul propriei valori devin teme centrale. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează sectorul banilor și resurselor personale, scoțând la suprafață temeri legate de siguranța materială, posibile pierderi sau dependența financiară. Nativii își pot pune întrebări despre ceea ce merită cu adevărat și despre prețul pe care sunt dispuși să-l plătească pentru stabilitate. În paralel, un aspect armonios între Soare și Marte le oferă energie în plan profesional și îi ajută să gestioneze eficient o situație complicată la locul de muncă. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton intensifică viața interioară. Informații ascunse, tensiuni sau o discuție confidențială le pot provoca agitație. Pe 16 și 17 septembrie, prezența Lunii în semnul lor le redă tonusul și vitalitatea, aducând o perspectivă mai optimistă și un plus de deschidere în interacțiunile cu cei din jur. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn impune definirea unui plan de viitor și găsirea unui echilibru între dorințele personale și responsabilitățile asumate. Horoscop Capricorn săptămâna 14-20 septembrie 2026 Săptămâna 14–20 septembrie reprezintă un punct de cotitură pentru nativii Capricorn. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în semnul lor, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează zona identității, scoțând la suprafață nesiguranțe, nemulțumiri sau întrebări legate de felul în care se prezintă lumii și de controlul asupra propriilor alegeri. Nativii pot resimți nevoia de a se desprinde de așteptările celorlalți și de a lua decizii pe cont propriu. În același timp, un aspect armonios între Soare și Marte le aduce curaj și sprijin din partea partenerului. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton poate aduce conflicte legate de bani, valori sau loialitate în cercul de prieteni. O dispută de putere riscă să scoată la iveală tensiuni mai vechi. Zilele de 16 și 17 septembrie îi îndeamnă la retragere, contextul astral favorizând introspecția și liniștea. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn pune presiune pe comunicarea profesională. Regulile stricte, termenele-limită sau o interacțiune cu o persoană cu autoritate îi obligă să ia o decizie fermă.

Horoscop Vărsător săptămâna 14-20 septembrie 2026 Nativii Vărsător parcurg o perioadă care le solicită rezolvarea unor tensiuni interioare. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează sectorul subconștientului, scoțând la suprafață neliniști, temeri reprimate sau situații din trecut rămase neîncheiate. Este o etapă în care retragerea și introspecția contribuie semnificativ la recăpătarea echilibrului. În paralel, un aspect armonios între Soare și Marte aduce un plus de energie la locul de muncă și facilitează colaborarea practică cu colegii. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton poate aduce tensiuni sau neînțelegeri cu superiorii la locul de muncă. Ambiția este ridicată, dar riscul unor dispute pe teme profesionale este semnificativ. Zilele de 16 și 17 septembrie destind atmosfera. Contextul astral favorizează întâlnirile cu prietenii, iar sprijinul lui Saturn contribuie la consolidarea unei alianțe importante. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn poate aduce blocaje în deplasări, în rezolvarea unor acte oficiale sau în negocieri, impunând revizuirea anumitor planuri. Horoscop Pești săptămâna 14-20 septembrie 2026 Pentru nativii Pești, săptămâna 14–20 septembrie aduce o reconfigurare a relațiilor sociale. Pe 14 septembrie, intrarea Lunii Negre în Capricorn, un tranzit care se va desfășura pe parcursul următoarelor nouă luni, activează zona prietenilor și a grupurilor, putând declanșa sentimente de excludere, teama de a nu aparține unui grup sau dezamăgiri legate de persoanele din anturaj. În același timp, un aspect armonios între Soare și Marte aduce un impuls romantic puternic și mai multă determinare în exprimarea sentimentelor. Pe 15 septembrie, aspectul tensionat dintre Venus și Pluton poate scoate la iveală situații tensionate legate de un crez personal sau poate aduce presiuni în chestiuni birocratice ori administrative. Pe 16 și 17 septembrie, contextul astral pune cariera în prim-plan. Pot apărea oportunități de afirmare, iar influența lui Saturn îi îndeamnă să își consolideze poziția profesională prin seriozitate și perseverență. Spre finalul săptămânii, opoziția dintre Mercur și Saturn testează zona resurselor comune. Aspectul impune o abordare strictă a discuțiilor despre datorii sau împărțirea bugetului.

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