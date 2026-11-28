Aproximativ 2.000 de turiști au ales litoralul pentru minivacanța de 1 Decembrie. Cât costă un sejur de trei nopți
La mare iarna nu înseamnă doar o plimbare în grabă pe faleză. Deși vremea a fost mohorâtă și a plouat întreaga zi turiștii care au ales litoralul pentru zilele libere au stat în apa caldă din piscinele interioare.
Sursa: ProTV
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Hotelurile care sunt deschise în această perioadă au spa-uri astfel încât oaspeții să facă tot soiul de terapii sau pur și simplu, să se odihnească. Seara sunt invitați la spectacole.
La amiază, în timp ce vântul sufla cu putere pe litoral, turiștii erau în piscinele încălzite.
Turistă: „Este extraordinar de bine la mare chiar dacă este iarnă. Am ales ca ziua mea să o fac aici, îmi place foarte mult apa, se vede că am răgușit am chiut aseară”.
Turist: „Relaxare, piscină, saună și distracție multăE mai plăcut, marea mi se pare că iarna e mai puțin aglomerată decât muntele"
Cei care și-au programat ședințe la spa s-au lăsat răsfățati la un masaj cu uleiuri calde ori au ales terapii pentru sănătate.
Turistă: „Am făcut procedurile cu nămol în prima parte a zilei, acum în pauza de prânz profit că este un pic mai liber la piscină."
La prânz toți s-au bucurat de o masă în tihnă între prieteni.
În această perioadă 3 nopți de cazare cu toate mesele incluse pentru două persoane costă cel puțin 2.600 de lei.
Alexandra Bălăucă, managerul unui hotel: „Ne bucurăm de un grad de ocupare de 100%, mâncarea o să fie variată, inclusiv fasole cu ciolan și nelipsiții mici".
Iuliana Tasie, managerul unui hotel: „Avem în seara asta seară italiană, cu program artistic, meniu adecvat, mâine seară grecească, cu puțină distracție că doar suntem pe litoral. Văd că mai sosesc rezervări ne programate care se hotărăsc last minute văd că totuși au ce face la mare."
Pe litoral sunt în jur de 2.000 de oaspeți.
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