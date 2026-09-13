Fără scrupule, însă, Rusia a atacat la granița dintre Ucraina și Polonia și o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren internațional care mergea spre Varșovia.

Într-un alt tren care a circulat pe aceeași cale ferată, ceva mai devreme, se aflau consilieri de securitate ai guvernelor Germaniei, Marii Britanii și Franței, dar și alți politicieni, care au discutat la Kiev despre posibile negocieri de pace cu Rusia.

Nimeni din cele două trenuri nu a fost rănit.

O dronă rusească a lovit locomotiva unui tren internațional de pasageri, care care călătorea de la Kiev la Varșovia, și ajunsese la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia. Potrivit operatorului feroviar de stat, echipele de monitorizare feroviară au detectat amenințarea iminentă. Şi au transmis un avertisment echipajului, evitând astfel o tragedie.

Acesta este terorismul lui Putin care "bate" direct la porțile UE și NATO. Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri - a scris ministrul ucrainean de externe, pe X.

Acționați acum: aplicați regimului agresiv al lui Putin întreaga forță a sancțiunilor voastre. Faceți Moscova să simtă consecințele terorii sale. - a cerut Andrii Sybiha.

Forțele ruse au atacat în această dimineață și în apropierea unui punct de control vamal, tot la graniţa Ucrainei cu Polonia. A fost avariată o benzinărie și mai multe camioane au luat foc pe partea ucraineană. Dar nimeni nu a fost rănit.

La Kiev și la Odesa, bombardamentele nocturne au provocat noi distrugeri, la clădiri de locuințe, depozite și infrastructură.

Pe de altă parte, marina ucraineană a difuzat imagini de la o confruntare între ... drone navale, în Marea Neagră. Drona ucraineană ar fi distrus drona rusească. "Aceasta este prima bătălie maritimă din istorie între nave fără echipaj", au transmis forțele armate ale Kievului într-un mesaj pe Telegram.

De pe terenul de golf, de la clubul său din Irlanda, Donald Trump i-a transmis un avertisment lui ... Volodimir Zelenski.

Trump: ”Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă rezervele de motorină din Rusia”.

Să atace țintele, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină. Nu este din cauza a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, este din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina.

Între timp, Vladimir Putin a fost ocupat cu întâlniri și activități la summitul puterilor emergente, BRICS - mereu alături de gazdă, premierul indian Modi, și de președintele chinez Xi Jinping. Și l-a lăsat pe ministrul rus de externe să răspundă propunerii lui Volodimir Zelenski de a se întâlni cu Vladimir Putin la summitul G20 care va avea loc în decembrie la Miami.

Sergey Lavrov: ”Această persoană a fost invitată. Dacă dorește o întâlnire, atunci să vină (la Moscova). Doar invitația pe care i-am făcut-o reprezintă, în sine, un gest masiv de bunăvoință din partea noastră, având în vedere că (Zelenski) încă nu și-a revocat decretul prin care interzice contactele cu Putin și echipa sa”.

Rămânem deschiși negocierilor. Cu toate acestea, operațiunea militară specială nu va fi oprită pe durata negocierilor- a mai declarat Serghei Lavrov