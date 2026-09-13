Amenzile pentru cei care nu și-au curățat terenurile sunt cuprinse între o mie și 20 de mii de lei.

Agenții de la Poliția Locală din toate sectoarele Capitalei au identificat sute de terenuri năpădite de buruieni și ambrozie. Potrivit legii, proprietarii sunt obligați să distrugă această plantă alergenică înainte să înflorească și să împrăștie în aer polen.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei care sunt alergici la ambrozie dezvoltă primele simptome la sfârșitul lunii iulie, când planta începe să înflorească. Mai întâi cu strănut și nas înfundat, apoi, în funcție de cât de mult polen e în aer, pot apărea mâncărimi ale ochilor, lăcrimare și, în cazuri mai grave, dificultăți respiratorii. Dacă planta nu e distrusă, chinul se poate prelungi pentru persoanele cu alergie până la finalul lunii septembrie.”

Peste 1.500 de locuri marcate pe o hartă online

O singură plantă poate elibera milioane de particule de polen, care pot fi purtate de vânt oriunde în oraș. Până acum, locuitorii Capitalei au marcat pe o hartă online peste 1.500 de locuri unde au văzut buruiana. Cele mai multe par să fie în vestul Bucureștiului.

Primăria Sectorului 6: „Pe raza Sectorului 6 au fost identificate 153 de terenuri infestate cu planta ambrozia, pentru care au fost transmise 84 de notificări, aplicate 117 avertismente și 11 sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 38.000 lei.”

Și în Sectorul 4 au fost identificate peste 300 de terenuri pline cu ambrozie. Un sfert dintre ele au rămas necurățate, iar proprietarii vor fi amendați. Potrivit alergologilor, aproximativ unul din 5 români e alergic la ambrozie.

Specialiștii le recomandă celor suferinzi să nu urmeze un tratament fără evaluarea medicală.