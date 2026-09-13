Atunci când alegem o mașină bună, sunt importante mai multe criterii, printre care fiabilitatea și prețul. Un mecanic care lucrează la mii de mașini și este activ pe rețelele sociale explică însă că un model care nu reprezintă neapărat o alegere bună atunci când este cumpărat nou poate deveni o opțiune foarte bună pe piața mașinilor second-hand, relatează El Debate.

Este și cazul SUV-ului compact Volkswagen T-Roc, un model pe care mecanicul spune că îl considera prea scump atunci când a apărut, dar care în prezent poate fi o alegere bună pentru cei care caută o mașină la mâna a doua.

Un preț bun pe piața auto second-hand

T-Roc este un model bine construit, care a primit recenzii bune și care poate fi găsit relativ ușor în stare bună. Este, practic, versiunea SUV a modelului Volkswagen Golf, având o mecanică simplă și bine pusă la punct, ceea ce îi poate permite să reziste mulți ani.

Mecanicul evidențiază și garda la sol, pe care o consideră unul dintre principalele avantaje ale mașinii. T-Roc are un interior spațios și bine organizat, potrivit pentru o familie de trei sau patru persoane. Este o mașină practică și funcțională, care se remarcă și prin aspectul său plăcut.

Habitaclul oferă suficient spațiu pentru pasageri, iar portbagajul este încăpător, două caracteristici importante pentru o mașină de familie.

Interesant este că mecanicul, care lucrează la o stație de inspecție tehnică auto, recomandă pe piața second-hand versiunea turbodiesel cu transmisie automată. În opinia sa, aceasta este în prezent cea mai bună alegere din gama modelului, dacă sunt luate în calcul performanțele, confortul, caracterul practic și consumul de combustibil, mai scrie publicația spaniolă.

Prin urmare, Volkswagen T-Roc poate fi o alegere bună pentru cei care caută o mașină second-hand, cu condiția să găsească un exemplar bine întreținut, aflat într-o stare tehnică bună.