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Vibrația zilei este 11 și o să atingem acea notă de înțelepciune.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Săgetător

O să puteți călători, chiar dacă n-ați făcut rezervare, poate s-au ocupat prietenii și o să vă bucurați de lume nouă și peisaje, ca să vă clătiți privirea.

Se observă grupul care v-așteaptă să vă implicați în evenimentele acestei perioade și o să puneți suflet în tot ce veți face.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Capricorn

Sunt evenimente la care o să fiți invitați și o să vă prindă bine să vă duceți, că mai scăpați de oboseala acumulată și o să vă-ntrețineți pe-acolo cu oameni dragi.

Invitație la o zi onomastică, alt moment fericit din viața cuiva apropiat și o să fie un bun prilej să refaceți punțile de comunicare.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Vărsător

Vă caută cineva care o să vă coopteze într-o activitate care să vă pună în valoare calitățile organizatorice și, cine știe, poate luați și un premiu.

Cineva de care vă era dor își face apariția și o să vă gândiți la modul foarte serios la viitor, că vreți să fiți împreună.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Pești

O să scoateți niște bani din buzunar ca să ieșiți la plimbare, să le faceți cinste unor prieteni și să reînnodați vechile prietenii.

O ieșire la un spectacol, la o zi de naștere, de nume, că e mâine Sfântul Andrei, v-ar aduce un plus de bună dispoziție.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Berbec

O reușită – îi convingeți pe prieteni să faceți echipă la distracție, poate vă duceți într-un parc de agrement, luați parte la un concurs și vă puneți acolo în valoare niște calități.

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care să corespundă idealului vostru de partener de viață și o să petreceți mai mult timp împreună.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Taur

O să insiste prietenii să vă alăturați echipei, ca să plecați pe undeva, că e un eveniment la care sunteți și voi așteptați și o să existe o contribuție din partea voastră, poate puneți suflet.

V-ați putea aștepta la niște musafiri, la voi, oricum, e ușa deschisă la orice oră și o să vă simțiți în elementul vostru, frumos așa.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Gemeni

Sunt chestiuni foarte importante de discutat între patru ochi cu ființa iubită și poate alegeți un spațiu neutru, ca să spuneți ce-aveți de spus, face to face.

Poate se reunește familia, c-aveți ceva de sărbătorit și o să pună toată lumea umărul ca să fie cu atmosferă efervescentă.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Rac

Poate vă iau pe sus prietenii s-o porniți la drum, că e o întrunire la care se dorește să luați și voi parte, ca să vă puneți amprenta creativă.

E posibil să vă dea cineva înapoi o datorie, să vă ofere și un voucher cadou, să vă luați ce vă place, de zi onomastică sau pentru altceva.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Leu

Vești bune, oameni drăguți, cărora le-ați lipsit și vin să petreceți câteva ore bune împreună, că aveți multe de împărțit.

Se poate să faceți cunoștință cu cineva de care să vă simțiți atrași, la vreo reuniune mondenă, și să descoperiți cât de multe lucruri aveți în comun.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Fecioară

O să luați parte la un eveniment în care pot fi implicați copiii, ar fi vreo serbare, un concurs, un spectacol de care o să vă bucurați cu toții.

Se poate să faceți o tratație în familia lărgită, poate și pentru c-aveți ceva – pe ordinea de zi – de discutat.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Balanță

O stare de bine, orice motiv, oricât de mic, vă poate aduce armonia de care duceați lipsă și o să vă bucurați de revenirea cuiva sau de o veste bună pe care o s-o primiți.

Revin oamenii care se distanțaseră și o să rulați și preocupările care vă uneau, ca să vă refaceți starea de spirit.

Horoscop 29 noiembrie 2026 - Scorpion

O să vă implicați în mai multe activități care să vă stârnească interesul, ieșiți cu prietenii, vă duceți la evenimente și o să luați pulsul societății.

E un reviriment în sfera emoțională și poate vă refaceți viața de cuplu după o perioadă mai tulbure.