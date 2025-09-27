Zacusca de casă este mai scumpă în 2025. O soluție mai ieftină și sățioasă este zacusca proteică din fasole

27-09-2025 | 19:20
zacusca
Anul acesta, zacusca de casă va fi mai scumpă, prin urmare unii românii vor face mai puțină.

Elena Bejinaru

O spun gospodinele care au umplut piețele perioada aceasta în căutare de ingrediente și au constatat că multe legume s-au scumpit față de anul trecut.

O soluție mai sățioasă și mai ieftină ar fi zacusca proteică din fasole devenită populară în ultima vreme. Și producătorii de conserve au început să o prepare.

Ca să facă 20 de borcane cu zacuscă de vinete, o gospodină poate cheltui aproximativ 120 de lei pe legume. Astfel, un borcan ajunge la 6 lei. În cazul celei de fasole, costul este de 78 de lei, adică 4 lei borcanul.

Și în băcănii zacusca este mai scumpă decât sezonul trecut, cu aproximativ 10%, spun comercianții. Chiar și așa, noi sortimente și-au făcut loc, printre cele clasice: zacusca proteică, bogată în năut, linte sau fasole.

Cristian Sturzu, producător: "Fiecare câte 6 grame de proteina vegetală per 100 gr"

În băcanii, preţul unui borcan de zacusca porneşte de la 20 de lei și poate ajunge la 26.

La Sibiu, pasionații de gastronomie tradițională își pot coace vinetele și ardeii pe grătarul cu lemne în muzeul Astra, în aer liber.

Cosmin Călinescu, purtător de cuvânt Muzeul Astra: "Practic eviți toată fumăraia din bucătărie de acasă și vii aici într-un ambient natural, aer liber, aer curat. Oferim aici la târgul de țară toate elementele logistice de care bucătarii au nevoie pentru a pregăti vinete, ardei capia pentru sezonul rece".

Doritorii vin cu legumele lor, și au acces la grătare, doar cu prețul de intrare în muzeu, în zilele de miercuri, joi și vineri, până pe 15 octombrie.

