Urzici, super-alimentul primăverii cu puteri medicinale. Ce minuni fac pentru sănătate

Urzicile, super-alimentul primăverii, sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți, având beneficii pentru sănătate. Disponibile proaspete în această perioadă, ele pot fi consumate în diverse preparate, precum ceaiuri sau tocănițe.

Urzica (Urtica dioica) este o plantă perenă invazivă din familia Urticaceae, cunoscută pentru frunzele sale urzicătoare.

Este răspândită aproape în întreaga lume, fiind deosebit de comună în Europa, America de Nord, Africa de Nord și anumite regiuni din Asia.

Urzica este utilizată frecvent în medicina naturistă, iar frunzele tinere pot fi gătite și consumate ca o verdeață nutritivă de primăvară. De asemenea, planta a fost folosită ca sursă de fibre textile și este uneori inclusă în produse cosmetice.

Ce este urzica

Urzica este o plantă erbacee care poate crește până la aproximativ 2 metri înălțime. Se răspândește vegetativ prin rizomii săi galbeni târâtori și formează adesea colonii dense.

Frunzele zimțate sunt dispuse opus pe tulpină, iar atât frunzele, cât și tulpinile sunt acoperite de numeroase tricomi urzicători și neurzicători (peri ai plantei). În funcție de subspecie, plantele pot fi dioice (individul produce doar flori masculine sau doar flori feminine) sau monoice (același individ poartă atât flori masculine, cât și feminine).

Florile mici, verzi sau albe, sunt grupate dens în ciorchini la subsuoara frunzelor și în vârfurile tulpinilor și sunt polenizate de vânt. Fructele sunt mici achene, iar planta produce o cantitate mare de semințe, conform Britannica.

De ce ustură urzicile

Tricomii urzicători de pe frunze și tulpini au vârfuri bulbiforme care se rup la contact, dezvăluind tuburi asemănătoare unor ace ce pătrund în piele. Acestea injectează un amestec de acetilcolină, acid formic, histamină și serotonină, provocând o erupție cutanată iritantă și usturătoare, care poate dura până la 12 ore.

Acest mecanism de apărare este un mijloc eficient de protecție împotriva majorității erbivorelor mari, deși urzica servește ca hrană importantă pentru anumite specii de fluturi și afide. Planta uscată poate fi utilizată ca furaj pentru animale, iar prin încălzire sau gătire frunzele proaspete devin sigure pentru consum.

Frunzele de urzică au arome descrise ca ierboase, lemnoase asemeni sparanghelului, cu note de pește, fermentate, mentolate și citrice. Acestea pot fi infuzate de două ori fără o schimbare semnificativă a aromei și gustului.

Când apar urzicile în piețe

Sezonul urzicilor începe din luna martie, dacă iarna e blândă și din luna aprilie dacă iarna a fost mai grea. Tarabele din piață se umplu de urzici, lobodă, leurdă, spanac, ștevie, ceapă verde și usturoi verde, dar și alte verdețuri minunate de primăvară.

Urzicile se consumă cel mai adesea sub formă de tocăniță sau mâncărică și sunt adesea combinate cu usturoi, ceapă și adesea se face supă cremă de urzici, o delicatesă ce vine la pachet cu o mulțime de nutrienți.

Poți combina urzicile cu ștevie, lobodă, spanac sau alte verdețuri populare primăvara.

Urzici - beneficii și proprietăți

Frunza de urzică a fost folosită în medicina tradițională timp de multe secole. Este originară din Europa, nordul Africii și Asia și a fost utilizată pe scară largă în regiunea mediteraneană încă din vremea grecilor și romanilor.

Astăzi, poți găsi urzica sub formă de frunze uscate, liofilizate sau extracte în tablete, sucuri și ceaiuri. Știința modernă a confirmat o parte dintre credințele străvechi legate de efectele medicinale ale urzicii.

Frunza de urzică este o sursă bogată de antioxidanți, precum vitamina C, care reduc numărul de molecule dăunătoare numite radicali liberi din organism.

Urzica poate oferi și alte beneficii pentru sănătate, printre care:

Ameliorarea artritei - Frunza de urzică poate ajuta la reducerea durerilor articulare și a inflamațiilor. Câteva studii sugerează că persoanele care au aplicat frunze de urzică pe zona afectată sau au luat un extract de urzică împreună cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), precum aspirina, au resimțit mai puțină durere. Totuși, sunt necesare mai multe cercetări pentru confirmarea acestor efecte. Consultă un medic înainte de a folosi frunza de urzică pentru artrită, conform webmd.

Controlul glicemiei - Frunza de urzică conține un compus numit UD-1, care pare să acționeze similar insulinei în organism. Cu toate acestea, cercetările privind efectul urzicii asupra glicemiei în cazul persoanelor cu diabet au rezultate contradictorii.

Îmbunătățirea sănătății respiratorii - Urzica este folosită de mult timp în medicina populară pentru a ameliora alergiile sezoniere și alte afecțiuni respiratorii ușoare. Se crede că acest efect este datorat capacității urzicii de a reduce producția de histamină în corp, substanță eliberată atunci când organismul reacționează la alergeni. Totuși, sunt necesare mai multe cercetări în acest sens.

Sănătatea prostatei - Frunza de urzică poate ajuta la ameliorarea simptomelor unor afecțiuni ale prostatei, precum hiperplazia benignă de prostată (HBP), o mărire a glandei prostatei. Se crede că urzica reduce efectul testosteronului asupra prostatei, încetinind creșterea celulelor acesteia. Totuși, nu poate înlocui tratamentele medicale pentru HBP.

