Cât costă intrarea la patinoar, în minivacanța de 1 Decembrie. „Suntem foarte bine, împreună cu fetițele”
Cei care nu au plecat din oraș în aceste zile libere au găsit metode de-ași petrece timpul liber. La Iași, de exemplu, a fost aglomerație la patinoar. Chiar dacă s-au ținut lanț și căzăturile, oamenii s-au distrat pe măsură.
Sursa: ProTV
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Oameni de toate vârstele și-au pus abilitățile la încercare pe gheață.
Fata: „Mă simt foarte bine.”
Unii au venit să se distreze în familie.
Bărbat: „Suntem foarte bine, împreună cu fetițele, ele m-au adus pe mine. Mi-au promis că o să facă curățenie.”
Bărbat: „Și-au dorit foarte mult. Se distrează. Se dau bine.”
Pentru alții, însă, căzăturile s-au ținut lanț.
Reporter: „Cât de bine știi să patinezi?”
Fată: „Deloc.”
Reporter: „Ai căzut?”
Fată: „Nu.”
Reporter: „Cum ai reușit?”
Fată: „M-a ajutat mătușa mea.”
Biletul de intrare costă 25 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii. Cei care sunt nevoiți să închirieze patine mai plătesc încă 25 de lei.
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