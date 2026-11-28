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Pe litoral, marea furtună a dus la închiderea tuturor porturilor, iar în larg, valurile au patru metri. Două coduri galbene de vreme rea sunt în vigoare cel puțin până duminică.

Vântul a șuierat toată ziua în București. Peste tot în oraș a frânt copaci pe care i-a azvârlit în drum sau peste mașini.

În Capitală, prima ninsoare din acest sezon a venit viscolită. Vântul bate în rafale de până la 60 de kilometri pe oră. Deși termometrele arată un grad cu plus, temperatura resimțită este de minus 10 grade. Ninge de câteva ore, însă zăpada nu s-a așternut încă. Primăriile de sector au pregătit totuși peste 400 de utilaje pentru deszăpezire. Prioritate vor avea traseele autobuzelor și tramvaielor, dar și străzile din jurul spitalelor.

În Bucegi, pe platoul care duce spre Babele, mai mulți turiști au avut nevoie de ajutorul jandarmilor.

În Galați, șoferii și-au găsit dimineața mașinile acoperite cu un strat subțire de zăpadă.

Șofer: „E bine că ninge, de asta-i iarna. Ne dorim să ningă, nu?”

Bărbat: „Nu a înghețat, nu s-a întărit și încercăm să căpătăm experiență pentru toată iarna asta, că se aude că va fi o iarnă mai friguroasă”.

În Bacău, imediat după miezul nopții a început să cadă lapoviță. Spre dimineață orașul era alb. Pe drumurile județene și naționale s-a circulat în condiții de iarnă, dar a fost împrăștiat material antiderapant.

La peste 1.500 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, zăpada are 10 centimetri. Din cauza ceții, vizibilitatea a scăzut sub 50 metri și sunt minus 5 grade Celsius.

La mare, ziua a fost mohorâtă.

Corespondent Știrile ProTV: „Pe litoral vântul suflă cu putere, la rafală cu peste 70 de km pe oră. Marea este agitată și înalță valuri mari în larg chiar și de patru metri înălțime. Toate porturile de la Marea Neagră au fost închise. Nu intră și nu iese nicio navă”.

Câțiva curioși au mers totuși pe Faleza Cazinoului ca să facă poze.

Femeie: „Îmi place foarte mult când sunt valuri și este foarte frig”.

Reporter: „De ce?”

Femeie: „Iubesc frigul. Este foarte frumos, îmi place că nu este nici aglomerat, îmi plac valurile”

Reporter: „Cum este marea azi?”

Femeie: „Agitată și este foarte frumoasă. Așa îmi place marea”.

Meteorologii au emis două coduri galbene de ninsori viscolite și vânt puternic. Atenționarea de vânt puternic va rămâne în vigoare până duminică seară.