Valori nutriționale

Frunza de urzică este o sursă bună de calciu și alte minerale, care pot ajuta la reducerea riscului de boli renale, osteoporoză și alte afecțiuni grave. De asemenea, este bogată în vitamine, precum vitamina C, care susține sistemul imunitar și poate proteja împotriva anumitor tipuri de cancer. Urzica mai conține și vitamina A, esențială pentru sănătatea ochilor.

Alte substanțe nutritive prezente în urzică includ:

• Acid linolenic

• Quercetină

• Fier

• Magneziu

• Potasiu

Nutrienți per porție

100 de grame de urzici fierte conține:

• Calorii: 37

• Proteine: 2,4 grame

• Grăsimi: 0,1 grame

• Carbohidrați: 6,7 grame

• Fibre: 6,1 grame

• Zahăr: 0,2 grame

Cum se consumă urzicile

Frunza de urzică este disponibilă primăvara în piețe. Dacă o cumperi proaspătă, ai grijă la firele urzicătoare de pe frunze, care pot provoca iritații și chiar reacții alergice. Folosește mănuși atunci când o manipulezi.

Dacă vrei să o congelezi, trebuie să o opărești mai întâi. Fierbe frunzele timp de 2 minute, apoi transferă-le imediat în apă cu gheață pentru alte 2 minute. După ce s-au răcit, pune-le într-o pungă pentru congelator.

Ceai de urzică

Ceaiul de frunză de urzică a fost utilizat în medicina tradițională a mai multor culturi din întreaga lume pentru a trata dureri articulare, anemie și eczeme. În Europa, era folosit pentru a ameliora durerile articulare și pentru a reduce retenția de lichide. În America de Nord, unele comunități indigene îl foloseau în timpul sarcinii și nașterii.

Astăzi, mulți oameni cumpără ceai de urzică ambalat în pliculețe, dar unii preferă să-l prepare singuri. Are o aromă ierboasă și pământie.

Pentru a prepara ceai de frunză de urzică, adu la fierbere 300 ml de apă, apoi adaugă o lingură de frunze proaspete de urzică sau o linguriță de frunze uscate. Lasă la infuzat timp de 5-10 minute, strecoară și servește.

Contraindicații ale consumului de urzici

Urzica este, în general, considerată sigură atunci când este utilizată conform indicațiilor. Efectele secundare ocazionale includ ușoare tulburări digestive, retenție de lichide, transpirație, diaree și urticarie sau erupții cutanate (mai ales în cazul utilizării topice). Este important să fii atent atunci când manipulezi planta de urzică, deoarece contactul cu aceasta poate provoca o erupție alergică. De asemenea, urzica nu trebuie aplicată niciodată pe o rană deschisă.

Nu ar trebui să te tratezi singur cu urzică pentru hiperplazia benignă de prostată (BPH). Consultă un medic pentru a primi un diagnostic corect și pentru a exclude posibilitatea unui cancer de prostată.

Există unele dovezi că urzica poate crește glicemia și poate interfera cu gestionarea diabetului. De asemenea, există dovezi că poate reduce nivelul zahărului din sânge. Pacienții cu diabet ar trebui să își monitorizeze atent glicemia atunci când folosesc suplimente pe bază de urzică sau orice alte medicamente naturiste pe bază de urzică.

Urzica poate avea un efect diuretic. Dacă ai probleme renale sau ale vezicii urinare, discută cu medicul tău înainte de a o folosi.

Rețetă tradițională de mâncare de urzici

Ingrediente:

500 g urzici proaspete și fragede (vârfuri)

3-4 fire de ceapă verde sau o ceapă mică

1 lingură rasă de mălai

1 lingură rasă de făină

Sare după gust

2 linguri de ulei de floarea-soarelui

400 ml apă în care au fiert urzicile

1-2 fire de usturoi verde și, eventual, 4-5 frunze de leurdă

Mămăliguță

Hrean ras (pentru servire)

Pregătirea urzicilor: Spală urzicile în mai multe ape reci pentru a îndepărta nisipul și insectele. Pune o oală mare cu apă la fiert și opărește urzicile timp de 2 minute. După opărire, transferă-le într-o strecurătoare și clătește-le sub jet de apă rece pentru a opri procesul de gătire. Lasă-le la scurs 15 minute, apoi toacă-le mărunt.

Prepararea sosului: Într-o cratiță, călește ceapa tăiată mărunt cu 2 linguri de ulei și un praf de sare, timp de 2-3 minute, până devine sticloasă. Adaugă făina și malaiul și mai călește-le timp de 1 minut. Adaugă treptat zeama în care au fiert urzicile (400 ml) și amestecă constant pentru a obține un sos cremos.

Gătirea urzicilor: Adaugă urzicile tocate în sosul preparat și lasă-le să fiarbă la foc mic timp de 2-3 minute, amestecând constant. Asezonează cu sare după gust.

Când mâncarea de urzici este gata, ia cratița de pe foc și adaugă usturoiul verde tocat și frunzele de leurdă (dacă le ai). Amestecă bine.

Servește mâncarea de urzici caldă sau rece, alături de mămăliguță fierbinte și hrean ras proaspăt pentru un gust deosebit.

Cum să pregătești urzicile pentru gătit

După ce ai cules urzicile, urmează pregătirea lor corespunzătoare. Este recomandat să porți mănuși pentru a evita înțepăturile și pentru a spăla frunzele bine sub jet de apă, rupându-le apoi în bucăți mai mici.

Pune frunzele într-un bol cu apă caldă și puțin oțet, lăsându-le să stea timp de 10 minute. Acest pas ajută la neutralizarea substanțelor care pot provoca iritații ale pielii.

După acest timp, clătește frunzele și fierbe-le timp de încă 10 minute. Acum urzicile sunt gata pentru a fi gătite după preferințe sau pot fi depozitate: la frigider în pungi de plastic pentru maximum 4 zile sau la congelator pentru până la 8 luni.

