Astfel, într-o singură clinică sunt mai multe specializări: dermatologie, stomatologie și cardiologie.

Nu în ultimul rând, există și câte un computer tomograf pentru pacienții cu 4 picioare.

Un spital veterinar din Sfântu Gheorge, judeţul Covasna, tratează în jur de 2500 de cazuri lunar.

Pe masă este Jessie. A făcut fizioterapie, pentru că are probleme la coloană. O şedinţă costa 400 de lei.

Fiecare animal are fișa lui unde doctorul îi găsește întreg istoricul.

Femeie: "Ea face analize pentru inima pentru insuficienta cardiacă, alt câine e alergic, altul are artoza."

Cel mai mic pacient a fost un arici de 80 de grame. A avut nevoie de CT.

Szende Bogdan, medic veterinar: "A fost o cerere pentru diagnosticarea unor tumori abdominale, trebuia să luăm decizie dacă era operabil sau nu."

Într-un alt spital veterinar, de această dată din Sibiu, există medici specializaţi în cardiologie, ortopedie, stomatologie sau dermatologie. Aici, se pot face de la operații abdominale şi toracice până la intervenții oncologice.

Roxana Pop, medic veterinar: "Lumea caută mult mai mult medicii veterinari. Au început și să-și dea seama că nu e suficient doar un consult fără poate analize suplimentare sau fără imagistică.”

Ca în cazul celor umane, spitalele pentru animale au gărzi non stop şi departament de primiri urgenţă. Aici, o consultaţie costă 300 de lei, iar cele pentru o anumită specializare pleacă de la 550 de lei.

A crescut și interesul pentru domeniul medicinei veterinare.

Degi Janos prodecan USVT Timișoara: "A avut un salt spectaculos având în vedere că au început să se dezvolte tehnologii similare în ceea ce priveşte partea de diagnostic și medicină veterinară. În proporție de 70-80% dintre boli sunt comune omului și animalelor.”

Iar studenţii se specializează în cabinetele universităţilor.

Zaha Cristian, șef lucrări la USVT, medic chirurg: "Am început să avem cazuri din ce în ce mai complexe, pornind de la afecțiuni de țesuturi moi, tumori. Încercam să ne specializăm pe fiecare ramură.”