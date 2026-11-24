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Persoanele care declară în mod fals scopul călătoriei riscă să rămână fără viză și să nu mai poată călători în viitor în SUA.

„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize. Titularii de viză care prezintă, în mod fals, scopul călătoriei lor riscă să li se revoce viza și să nu mai poată călători, în viitor, în Statele Unite”, a transmis instituția pe Facebook.

Ce prevede legislația americană

Cetățenia americană prin naștere este prevăzută de Amendamentul al 14-lea al Constituției Statelor Unite. Acesta stabilește că toate persoanele născute sau naturalizate în SUA și aflate sub jurisdicția acestora sunt cetățeni americani.

Călătoriile în SUA în baza unei vize de turist (B-1/B-2) cu scopul de a naște pentru ca bebelușul să obțină cetățenia americană sunt interzise, arată un ordin executiv din august 2026 al Administrației Trump.

Prin acest ordin, intitulat „Ending Birth Tourism”, Departamentul de Stat și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) sunt „autorizate să refuze, să revoce vizele și să interzică intrarea în țară persoanelor care folosesc vize temporare pentru a naște în SUA”.

Tot în august 2026, administrația americană a emis un ordin executiv care vizează anumite situații în care cetățenia prin naștere ar fi obținută printr-o tranzacție comercială sau prin activități frauduloase. Documentul menționează inclusiv aranjamente prin care părinții plătesc pentru ca mama să fie prezentă în Statele Unite în vederea nașterii sau încheie o tranzacție comercială cu o mamă surogat aflată pe teritoriul american.