Specialiștii ne recomandă să începem cu lucrurile simple, de pildă să ne facem un buget și să urmărim inclusiv cheltuielile mici, care se adună de la o zi la alta.

Cât cheltuim, cât economisim sau cât ne permitem să împrumutam sunt decizii pe care le luăm aproape zilnic.

Bărbat: „Eu am ales să cheltui mai puțin decât câștig, să investesc o parte și cealaltă parte să păstrez într-un fond de rezervă de economii”.

Tânără: „Eu abia am terminat facultatea și m-am angajat recent și sunt încă nouă în tot domeniul acesta”.

Deși spunem că știm să ne gestionăm banii, în realitate datele arată altceva. Doar 13% dintre români au un nivel ridicat de cunoștințe financiare, față de 26% media Uniunii Europene. În top se află Țările de Jos, Danemarca și Finlanda. La polul opus, alături de noi sunt Cipru și Portugalia.

Dan Petre, sociolog: ”Educația financiară și educația economică ar trebui să facă parte din curricula tuturor formelor de învățământ, pentru că te pregătesc pentru viață, cunoașterea acest domeniu îți crește capacitatea de a funcționa eficient în societate”.

În jur de 30 de mii de români și-au testat cunoștințele financiare și au răspuns la mai multe întrebări. Studiul arată că peste 80% știu că este bine să își împartă banii în mai multe investiții. În schimb, aproape 30% se încurcă atunci când trebuie să aplice concret noțiunea de inflație și efectul acesteia asupra puterii de cumpărare.

Nicoleta Deliu-Pașol, reprezentanta unei bănci: „Să își facă bugetul, dar să și-l facă pe bune cu pixul și creionul pe hârtie. Câți bani câștigi și câți bani cheltui... și nu uitați, ciocolata aia pe care o luați în diminețile ploioase, când ieșiți de la metrou, covrigii de care vă e poftă. Sunt foarte multe cheltuieli din acestea de sume mici, dar care, pentru că le facem în mod recurent la final de lună se adună și după aia nu înțelegem de unde au plecat banii respectivi”.

Lipsa educației financiare și digitale ne poate face vulnerabili şi în fața fraudelor online care s-au înmulțit în ultimii ani.