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Sfintele moaște ale Doamnei Maria Brâncoveanu, recent canonizată, au fost purtate într-un pelerinaj simbolic, prin centrul orașului.

Urmează patru zile de sărbătoare, în care credincioșii se pot închina la Catedrala Arhiepiscopală, la raclele depuse într-un baldachin ornat cu flori.

Peste trei sute de preoți au participat la evenimentul primirii moaștelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Racla a fost purtată pe un pat de flori, prin centrul orașului.

În fața Catedralei arhiepiscopale de la Dunărea de Jos au fost aduse simbolic, din patru zări, și rămășițele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, care sunt păstrate la Galați, alături de moaștele Sfântului Andrei și ale altor sfinți creștini.

IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos: "La chemarea spirituală a Sfântului Apostol Andrei, de fiecare data ne vizitează mai mulți sfinți. De data aceasta este Sfânta Maria Brâncoveanu, însoțită de doi dintre fiii ei prinți martiri, martirizați odată cu tatăl lor, și anume Radu și Ștefan. Așa să ajute Dumnezeu!"

Oamenii s-au așezat la o coadă lungă de câteva sute de metri, cu răbdare și smerenie.

Femeie: „Am venit la rând cu gânduri bune, să ne rugăm pentru țară, pentru toată lumea”.

Bărbat: "Ne bucurăm de sărbătorile Galațiului, Sfântul Andrei. Atâta ne-a mai rămas, speranța, în Dumnezeu să credem. În rest nu mai avem în cine crede."

Moaștele vor rămâne expuse timp de patru zile, lângă catedrala din Galați, pentru închinare. Sunt așteptați, ca în fiecare an, mii de credincioși din toată țara, care vor sosi în număr mare luni, de ziua Sfântului Apostol Andrei.