Cutremur puternic în Rusia: Seism de 6,7 înregistrat sâmbătă
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Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a avut loc sâmbătă în Rusia, în apropierea coastei de est a regiunii Kamceatka.
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Potrivit agenției Reuters, care citează evaluările Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), mișcarea seismică s-a produs la o adâncime considerabilă, de 188 de kilometri, transmite Agerpres.
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